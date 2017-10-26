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26.10.2017 20:30  Три уязвимости в Apache OpenOffice

В недавно состоявшемся релизе офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.4 без лишней огласки было устранено три критических уязвимости, позволяющих выполнить код при открытии определённым образом оформленных файлов:

  • CVE-2017-9806 - отсутствие проверки на выход за границы буфера в конструкторе класса WW8Fonts может привести к выполнению кода при обработке в OpenOffice Writer DOC-файла со специально оформленным встроенным шрифтом;
  • CVE-2017-12607 - ошибка в компоненте PPTStyleSheet из состава OpenOffice Draw из-за возможности записи за пределы буфера может привести к выполнению кода при открытии определённым образом оформленного файла в формате PPT;
  • CVE-2017-12608 - запись за границы буфера в классе WW8RStyle::ImportOldFormatStyles может привести к выполнению кода при открытии специально оформленного DOC-файла.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.talosintelligence....)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.4
  3. OpenNews: Apache OpenOffice преодолел отметку в 200 миллионов загрузок
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.3
  5. OpenNews: Разработчики Apache OpenOffice начали обсуждение возможного закрытия проекта
  6. OpenNews: Уязвимость в Apache OpenOffice
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: apache, openoffice
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  • 1, Аноним, 21:35, 26/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Вот сволочи Уязвимости втихаря они исправляют А их надо втихаря вносить, а не ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, A.Stahl, 21:48, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Некому вносить. Там 2 или 3 постоянных разработчика осталось.
     
  • 3, Аноним, 22:20, 26/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Все равно это самый безопасный офис т к самый неуловимый =)
     

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