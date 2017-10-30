30.10.2017 23:29  Выпуск нового Skype для Linux

Компания Microsoft опубликовала финальный релиз переработанного Skype для Linux, в котором предложена новая организация интерфейса, который сформирован путём адаптации упрощённого мобильного клиента для рабочего стола. Приложение реализовано при помощи web-технологий и протокола WebRTC и собрано на базе платформы Electron (надстройка над Chromium и Node.js, в которой выполняется расширенный web-клиент Skype, работающий только через централизованный Web API на серверах Microsoft). Для загрузки доступны пакеты deb и rpm для 64-разрядных Ubuntu 14.04+, Debian 8.0+, openSUSE 13.3+ и Fedora 24+.

По сравнению с ранними тестовыми выпусками нового Skype для Linux функциональность итогового релиза унифицирована с версиями для macOS и Windows, в том числе присутствует поддержка демонстрации содержимого экрана, групповых звонков и обмена фотографиями. Из общих новшеств отмечается поддержка персонализированных тем, смайликов с впечатлением о сообщении и видеозвонке, персональных уведомлений в чате, ботов, панели уведомлений, опций сортировки сообщений и привязанной к разговорам мультимедийной галереи, сортировки участников по времени, непрочитанным сообщениям и статусу. Из недостатков отмечается пропадание многих расширенных функций, включая фильтр звонков от неизвестных абонентов и полноценные средства редактирования записей в адресной книге.