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02.11.2017 10:08  Вышел второй кандидат в релизы браузера Otter

Подготовлен второй кандидат в релизы свободного web-браузера Otter, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей кастомизации. Браузер написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt5 (без QML) . Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для Linux (пакет AppImage), macOS и Windows.

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Браузер предоставляет большинство базовых возможностей Opera, включая стартовую страницу, конфигуратор, систему закладок, боковую панель, менеджер загрузок, интерфейс для просмотра истории посещений, редактор Cookie, менеджер содержимого локального кэша, панель поиска, менеджер сеансов, инструмент инспектирования web-страниц, менеджер SSL-сертификатов, возможность сохранения паролей, систему сохранения/восстановление сеансов, полноэкранный режим, возможность смены User Agent, проверку орфографии, функцию отключения звука в отдельных вкладках, систему блокировки нежелательного контента (БД от Adblock Plus), возможность подключения пользовательских скриптов-обработчиков, поддержку создания произвольных меню на панели и добавление собственных пунктов в контекстные меню, средства для гибкой настройки панели и панели закладок, встроенную систему ведения заметок с поддержкой импорта из Opera Notes.

Отличительной чертой Otter является модульность, позволяющая подключать разные бэкенды и предоставляющая возможность замены таких компонентов, как менеджер закладок или интерфейс просмотра истории посещений. В настоящее время доступны бэкенды на базе QtWebKit и QtWebEngine (Blink). В дальнейшем не исключается обеспечение поддержки движка Mozilla Gecko. До первого стабильного релиза планируется реализовать группировку вкладок, интерфейс для чтения RSS и средства для тонкой настройки интерфейса. В более отдалённом будущем ожидается совместная адресная книга, встроенный почтовый клиент, модули для BitTorrent и систем мгновенного обмена сообщениями, автозаполнение форм, поддержка расширений (Chrome API) и функциональность в стиле Opera Link.

Во втором кандидате в релизы улучшены средства изменения стиля текста в панели вкладок, добавлена поддержка удаления пользовательских скриптов в менеджере дополнений, возвращена функция автодополнения URL по мере ввода, добавлена возможность предпросмотра содержимого вкладок, устранены накопившиеся ошибки.

  1. Главная ссылка к новости (http://thedndsanctuary.eu/inde...)
  2. OpenNews: Браузер Otter перешёл на стадию кандидата в релизы
  3. OpenNews: Выпуск браузера Otter 0.9.12, предлагающего интерфейс в стиле Opera 12
  4. OpenNews: Первый бета-выпуск свободного браузера Otter, предлагающего интерфейс в стиле Opera 12
  5. OpenNews: Альфа-выпуск Otter Browser, web-браузера на Qt5 с интерфейсом в стиле Opera 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: otter
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  • 1.1, kknight, 12:31, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Браузер крутой, но я всё хочу дождаться, когда в нём заработают яндекс-карты и radio.garden.
     
     
  • 2.3, Вася, 12:34, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    У него разработчик вполне вменяемый дядька, отвечающий на запросы на github. Единственная проблема видимо это то,что он судя по коммитам чуть ли не единственный кто в разработке продукта учавствует. Можешь попробовать на гитхабе тикет создать, думаю лишним не будет.
     
  • 2.5, нах, 12:40, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Браузер крутой, но я всё хочу дождаться, когда в нём заработают яндекс-карты

    как user-agent подменишь на хромого близкой версии, так и заработают. canvas там точно есть, а больше яндекс-картам на самом деле ничего и не надо.
    то что для отрисовки, по сути, статического битмэпа с формочкой поиска яндексу страсть как надо точно знать какой из целых двух поддерживаемых браузеров у тебя случился - привет веб-мартышкам и их эффективным менеджерам. Ничего, кроме заслоняющего карту мусора, при этом за последние пять лет не появилось. Панорамы не в счет, разумеется.

     
     
  • 3.12, kknight, 13:16, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Вопрос: почему Qupzilla нормально работает с картами, а Otter c движком QtWebEngine - ни хрена?
     
     
  • 4.18, Аноним, 13:47, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Там вебкит.
     
  • 4.19, Аноним, 13:48, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Можешь попробовать на гитхабе тикет создать
     
  • 1.2, Вася, 12:31, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот и отлично!

    Если кто на фре хочет проверять последние срезы этого браузера, то вот тут нашёл полуготовый порт, в котором достаточно менять GH_TAG на нужный и пересобирать.
    [1] https://bugs.freebsd.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=221757

    Сам пользуюсь, рабочий, быстрый браузер. Видео на сайтах работает.

     
  • 1.4, Аноним, 12:39, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Очень давно ждал подобный проект Буду его использовать станет поддерживать расш... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, A.Stahl, 12:42, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну если уж сам магистр Йода обратил внимание на проект, то он точно взлетит...
     
     
  • 3.7, Василий, 12:49, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты ироничный!
     
  • 1.8, Аноним, 12:56, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    https github com OtterBrowser otter-browser blob master src core Application c... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 13:03, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что не так?
     
     
  • 3.15, dq0s4y71, 13:31, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы строку кода дочитать до конца, второй монитор нужен, а так нормально.
     
  • 2.10, Василий, 13:04, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > https://github.com/OtterBrowser/otter-browser/blob/master/src/core/Application
    > Нет, господа. С таким качеством кода кашу мы точно не сварим.

    Так вы бы уважаемый крутой программист взяли, да при беглом взгляде на код увиденные косяки понемногу и исправляли, все бы вам только спасибо сказали, а карма бы ваша сразу и повысилась. А уж ЧСВ и вообще бы облака вполне заслуженно пробило.

     
  • 2.14, dq0s4y71, 13:19, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нормальный С++ код, чотакова?
     
  • 1.11, KOT040188, 13:13, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Монстрилище. А в это время soundkonverter выкинули на мороз.
     
     
  • 2.17, Аноним, 13:45, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А нафиг он нужен Это же тупо обёртка над ффмпег Любой даун способен за 5 минут... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 13:17, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а что, будут выборы и инаугурация одного из кандидатов на пост релиза ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним, 13:44, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Открыл хабр - он завис(
     

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