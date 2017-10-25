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25.10.2017 22:00  Linux Mint прекращает развитие редакции с рабочим столом KDE

Разработчики дистрибутива Linux Mint приняли решение отказаться от развития редакции с рабочим столом KDE. Следующий выпуск Linux Mint 18.3 станет последним, в котором будут предложены сборки с KDE. Разработка сосредоточится на редакциях с MATE, Cinnamon и Xfce, основанных на GTK+. Поддержка редакции с KDE, с совершенно иным графическим стеком на базе Qt, приводит к трудностям с унификацией типового пакета программ Linux Mint. В Linux Mint 19 поставка отдельной редакции с KDE будет прекращена, но пользователи смогут установить свежие выпуски KDE поверх оставшихся редакций, воспользовавшись PPA-репозиторием от Kubuntu.

Что касается ближайшего выпуска Linux Mint 18.3, то в нём ожидается поддержка самодостаточных пакетов Flatpak и задействование стека для работы с устройствами ввода libinput.

В первом квартале 2018 года планируется выпустить LMDE 3 (Linux Mint Debian Edition) на базе Debian Stretch. LMDE позиционируется как запасной вариант развития, в случае сворачивания проекта Ubuntu. LMDE 3 будет поставляться только с рабочим столом Cinnamon 3.8.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/?p=...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint 18.2
  3. OpenNews: Обновление дистрибутива Linux Mint Debian Edition
  4. OpenNews: Выпуск редакций дистрибутива Linux Mint 18.1 с рабочими столами Xfce и KDE
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint 18.1
  6. OpenNews: Релиз Libinput 1.4 с реализацией всех запланированных функций
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux, mint, kde
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  • 1.1, Аноним, 22:03, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    классная новость, минт и кде несовместимы
     
  • 1.2, Онаним, 22:05, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    В чём вообще смысл этого Mint если не в Cinnamon?
     
     
  • 2.7, dkg, 22:59, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    В Mate
     
  • 1.3, Аноним, 22:20, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=32760 - партнерству капец?
     
  • 1.4, Drevo, 22:20, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Вовремя я вернулся с минта на сусю.
     
     
  • 2.8, UraniumSun, 23:29, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На какую именно сусю? на полурабочий tumbleweed или на leap, в котором забивают болт на багфиксы?
     
  • 1.5, Константавр, 22:20, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну хоть какой-то смысл в листрибутиве появился,одно ДЕ, один дистр, хоть так. Правда, что они с кутями будут делать? И с Критой и КДЕнливом?
     
  • 1.6, Аноним, 22:53, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    зря в кде самая плавная прокрутка страниц в браузере и просто всяких страниц кн... весь текст скрыт [показать]
     

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