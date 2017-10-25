25.10.2017 22:00  Linux Mint прекращает развитие редакции с рабочим столом KDE

Разработчики дистрибутива Linux Mint приняли решение отказаться от развития редакции с рабочим столом KDE. Следующий выпуск Linux Mint 18.3 станет последним, в котором будут предложены сборки с KDE. Разработка сосредоточится на редакциях с MATE, Cinnamon и Xfce, основанных на GTK+. Поддержка редакции с KDE, с совершенно иным графическим стеком на базе Qt, приводит к трудностям с унификацией типового пакета программ Linux Mint. В Linux Mint 19 поставка отдельной редакции с KDE будет прекращена, но пользователи смогут установить свежие выпуски KDE поверх оставшихся редакций, воспользовавшись PPA-репозиторием от Kubuntu.

Что касается ближайшего выпуска Linux Mint 18.3, то в нём ожидается поддержка самодостаточных пакетов Flatpak и задействование стека для работы с устройствами ввода libinput.

В первом квартале 2018 года планируется выпустить LMDE 3 (Linux Mint Debian Edition) на базе Debian Stretch. LMDE позиционируется как запасной вариант развития, в случае сворачивания проекта Ubuntu. LMDE 3 будет поставляться только с рабочим столом Cinnamon 3.8.



