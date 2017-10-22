22.10.2017 19:35  Обновление HTTP-сервера H2O 2.2.3

> Вот, как ни странно, правильно

> https://ru.wiktionary.org/wiki/приоритизация запомните, дети - вики - это _помойка_, где каждый анон может ляпнуть свое "ценное мнение". А вовсе не авторитетный источник.

Годится для начального знакомства с проблемой, о которой слышишь впервые, а вовсе не для окончательного и безапелляционного подтверждения своего мнения.

К викисловарям это тоже относится. И еще обратите, дети, внимание, что какой-то дятел(вероятнее всего - гордый автор этого мусора) _удалил_ попытку обсуждения (не правки, а именно осторожного выяснения, точно ли он не дятел) что как бы говорит нам о том, что и теория "миллиард анонов не могут ошибаться и со временем все статьи станут абсолютной истиной" неверна, пока есть аноны с более равными правами.