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30.10.2017 23:29  Выпуск нового Skype для Linux

Компания Microsoft опубликовала финальный релиз переработанного Skype для Linux, в котором предложена новая организация интерфейса, который сформирован путём адаптации упрощённого мобильного клиента для рабочего стола. Приложение реализовано при помощи web-технологий и протокола WebRTC и собрано на базе платформы Electron (надстройка над Chromium и Node.js, в которой выполняется расширенный web-клиент Skype, работающий только через централизованный Web API на серверах Microsoft). Для загрузки доступны пакеты deb и rpm для 64-разрядных Ubuntu 14.04+, Debian 8.0+, openSUSE 13.3+ и Fedora 24+.

По сравнению с ранними тестовыми выпусками нового Skype для Linux функциональность итогового релиза унифицирована с версиями для macOS и Windows, в том числе присутствует поддержка демонстрации содержимого экрана, групповых звонков и обмена фотографиями. Из общих новшеств отмечается поддержка персонализированных тем, смайликов с впечатлением о сообщении и видеозвонке, персональных уведомлений в чате, ботов, панели уведомлений, опций сортировки сообщений и привязанной к разговорам мультимедийной галереи, сортировки участников по времени, непрочитанным сообщениям и статусу. Из недостатков отмечается пропадание многих расширенных функций, включая фильтр звонков от неизвестных абонентов и полноценные средства редактирования записей в адресной книге.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.skype.com/news/2...)
  2. OpenNews: Тестовые сборки полностью переработанного интерфейса Skype доступны для Linux
  3. OpenNews: Skype 5.0 для Linux перешёл на стадию бета-тестирования
  4. OpenNews: Релиз Skype 4.3 для Linux
  5. OpenNews: Бывшие инженеры Skype запустили новую защищённую коммуникационную систему
  6. OpenNews: Плачевная ситуация со стагнацией развития Skype для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: skype
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  • 1.1, Когда проснется Бах, 23:32, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +21 +/
    Я уже забыл как скайп выглядит. Лет 5 уже не пользуюсь. Доволен.
     
     
  • 2.6, KhabMan, 23:44, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Пока он не умеет видеозвонки, он, Априори, не полноценная замена Скайпу Ну и оп... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Аноним, 23:55, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Групповые видеозвонки не проверял, но просто видеозвонки умеет очень давно
     
  • 2.38, Аноним, 02:10, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Зачем вообще вспоминать как выглядит это чудовище Потом спать спокойно не сможе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 23:33, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –8 +/
    Telegram рулит!
     
     
  • 2.5, Проходямимо, 23:38, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Он рулит тем, что его еще не заблокировали Как только блокирнуть он будет абсол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.8, НяшМяш, 23:45, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Многие обычные пользователи рутрекера в своё время реально озаботились методами ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, Проходямимо, 00:02, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Когда тебе надо найти человека и написать ему, то ты не будешь искать методы обх... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Мама, 23:57, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Чем он рулит? Закрытой серверной частью? Регистрацией по номеру телефона?
     
     
  • 3.41, Ilya Indigo, 02:24, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Падением на линукс-версии при попытке установить звонок, очевидно же.
    А ещё русификацией через задний проход, и статически слинокованным кьютом древней версии.
    А ещё, не доказано, но очень вероятно, удобной админкой для ФСБ.
     
  • 2.16, Аноним, 23:57, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Он таки без видеозвонков и без групповых звонков
     
  • 2.19, trdm, 00:08, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    Тошнотный интерфейс у него.
     
  • 2.22, trdm, 00:14, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Интересно, сколько платит гугл телеграму и воцдауну за невозможность зарегистрир... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, dimus, 00:29, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    телеграм нормально регается на десктопе с помощью обычных звонилок
     
  • 2.27, Аноним, 00:47, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Escobar.avi
     
  • 2.39, Аноним, 02:11, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Телеграм следит за тобой и сотрудничает с плохими парнями.
     
  • 1.4, Stax, 23:36, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Старенькие Athlon 64 / P4 все еще не поддерживаются? (https://geektimes.ru/post/294815/)
     
     
  • 2.7, commiethebeastie, 23:45, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это потанцевал 6 ядерных феномов раскрылся.
     
  • 2.10, Ананимус, 23:47, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Что-то мне подсказывает, что на них он тупо не запустится ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, commiethebeastie, 23:48, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У Phenom II X6 тоже нет SSSE3.
     
     
  • 4.28, VINRARUS, 00:47, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    SSSE3 нет, а SSE3 есть.
     
     
  • 5.30, commiethebeastie, 00:50, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > SSSE3 нет, а SSE3 есть.

    Проблема была идентифицирована, как использование SSSE3 (не путать с SSE3) расширения, отсутствующего на предыдущих моделях AMD процессоров

     
  • 1.9, Аноним, 23:46, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Локальное хранилище истории есть?
    А реклама?
     
     
  • 2.37, Аноним, 02:06, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > А реклама?

    На любой вкус!

     
  • 1.12, Ананимус, 23:50, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +14 +/
    Я хочу убить человека, который посчитал хорошей идеей вырвать js-движок из хрома и пилить на этом мутанте приложения. Теперь ***** на этом электроне будет просто больше. И оно начнёт вытеснять нормальные приложения.
     
