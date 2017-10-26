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26.10.2017 07:37  Релиз CAINE 9.0, дистрибутива для выявления скрытых данных

Увидел свет релиз CAINE 9.0 (Computer Aided INvestigative Environment), специализированного Live-дистрибутива, предназначенного для проведения криминалистического анализа, поиска скрытых и удалённых данных на дисках и выявления остаточной информации для восстановления картины взлома системы. Дистрибутив основан на Ubuntu и оснащён единым графическим интерфейсом на базе оболочки MATE для управления набором разноплановых утилит по исследованию Unix и Windows систем. Размер загрузочного iso-образа 2.7 Гб (x86_64).

В состав входят такие средства, как GtkHash, Air, SSdeep, HDSentinel (Hard Disk Sentinel), Bulk Extractor, Fiwalk, ByteInvestigator, Automated Image & Restore (AIR), Autopsy, Foremost, Scalpel, Sleuthkit, Guymager, DC3DD. Также стоит отметить специально разработанную в рамках проекта систему WinTaylor для досконального анализа Windows-систем и генерации подробных отчётов о всех зафиксированных аномалиях. В состав также входит подборка вспомогательных скриптов для файлового менеджера Caja (форк Nautilus), которые позволяют выполнить широкий спектр проверок дискового раздела или директории, а также посмотреть список удалённых файлов и разобрать структурированный контент, такой как история посещений браузера, реестр Windows, изображения с метаданными EXIF.

Выпуск построен на пакетной базе Ubuntu 16.04, поставляется с ядром Linux 4.4 и поддерживает возможность загрузки Live-образа в оперативную память. По сравнению с прошлым выпуском в состав включены пакеты RegRipper, VolDiff, SafeCopy, PFF tools, pslistutil, mouseemu, NBTempoX,Osint: Infoga, The Harvester, Tinfoleak regfmount и libregf-utils. По умолчанию отключен сервер SSH.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.caine-live.net/page...)
  2. OpenNews: Вышел DEFT Zero, дистрибутив для расследования компьютерных преступлений
  3. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.12, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
  4. OpenNews: Ubuntu CyberPack (ALF) 1.0 - новый дистрибутив для криминалистического анализа
  5. OpenNews: Новый выпуск BlackArch, дистрибутива для тестирования безопасности
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 3.3 с подборкой программ для проверки безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: caine
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  • 1, Аноним, 08:07, 26/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    это для гебни чтоли дистр?
     

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