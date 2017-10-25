25.10.2017 13:02  Раскол среди разработчиков проекта Blend4Web привёл к созданию нового WebGL-движка

>В команде разработчиков движка Blend4Web произошёл раскол Это же здорово! Может всё-таки пронесёт и 3Д не пролезет в веб, который и так уже разжирел до такой степени, что обычно уже и пару тысяч слов текста без закачки и запуска пары МиБ скриптов не почитать.

