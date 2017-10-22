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22.10.2017 19:35  Обновление HTTP-сервера H2O 2.2.3

Доступна новая версия HTTP-сервера H2O. H2O относится к новому поколению высокопроизводительных HTTP-серверов и обеспечивает полную поддержку HTTP/2, включая приоритизацию трафика и технологию Server Push. Релиз включает в себя, в основном, исправления ошибок, включая устранение уязвимостей CVE-2017-10868 и CVE-2017-10869, которые могут быть использованы для DOS-атак (крахи при обработке специально оформленных запросов). Кроме того, до версии 1.3 обновлён встроенный в H2O код mruby, легковесной реализации языка Ruby и сопутствующих модулей.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.kazuhooku.com/2017...)
  2. OpenNews: HTTP/2.0 получил статус предложенного стандарта
  3. OpenNews: Представлен новый высокопроизводительный HTTP-сервер H2O
Автор новости: xm
Тип: Программы
Ключевые слова: h2o
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  • 1.1, pavlinux, 21:29, 22/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    > H2O относится к новому поколению высокопроизводительных

    Каждый пиoнер в душе революционер!  

     
  • 1.2, Аноним, 21:30, 22/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    кто-нибудь юзал? как оно вообще?
     
     
  • 2.4, pavlinux, 21:31, 22/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    fork()
     
  • 2.5, pavlinux, 21:31, 22/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    fork()
     
     
  • 3.10, A.Stahl, 22:16, 22/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    H2O вилкой? Ох уж эти линуксоиды...
     
  • 2.7, xm, 21:42, 22/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я использую. Местами сыроват (решаемо через хаки на mruby), но вполне юзабелен.
     
  • 1.6, нетвароид, 21:35, 22/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    приоритизацию
    OK
     
     
  • 2.8, xm, 21:55, 22/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот, как ни странно, правильно
    https://ru.wiktionary.org/wiki/приоритизация
     
     
  • 3.11, пох, 22:17, 22/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Вот, как ни странно, правильно
    > https://ru.wiktionary.org/wiki/приоритизация

    запомните, дети - вики - это _помойка_, где каждый анон может ляпнуть свое "ценное мнение". А вовсе не авторитетный источник.
    Годится для начального знакомства с проблемой, о которой слышишь впервые, а вовсе не для окончательного и безапелляционного подтверждения своего мнения.
    К викисловарям это тоже относится.

    И еще обратите, дети, внимание, что какой-то дятел(вероятнее всего - гордый автор этого мусора) _удалил_ попытку обсуждения (не правки, а именно осторожного выяснения, точно ли он не дятел) что как бы говорит нам о том, что и теория "миллиард анонов не могут ошибаться и со временем все статьи станут абсолютной истиной" неверна, пока есть аноны с более равными правами.

     
     
  • 4.13, xm, 22:22, 22/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мне лично это написание тоже кажется неверным.
    Но вот тут филологи мотивируют что, да, так и надо http://klinn.livejournal.com/152805.html
    Так-то, дядя.
     
  • 1.15, Аноним, 22:48, 22/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тут сам http устарел и нужно менять это гамно на что-то более распределенное и д... весь текст скрыт [показать]
     

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