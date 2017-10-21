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21.10.2017 23:14  Проект Elementary OS представил BitTorrent-клиент Torrential

Разработчики проекта Elementary OS представили BitTorrent-клиент Torrential, написанный на языке Vala и распространяемый под лицензией GPLv2. Программа отличается минималистичным интерфейсом, позволяющим легко загружать и находить интересующие торренты, не углубляясь в расширенные возможности и не путаясь в нагромождении меню и настроек.

В интерфейсе представлены кнопки для открытия и поиска торрентов, а также три секции с списками загружаемых, раздаваемых и приостановленных торрентов. Для организации работы с BitTorrent проектом используется хорошо зарекомендовавшая себя библиотека LibTransmission.

Программа полагается на разумные настройки по умолчанию, но предлагает конфигуратор, позволяющий изменить такие параметры, как лимиты на трафик и число потоков, возможность продолжения фоновой загрузки после закрытия окна, использование только шифрованного подключения к пирам, уход от детекторов BitTorrent через случайный выбор сетевого порта, подключение черного списка.



  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/elementaryo...)
  2. OpenNews: Проект Elementary OS представил программу для создания презентаций Spice-up 1.0
  3. OpenNews: Разработка проекта Elementary OS переведена на Git и GitHub
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Elementary OS Loki 0.4.1
  5. OpenNews: Проект Elementary OS реализовал вводящую в заблуждение схему сбора пожертвований
  6. OpenNews: Выпуск панели Plank 0.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: elementaryos, torrent
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  • 1, h31, 23:27, 21/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Зачем оно нужно, если Transmission сам по себе довольно минималистичный?
     
  • 2, Аноним, 23:27, 21/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Если мне не изменяет память, на это очень напоминает оригинальный клиент от Брэм... весь текст скрыт [показать]
     

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