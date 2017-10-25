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25.10.2017 22:53  Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.6

Доступен релиз пользовательского окружения Cinnamon 3.6, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 c поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в следующем обновлении дистрибутива Linux Mint 18.3. Не дожидаясь новой версии пользователи Linux Mint и Ubuntu Linux могут установить Cinnamon 3.6 через PPA-репозиторий.

Основные новшества:

  • Включены по умолчанию средства для адаптации вывода на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI);
  • Полностью переработан модуль для управления установкой и настройкой апплетов, десклетов, расширений и тем оформления;
  • Расширения к файловому менеджеру Nemo теперь могут передавать имя своей конфигурационной утилиты для вызова при нажатии на кнопку Configure” в диалоге со списком плагинов к Nemo;
  • В апплет управления настройками сети добавлена кнопка для инициирования повторного сканирования доступных беспроводных сетей;
  • Добавлена возможность отображения прогресса выполнения операции на кнопке в панели задач, что позволяет запустив операцию длительного копирования в Nemo перейти к решению других работ, периодически оценивая состояние выполнения операции;
  • Улучшена реализация экранной клавиатуры. Позиция и размер экранной клавиатуры теперь можно менять в настройках, например, можно разместить клавиатуру в верхней или нижней части, заняв половину, треть или четверть экрана. Налажена поддержка AT-SPI для автоматического появления экранной клавиатуры при смене фокуса на поле ввода текста.
  • Добавлена поддержка GNOME Online Accounts, в том числе возможность доступа к содержимому Google Drive и OwnCloud из файлового менеджера Nemo;
  • Добавлена поддержка библиотеки Libinput, предоставляющей унифицированный стек ввода для различных графических систем и приложений. Cinnamon теперь полностью поддерживает как работу через драйвер Synaptics, так и через Libinput, автоматически выбирая конфигурацию, подходящую для большинства тачпадов, независимо от используемого драйвера;
  • Улучшена работа интерфейса переключения задач по Alt-tab. Добавлна возможность отображения эскизов окон со всех рабочих столов. Реализована настройка для отображения свёрнутых окон в конце списка.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/?p=...)
  2. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.4
  3. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.2
  4. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.0
  5. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения MATE 1.18, форка GNOME 2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cinnamon
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  • 1.1, Анонимокински, 22:57, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    На мой взгляд один из лучших ДЕ.
     
     
  • 2.3, 0x0, 23:09, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Да, довольно хорош. У меня всегда намбер 1 на подмену KDE, когда того во времена кардинальных изменений случается нехило потряхивает :)
     
  • 2.4, 0x0, 23:16, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Кстати, есть ещё одна новость: Mint расстаётся с KDE, "поскольку видит себя дистрибьютором собственной настольной системы" :)

    https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Linux-Mint-Dropping-KDE


     
  • 1.2, dkg, 23:01, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Лучше только Mate
     
     
  • 2.5, AntonAlekseevich, 23:23, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Или Xfce. (Каждому на свой вкус.)
     
     
  • 3.7, Аноним, 23:25, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И MATE лучше, и Xfce. И i3, конечно.
     
  • 1.6, Аноним, 23:24, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Прикольное дизайнерское решение 8212 взять нарисованный для смартфона список ... весь текст скрыт [показать]
     

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