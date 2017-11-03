The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

03.11.2017 08:56  Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.22

После восемнадцати месяцев разработки состоялся релиз пользовательского окружения Enlightenment 0.22, которое базируется на наборе библиотек EFL (Enlightenment Foundation Library) и виджетах Elementary. Выпуск доступен в исходных текстах, пакеты для дистрибутивов пока не сформированы.

Наиболее заметные новшества Enlightenment 0.22:

  • Существенно улучшена поддержка Wayland;
  • Усовершенствована новая инфраструктура гаджетов;
  • Добавлен графический интерфейс для запроса пароля для выполнения привилегированных операций через sudo или запуска команд на других хостах через ssh;
  • Реализована возможность настройки громкости, раздельно для каждого окна;
  • Осуществлён переход на систему сборки Meson, на которую ранее перешли systemd, GTK+ и GNOME;
  • Модернизирован набор правил применения мозаичной компоновки элементов (tiling policy);
  • Решены проблемы со сборкой для FreeBSD.

Напомним, что рабочий стол в Enlightenment формируют такие компоненты, как файловый менеджер, набор виджетов, панель запуска приложений и набор графических конфигураторов. Enlightenment очень гибок в переработке на свой вкус: графические конфигураторы не ограничивают пользователя в настройках и позволяют настроить все аспекты работы, предоставляя как высокоуровневые средства (изменение оформления, настройка виртуальных рабочих cтолов, управление шрифтами, разрешением экрана, раскладкой клавиатуры, локализацией и т.п.), так и возможности по низкоуровневому тюнингу (например, можно настроить параметры кэширования, графической акселерации, потребления энергии, логику работы оконного менеджера).

Для расширения функциональности предлагается использовать модули (гаджеты), а для переработки внешнего вида - темы оформления. В частности, доступны модули для отображения на десктопе календаря-планировщика, прогноза погоды, мониторинга, управления громкостью, оценки заряда аккумулятора и т.д. Составляющие Enlightenment компоненты жестко не привязаны друг к другу и могут быть использованы в других проектах или для создания специализированных окружений, таких как оболочки для мобильных устройств.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.enlightenment.org/...)
  2. OpenNews: Новая версия EFL 1.20 (Enlightenment Foundation Library)
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.21
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Moksha 0.2, форка Enlightenment 17
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.20 с полноценной поддержкой Wayland
  6. OpenNews: Представлен Moksha, форк пользовательского окружения Enlightenment 17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: enlightenment
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 09:07, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > скриншот

    Шел 2017 год...

     
     
  • 2.7, Аноним, 09:48, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А что не так? Надо было видео на ютуб в 4К? VR? Или вообще голограмму?
     
     
  • 3.11, anonymous, 10:05, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Не хватает плоских тем с монохромными иконками. Вот он и страдает.
     
  • 2.15, Аноним Анонимович Анонимов, 10:47, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Вам дали конструктор? Собирайте под себя. Вам по умолчанию подавай как в macos/windows? Не всем такой дизайн нужен.
     
  • 1.2, jOKer, 09:12, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –5 +/
    Когда они уже уволят этого своего дизайнера, да и расслабятся наконец Я не бол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, llolik, 09:32, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я, конечно, тоже не профи-дизайнер, но чисто визуально меня в основном напрягает форменное вырвиглазное ШГ
     
  • 2.6, Аноним, 09:40, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так помоги им допилить тему Я вот пользователь, например, и лучше темы не видел ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, testt, 09:52, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Проблема - у них только одна эта тема - других нет

    А темы с https://www.enlightenment-themes.org?
    Или в EFL тоже ломают совместимость в минорных версиях, как это делается в GTK3 и Qt5?

     
     
  • 4.13, Аноним, 10:12, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да смотрел я эти темы Кустарщина, не дотягивает вообще до темы по умолчанию... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Фуррь, 09:57, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Очередной диванный дизайнер, как всегда всем недовольный.
     
  • 2.10, Engineer, 10:04, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да нормально там всё с дизайном, есть проработка каждого элемента. Вопрос в другом - тем оформления у них когда-то было очень много, на любой вкус и редактор тем хороший. Но с какой-то версии поломали совместимость и немного забросили его. Кому не нравиться тема по умолчанию - просто помогите людям с разработкой редактора тем. Что мне не понравилось когда-то - это масштабирование шрифтов, невозможность настройки размера по пикселям, как в КДЕ.
     
  • 1.14, Виталий, 10:15, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачетный скриншот
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor