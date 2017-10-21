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21.10.2017 09:42  Facebook открыл RacerD, статический анализатор для многопоточного кода на Java

Facebook представил проект RacerD, в рамках которого открыты наработки по выявлению проблем, возникающих из-за одновременного выполнения кода в многопоточных программах на языке Java. RacerD интегрирован в систему статического анализа Infer и обеспечивает определение потенциальных ошибок в коде, использующем классы/методы, заявленные как @ThreadSafe, или осуществляющем блокировки при помощи ключевого слова "synchronized".

RacerD сконцентирован на выявлении состояний гонки, возникающих между вызовом методов класса в разных потоках. Например, определяются ситуации, когда выполняется два одновременных обращения к переменной члена класса, не отделённой при помощи мьютекса, если в одном из обращений выполняется операция записи.

RacerD уже около 10 месяцев используется в Facebook и за это время помог выявить более тысячи проблем в многопоточном коде проектов для платформы Android, на стадии их разработки. Большая часть ошибок была выявлена в процессе перевода реализации ленты новостей в Android-приложении Facebook на многопоточную модель работы.

  1. Главная ссылка к новости (https://code.facebook.com/post...)
  2. OpenNews: Facebook открыл код статического анализатора Infer
  3. OpenNews: Средства трассировки в ядре Linux достигли уровня DTrace
  4. OpenNews: Yandex опубликовал статический анализатор файлов конфигурации nginx
  5. OpenNews: Агентство национальной безопасности США опубликовало каталог своих открытых проектов
  6. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: facebook, infer, thread
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  • 2, Аноним, 10:03, 21/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Лол. АНАЛизатор еще и для джавы((( PVS Studio не ту нишу выбрали(
     
  • 3, Аноним, 10:50, 21/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    ну всё, пасочки джаве
     
  • 4, Crazy Alex, 13:04, 21/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Эх, вот где-то здесь и жалеешь, что для плюсов такое сделать проблематично
     
  • 5, YetAnotherOnanym, 13:52, 21/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > выявить более тысячи проблем

    Это всё, что вам надо знать о проектах для платформы Android.

     

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