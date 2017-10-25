25.10.2017 13:02  Раскол среди разработчиков проекта Blend4Web привёл к созданию нового WebGL-движка

|
|
|
|1.5, A.Stahl, 14:58, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
|
>В команде разработчиков движка Blend4Web произошёл раскол
Это же здорово! Может всё-таки пронесёт и 3Д не пролезет в веб, который и так уже разжирел до такой степени, что обычно уже и пару тысяч слов текста без закачки и запуска пары МиБ скриптов не почитать.
|
|
|
|2.7, Я. Р. Ош, 14:59, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
> Это же здорово! Может всё-таки пронесёт и 3Д не пролезет в веб,
> который и так уже разжирел до такой степени, что обычно уже
> и пару тысяч слов текста без закачки и запуска пары МиБ
> скриптов не почитать.
используй elinks без js
не благодари
|
|
|
|3.9, A.Stahl, 15:02, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
|
>не благодари
За что? Это весьма дурацкий совет. Ты наверное думаешь, что вместо выноса мусора можно просто закрыть глаза если утверждаешь, что Веб похудеет если смотреть на него через Линкс.
|
|1.11, Undefined, 15:06, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Ахаха, неужто господин Быков своим гениальным менеджментом довел, или его самого давно выперли за отсутствие результата? "Маркет Менеджер" как поживает, хлопцы?
|