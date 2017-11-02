02.11.2017 10:08  Вышел второй кандидат в релизы браузера Otter

Подготовлен второй кандидат в релизы свободного web-браузера Otter, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей кастомизации. Браузер написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt5 (без QML) . Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для Linux (пакет AppImage), macOS и Windows.

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Браузер предоставляет большинство базовых возможностей Opera, включая стартовую страницу, конфигуратор, систему закладок, боковую панель, менеджер загрузок, интерфейс для просмотра истории посещений, редактор Cookie, менеджер содержимого локального кэша, панель поиска, менеджер сеансов, инструмент инспектирования web-страниц, менеджер SSL-сертификатов, возможность сохранения паролей, систему сохранения/восстановление сеансов, полноэкранный режим, возможность смены User Agent, проверку орфографии, функцию отключения звука в отдельных вкладках, систему блокировки нежелательного контента (БД от Adblock Plus), возможность подключения пользовательских скриптов-обработчиков, поддержку создания произвольных меню на панели и добавление собственных пунктов в контекстные меню, средства для гибкой настройки панели и панели закладок, встроенную систему ведения заметок с поддержкой импорта из Opera Notes.

Отличительной чертой Otter является модульность, позволяющая подключать разные бэкенды и предоставляющая возможность замены таких компонентов, как менеджер закладок или интерфейс просмотра истории посещений. В настоящее время доступны бэкенды на базе QtWebKit и QtWebEngine (Blink). В дальнейшем не исключается обеспечение поддержки движка Mozilla Gecko. До первого стабильного релиза планируется реализовать группировку вкладок, интерфейс для чтения RSS и средства для тонкой настройки интерфейса. В более отдалённом будущем ожидается совместная адресная книга, встроенный почтовый клиент, модули для BitTorrent и систем мгновенного обмена сообщениями, автозаполнение форм, поддержка расширений (Chrome API) и функциональность в стиле Opera Link.

Во втором кандидате в релизы улучшены средства изменения стиля текста в панели вкладок, добавлена поддержка удаления пользовательских скриптов в менеджере дополнений, возвращена функция автодополнения URL по мере ввода, добавлена возможность предпросмотра содержимого вкладок, устранены накопившиеся ошибки.



