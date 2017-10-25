25.10.2017 22:53  Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.6

Доступен релиз пользовательского окружения Cinnamon 3.6, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 c поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в следующем обновлении дистрибутива Linux Mint 18.3. Не дожидаясь новой версии пользователи Linux Mint и Ubuntu Linux могут установить Cinnamon 3.6 через PPA-репозиторий. Основные новшества: Включены по умолчанию средства для адаптации вывода на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI);

Полностью переработан модуль для управления установкой и настройкой апплетов, десклетов, расширений и тем оформления;

Расширения к файловому менеджеру Nemo теперь могут передавать имя своей конфигурационной утилиты для вызова при нажатии на кнопку Configure” в диалоге со списком плагинов к Nemo;

В апплет управления настройками сети добавлена кнопка для инициирования повторного сканирования доступных беспроводных сетей;

Добавлена возможность отображения прогресса выполнения операции на кнопке в панели задач, что позволяет запустив операцию длительного копирования в Nemo перейти к решению других работ, периодически оценивая состояние выполнения операции;

Улучшена реализация экранной клавиатуры. Позиция и размер экранной клавиатуры теперь можно менять в настройках, например, можно разместить клавиатуру в верхней или нижней части, заняв половину, треть или четверть экрана. Налажена поддержка AT-SPI для автоматического появления экранной клавиатуры при смене фокуса на поле ввода текста.

Добавлена поддержка GNOME Online Accounts, в том числе возможность доступа к содержимому Google Drive и OwnCloud из файлового менеджера Nemo;

Добавлена поддержка библиотеки Libinput, предоставляющей унифицированный стек ввода для различных графических систем и приложений. Cinnamon теперь полностью поддерживает как работу через драйвер Synaptics, так и через Libinput, автоматически выбирая конфигурацию, подходящую для большинства тачпадов, независимо от используемого драйвера;

Улучшена работа интерфейса переключения задач по Alt-tab. Добавлна возможность отображения эскизов окон со всех рабочих столов. Реализована настройка для отображения свёрнутых окон в конце списка.



