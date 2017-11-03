03.11.2017 08:56  Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.22

После восемнадцати месяцев разработки состоялся релиз пользовательского окружения Enlightenment 0.22, которое базируется на наборе библиотек EFL (Enlightenment Foundation Library) и виджетах Elementary. Выпуск доступен в исходных текстах, пакеты для дистрибутивов пока не сформированы.

Наиболее заметные новшества Enlightenment 0.22:

Существенно улучшена поддержка Wayland;

Усовершенствована новая инфраструктура гаджетов;

Добавлен графический интерфейс для запроса пароля для выполнения привилегированных операций через sudo или запуска команд на других хостах через ssh;

Реализована возможность настройки громкости, раздельно для каждого окна;

Осуществлён переход на систему сборки Meson, на которую ранее перешли systemd, GTK+ и GNOME;

Модернизирован набор правил применения мозаичной компоновки элементов (tiling policy);

Решены проблемы со сборкой для FreeBSD.

Напомним, что рабочий стол в Enlightenment формируют такие компоненты, как файловый менеджер, набор виджетов, панель запуска приложений и набор графических конфигураторов. Enlightenment очень гибок в переработке на свой вкус: графические конфигураторы не ограничивают пользователя в настройках и позволяют настроить все аспекты работы, предоставляя как высокоуровневые средства (изменение оформления, настройка виртуальных рабочих cтолов, управление шрифтами, разрешением экрана, раскладкой клавиатуры, локализацией и т.п.), так и возможности по низкоуровневому тюнингу (например, можно настроить параметры кэширования, графической акселерации, потребления энергии, логику работы оконного менеджера).

Для расширения функциональности предлагается использовать модули (гаджеты), а для переработки внешнего вида - темы оформления. В частности, доступны модули для отображения на десктопе календаря-планировщика, прогноза погоды, мониторинга, управления громкостью, оценки заряда аккумулятора и т.д. Составляющие Enlightenment компоненты жестко не привязаны друг к другу и могут быть использованы в других проектах или для создания специализированных окружений, таких как оболочки для мобильных устройств.



