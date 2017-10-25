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25.10.2017 13:02  Раскол среди разработчиков проекта Blend4Web привёл к созданию нового WebGL-движка

В команде разработчиков движка Blend4Web произошёл раскол, в результате которого основатель проекта Юрий Ковеленов вместе с частью команды покинул компанию Триумф и основал новый проект по разработке браузерного движка. Движок получил название Verge3D и будет основываться на технологиях открытого фреймворка Three.js. Как и в случае с Blend4Web, планируется поддержка пакета 3D-моделирования Blender, в дальнейшем список совместимых трёхмерных пакетов будет расширяться.

К первой бета-версии, ожидающейся в начале ноября, анонсирован следующие улучшения:

  • Поддержка последней версии стандарта хранения 3D-графики glTF 2.0, разрабатываемого консорциумом Khronos
  • Поддержка фотореалистичных материалов, включая модель рендеринга PBR
  • Визуальный редактор логики
  • Менеджер приложений на основе встроенного Python-сервера Tornado
  • Кнопка для быстрого экспорта и просмотра сцен из Blender
  • Совместимость API с движком Three.js


  1. Главная ссылка к новости (https://www.soft8soft.com/sing...)
  2. OpenNews: Новая версия свободной системы 3D-моделирования Blender 2.79
  3. OpenNews: Релиз движка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 17.08
  4. OpenNews: Релиз движка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 17.06 LTS
Автор новости: llex1234
Тип: К сведению
Ключевые слова: blend4web, verge3d
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  • 1.1, Аноним, 14:50, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Может, в форке наконец завезут поддержку GTA 5?
     
     
  • 2.15, YetAnotherOnanym, 15:37, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    И графовых баз данных!
     
  • 1.2, Аноним, 14:51, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Самое интересное, что в мозилле все спокойно, никто от лисы не откалывается А ж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Shevchuk, 15:10, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Waterfox? Palemoon?
     
  • 2.14, Аноним, 15:31, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Она сама откалывается От реальности ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, A.Stahl, 15:43, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Только в альтернативной реальности некоторых пользователей давно мёртвых расширений.
     
  • 1.5, A.Stahl, 14:58, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >В команде разработчиков движка Blend4Web произошёл раскол

    Это же здорово! Может всё-таки пронесёт и 3Д не пролезет в веб, который и так уже разжирел до такой степени, что обычно уже и пару тысяч слов текста без закачки и запуска пары МиБ скриптов не почитать.

     
     
  • 2.7, Я. Р. Ош, 14:59, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Это же здорово! Может всё-таки пронесёт и 3Д не пролезет в веб,
    > который и так уже разжирел до такой степени, что обычно уже
    > и пару тысяч слов текста без закачки и запуска пары МиБ
    > скриптов не почитать.

    используй elinks без js
    не благодари

     
     
  • 3.9, A.Stahl, 15:02, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >не благодари

    За что? Это весьма дурацкий совет. Ты наверное думаешь, что вместо выноса мусора можно просто закрыть глаза если утверждаешь, что Веб похудеет если смотреть на него через Линкс.

     
  • 1.10, Мать драконов, 15:04, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Больше расколотых проектов! Опенсорсу то что надо.

    В любом случае Бленд2веб - треклятые капиталисты...

     
  • 1.11, Undefined, 15:06, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ахаха, неужто господин Быков своим гениальным менеджментом довел, или его самого давно выперли за отсутствие результата? "Маркет Менеджер" как поживает, хлопцы?
     
     
  • 2.13, Аноним, 15:22, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Быков вроде живёт и здравствует в отличие от владельца их конторы, к котому н... весь текст скрыт [показать]
     

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