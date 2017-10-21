21.10.2017 09:42  Facebook открыл RacerD, статический анализатор для многопоточного кода на Java

Facebook представил проект RacerD, в рамках которого открыты наработки по выявлению проблем, возникающих из-за одновременного выполнения кода в многопоточных программах на языке Java. RacerD интегрирован в систему статического анализа Infer и обеспечивает определение потенциальных ошибок в коде, использующем классы/методы, заявленные как @ThreadSafe, или осуществляющем блокировки при помощи ключевого слова "synchronized".

RacerD сконцентирован на выявлении состояний гонки, возникающих между вызовом методов класса в разных потоках. Например, определяются ситуации, когда выполняется два одновременных обращения к переменной члена класса, не отделённой при помощи мьютекса, если в одном из обращений выполняется операция записи.

RacerD уже около 10 месяцев используется в Facebook и за это время помог выявить более тысячи проблем в многопоточном коде проектов для платформы Android, на стадии их разработки. Большая часть ошибок была выявлена в процессе перевода реализации ленты новостей в Android-приложении Facebook на многопоточную модель работы.



