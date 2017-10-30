30.10.2017 23:29  Выпуск нового Skype для Linux

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|3.41, Ilya Indigo, 02:24, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Падением на линукс-версии при попытке установить звонок, очевидно же.
А ещё русификацией через задний проход, и статически слинокованным кьютом древней версии.
А ещё, не доказано, но очень вероятно, удобной админкой для ФСБ.
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|5.30, commiethebeastie, 00:50, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> SSSE3 нет, а SSE3 есть.
Проблема была идентифицирована, как использование SSSE3 (не путать с SSE3) расширения, отсутствующего на предыдущих моделях AMD процессоров
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|1.12, Ананимус, 23:50, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]
|+14 +/–
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Я хочу убить человека, который посчитал хорошей идеей вырвать js-движок из хрома и пилить на этом мутанте приложения. Теперь ***** на этом электроне будет просто больше. И оно начнёт вытеснять нормальные приложения.
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|5.57, Vkni, 06:52, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> VSCode не больший монстр, чем обвешанный emacs.
Ну emacs - это, всё-таки, операционная система.
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|3.54, key, 06:42, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Браузеры(да и сам веб со стандартами) превратили в помойку, так теперь решили и в этой тормознутой помойке приложухи пилить.
Кто позволил макакам принимать архитектурные решения?
И это в период, когда для нормальных языков существуют достаточно продвинутые фреймворки для кроссразработки.
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|2.44, Ilya Indigo, 02:53, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–1 +/–
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> Я хочу убить человека, который посчитал хорошей идеей вырвать js-движок из хрома
> и пилить на этом мутанте приложения. Теперь ***** на этом электроне
> будет просто больше. И оно начнёт вытеснять нормальные приложения.
За этим стоит далеко не один человек.
А обитают эти манагеры в корпорации бобра.
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|3.45, Led, 03:02, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> За этим стоит далеко не один человек.
> А обитают эти манагеры в корпорации бобра.
Ты что-то путаешь: с каких это пор M$ со своими VS-Code и new-fashion-skype - "корпорация бобра"?
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|4.52, music, 06:16, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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так не про них и речь, а про тех кто этот хромодвижок толкает всюду, что даже крупные конкуренты повелись на него
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|2.55, iPony, 06:44, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Я на выходных попробовал создать приложение на electron'e (аудиоплеер) - понравилось.
Довольно фапабельный инструмент. Для веб приложений тем более то, что надо.
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|3.36, Lizzard, 02:05, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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Пожалуйста. Я больше 3х месяцев пользуюсь, вполне доволен. Чаты есть, голосовые и видеозвонки есть, С++ и Qt есть. Расшаривание экрана и передача файлов есть. Шифрование есть. Что еще нужно? В сентябре вышел жирный апдейт и багфикс, и вообще, программа довольно часто обновляется. Релиз 1.0 был летом, еще много работы впереди, но основа заложена. Отдельно хочется отметить качество голосовых и видеозвонков - оно (по моим ощущениям) даже лучше, чем в скайпе.
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