     
  • 2.14, qwe, 23:56, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –5 +/
    Если его правильно готовят прим visual studio code , то очень даже приятно он ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Я. Р. Ош, 00:07, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Зачем вы в приличном месте цитируете "Поваренную книгу копрофага"?
     
     
  • 4.40, Led, 02:15, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Потому что это он и есть, и это его поваренная книга.
     
  • 3.20, Аноним, 00:09, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Наверняка VS Code приятно работает лишь за счёт тотального пожирания оперативы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.50, Аноним, 05:02, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Будем честны, саблайм уже всё Комьюнити, плагины, разработка - всё это осталось... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.57, Vkni, 06:52, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > VSCode не больший монстр, чем обвешанный emacs.

    Ну emacs - это, всё-таки, операционная система.

     
  • 4.62, Аноним, 07:49, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И то и другое проприетарные куски г...
     
  • 3.54, key, 06:42, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Браузеры(да и сам веб со стандартами) превратили в помойку, так теперь решили и в этой тормознутой помойке приложухи пилить.
    Кто позволил макакам принимать архитектурные решения?

    И это в период, когда для нормальных языков существуют достаточно продвинутые фреймворки для кроссразработки.

     
  • 2.23, Celcion, 00:16, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    То есть, чуть ли не половина юзерспеса, написанного на всяких там питонах, руби ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Аноним, 00:19, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Они не настолько жрут оперативу и не настолько тормознуты, как электрон.
     
     
  • 4.61, Аноним, 07:21, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ждем через пять лет фреймворк еще проще электрона и еще медленнее, и уже электр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.32, Аноним, 01:37, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Нужно как можно больше хромов хромоось, хромобраузер, хромоскайп, хромо-еще-чег... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.51, Anonim, 05:48, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не удивлюсь, если скоро вообще весь софт будет на хромодвижке. К этому уже всё идет..
     
  • 2.44, Ilya Indigo, 02:53, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Я хочу убить человека, который посчитал хорошей идеей вырвать js-движок из хрома
    > и пилить на этом мутанте приложения. Теперь ***** на этом электроне
    > будет просто больше. И оно начнёт вытеснять нормальные приложения.

    За этим стоит далеко не один человек.
    А обитают эти манагеры в корпорации бобра.

     
     
  • 3.45, Led, 03:02, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > За этим стоит далеко не один человек.
    > А обитают эти манагеры в корпорации бобра.

    Ты что-то путаешь: с каких это пор M$ со своими VS-Code и new-fashion-skype - "корпорация бобра"?

     
     
  • 4.52, music, 06:16, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    так не про них и речь, а про тех кто этот хромодвижок толкает всюду, что даже крупные конкуренты повелись на него
     
  • 2.55, iPony, 06:44, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Я на выходных попробовал создать приложение на electron'e (аудиоплеер) - понравилось.
    Довольно фапабельный инструмент. Для веб приложений тем более то, что надо.
     
  • 1.21, Аноним, 00:14, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С новыми версиями скайпа остается только танцевать как на скриншоте Для своей и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Аноним, 00:48, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не нужно.
     
  • 1.31, deadfood, 01:35, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А есть _рабочие_ альтернативные реализации протокола?
     
     
  • 2.33, Аноним, 01:45, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не для того майкрософт подгреб под себя скайп, чтобы потом допустить возможность... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.47, anonimous, 03:31, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Есть плагин для пиджина https://github.com/EionRobb/skype4pidgin (работает отлично). То есть вообще-то это плагин для libpurple вообще, что открывает некоторые возможности, вроде поднятия транспорта к уютному xmpp через spectrum2
     
  • 1.34, Lizzard, 01:54, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Зачем это гoвно (да еще на электроне), когда есть Ring?

    https://ring.cx/

     
     
  • 2.35, MAN, 02:00, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    О, спасибо, нужно будет попробовать. А то все воняют на скайп, но альтернатив-то нет если разобраться :(
     
     
  • 3.36, Lizzard, 02:05, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Пожалуйста. Я больше 3х месяцев пользуюсь, вполне доволен. Чаты есть, голосовые и видеозвонки есть, С++ и Qt есть. Расшаривание экрана и передача файлов есть. Шифрование есть. Что еще нужно? В сентябре вышел жирный апдейт и багфикс, и вообще, программа довольно часто обновляется. Релиз 1.0 был летом, еще много работы впереди, но основа заложена. Отдельно хочется отметить качество голосовых и видеозвонков - оно (по моим ощущениям) даже лучше, чем в скайпе.
     
     
  • 4.49, Аноним, 04:55, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >и Qt есть

    Можно скриншот как это выглядит?

     
     
  • 5.59, istepan, 07:12, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https://ring.cx/en#screenshots
     
  • 2.53, Аноним, 06:39, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Wire еще есть.
     
  • 1.46, Аноним, 03:08, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Слишком плоско Фанатики есть, куда без них Но на подобном и шашечек нет, и еде... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.60, Аноним, 07:19, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    К астеру можно прикрутить?
     
  • 1.63, Аноним, 07:49, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    интересно, к привилегированнуму API код Майкрософта, загружаемый из инета, досту... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.64, bagas, 07:55, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Фигня, лучше останусь на 4,3, самый нормальный скайп!
     

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