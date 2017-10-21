21.10.2017 23:14  Проект Elementary OS представил BitTorrent-клиент Torrential

Разработчики проекта Elementary OS представили BitTorrent-клиент Torrential, написанный на языке Vala и распространяемый под лицензией GPLv2. Программа отличается минималистичным интерфейсом, позволяющим легко загружать и находить интересующие торренты, не углубляясь в расширенные возможности и не путаясь в нагромождении меню и настроек.

В интерфейсе представлены кнопки для открытия и поиска торрентов, а также три секции с списками загружаемых, раздаваемых и приостановленных торрентов. Для организации работы с BitTorrent проектом используется хорошо зарекомендовавшая себя библиотека LibTransmission.

Программа полагается на разумные настройки по умолчанию, но предлагает конфигуратор, позволяющий изменить такие параметры, как лимиты на трафик и число потоков, возможность продолжения фоновой загрузки после закрытия окна, использование только шифрованного подключения к пирам, уход от детекторов BitTorrent через случайный выбор сетевого порта, подключение черного списка.