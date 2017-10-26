26.10.2017 20:30  Три уязвимости в Apache OpenOffice

В недавно состоявшемся релизе офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.4 без лишней огласки было устранено три критических уязвимости, позволяющих выполнить код при открытии определённым образом оформленных файлов: CVE-2017-9806 - отсутствие проверки на выход за границы буфера в конструкторе класса WW8Fonts может привести к выполнению кода при обработке в OpenOffice Writer DOC-файла со специально оформленным встроенным шрифтом;

CVE-2017-12607 - ошибка в компоненте PPTStyleSheet из состава OpenOffice Draw из-за возможности записи за пределы буфера может привести к выполнению кода при открытии определённым образом оформленного файла в формате PPT;

CVE-2017-12608 - запись за границы буфера в классе WW8RStyle::ImportOldFormatStyles может привести к выполнению кода при открытии специально оформленного DOC-файла.



