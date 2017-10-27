The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

27.10.2017 09:30  Релиз СУБД SQLite 3.21

Представлен релиз SQLite 3.21.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.

Основные изменения:

  • Поддержка режима атомарной записи для файловой системы F2FS, позволяющего значительно снизить накладные расходы при выполнении транзакций. Для включения режима требуется сборка с опцией SQLITE_ENABLE_BATCH_ATOMIC_WRITE;
  • Внутри транзакций разрешено применение команд ATTACH и DETACH;
  • Обеспечена возможность записи в виртуальные таблицы в режиме "WITHOUT ROWID", если в качестве первичного ключа задан только один столбец;
  • Применение оптимизаций для выражения LIKE расширено использованием LIKE совместно с конструкцией ESCAPE;
  • В PRAGMA integrity_check и PRAGMA quick_check реализовано выявление скрытых повреждений строк;
  • В планировщике запросов для подзапросов в выражении FROM теперь применяются сопрограммы вместо оптимизиации через развёртывание запроса;
  • Включена по умолчанию поддержка использования сопрограмм для подзапросов;
  • При разборе виртуальных таблиц, связанных с файлом CSV, теперь последняя строка учитывается даже если в конце нет символа перевода строки;
  • Удалена система распределения памяти "scratch", вместо которой предлагается набор настроек SQLITE_CONFIG_SMALL_MALLOC для минимизации выделения больших блоков памяти;
  • В расширение с реализацией виртуальных таблиц union добавлена поддержка виртуальных таблиц swarm, отличающихся методом передачи ссылки на файл с БД;
  • Добавлена виртуальная таблица sqlite_dbpage, через которую можно получить прямой доступ к страницам с данными в файле БД. Для активации требуется сборка с опцией "-DSQLITE_ENABLE_DBPAGE_VTAB";
  • Добавлен новый тип виртуальных таблиц fts5vocab - "instance", предоставляющий низкоуровневый доступ к содержимому полнотекстового индекса FTS5;
  • Внесена серия микрооптимизаций, в сумме позволивших снизить нагрузку на CPU примерно на 2.1%.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.20.0
  3. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.19.0
  4. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.18.0
  5. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.17.0
  6. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.16.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sqlite
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, FedeX, 09:54, 27/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    SQLite будет жить ВЕЧНО
     
     
  • 2.5, A.Stahl, 10:14, 27/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Не будет. Я гарантирую это. Готов поспорить на любую сумму.
     
     
  • 3.7, Аноним, 10:47, 27/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Как и все формы, что существуют Но для embedded в грядущие времена IoT нужны бу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, qsdg, 10:02, 27/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как они поддерживают все свои тесты, ведь у них на каждую строчку кода -- 730 строчек тестов. Ясное дело, что далеко не все из них пишутся людьми, но ведь кто-то их поддерживать должен?
     
     
  • 2.3, qsdg, 10:02, 27/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.sqlite.org/testing.html
     
  • 1.4, Аноним, 10:06, 27/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда завезут поддержку GTA 5?
     
  • 1.6, anonymoose, 10:39, 27/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ура, лучшая СУБД в мире!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor