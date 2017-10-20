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20.10.2017 09:55  Доступен сервер приложений NGINX Unit 0.2

Игорь Сысоев представил второй публичный выпуск сервера приложений NGINX Unit, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования. NGINX Unit обслуживает отдачу динамического контента самостоятельно, но также может работать в тандеме с http-сервером nginx, который может выступать в роли балансировщика, кэша или сервера для отдачи статического контента. Проект пока находится на стадии бета-тестирования и не рекомендован для промышленного использования. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0.

NGINX Unit предоставляет возможность динамического изменения параметров запуска приложений через специальный RESTful JSON API, без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска (ответ на потребность пользователей nginx в возможностях ".htaccess"). Особенностью реализации является то, что изменение настроек не приводит к перезапуску рабочих процессов - меняются только содержимое структур в памяти, что сводит к минимуму накладные расходы и позволяет менять параметры с любой интенсивностью.

RESTful API позволяет управлять работой сервера приложений удалённо и централизовано. Доступ к API может быть организован через UNIX domain socket или TCP. Одновременно под управлением NGINX Unit может выполняться несколько приложений на разных языках программирования, в том числе могут сочетаться разные версии языков (например, PHP 5 и PHP 7, Python 2.7 и Python 3.3). В настоящий момент поддерживаются Python, PHP и Go.

Функциональность NGINX Unit образует несколько процессов: процесс управления конфигурацией, основной процесс для запуска обработчиков web-приложений и многопоточный процесс для маршрутизации вызовов, транслирующий внешние запросы к web-приложениям. Процесс маршрутизации в свою очередь состоит из координатора запросов и рабочих нитей, которые принимают запросы клиентов, направляют их web-приложениям и возвращают ответ. Каждая рабочая нить может работать в асинхронном режиме и обслуживать тысячи одновременных соединений. Под root выполняется только главный управляющий процесс, а все остальные обработчики запускаются под отдельными непривилегированными пользователями.

В новом выпуске улучшена поддержка пакетов на языке Go, добавлен режим постоянного сохранения конфигурации, улучшена обработка ошибок в конфигурации, добавлено свойство для установки таймаута выполнения запроса приложением, налажена обработка POST-запросов в приложениях на PHP. Из планов на будущее отмечается поддержка JavaScript/Node.js, Java и Ruby, возможность динамического управления процессами приложений, поддержка TLS, средства для маршрутизации и проксирования вызовов для TCP, HTTP, HTTPS, HTTP/2.



  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Увеличение пропускной способности и минимизация задержек на серверах с nginx
  3. OpenNews: Yandex опубликовал статический анализатор файлов конфигурации nginx
  4. OpenNews: Релиз HTTP-сервера nginx 1.12.0
  5. OpenNews: Root-уязвимость из-за некорректных настроек в пакете nginx для Debian и Ubuntu
  6. OpenNews: Увидел свет HTTP-сервер nginx 1.10.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx, unit
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  • 1.1, dkg, 10:40, 20/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    Выглядит интересно, конечно.
     
     
  • 2.2, Фуррь, 10:43, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +7 +/
    Чем конкретно? Или так, просто чтоб камент запостить?
     
  • 2.5, лютый жабист__, 10:55, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –5 +/
    Выглядит как будто они изобрели J2EE 1 0 1999 года в 2017-м году С учетом тог... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.7, username, 11:00, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Оно не нужно когда есть uwsgi
     
     
  • 4.12, jOKer, 11:34, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Судя по документации сабж как раз и обслуживает питоновые приложения через uwsgi

    На первый взгляд, это не замена uwsgi, а скорее замена supervisord и, пожалуй, немного gunicorn, умеющая интегрироваться с инжинкс до кучи.

    В целом интересная штука.

     
     
  • 5.28, Аноним, 14:57, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    uwsgi - это сервер приложений, wsgi это интерфейс для интеграции сервера приложе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.10, Andrey Mitrofanov, 11:28, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Выглядит как будто они изобрели J2EE 1.0 (1999 года) в 2017-м году.

    Хорошо, что джавва теперь не нужна. 2017ый же, ты заметил!  А пхп-питон нужны, два раза.  Инвесторы уверены[I]!

     
     
  • 4.13, Аноним, 11:37, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А мужики-то не знают Продолжают клепать свой никому не нужный энтерпрайз и даже... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.23, Аноним, 13:17, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не ломай уютный мир экперта по всем вопросам.
     
  • 2.8, username, 11:01, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    ИНтересно чем? Тем что они идут явно мутными схемами с конфигурированием?
     
  • 1.3, a1x, 10:45, 20/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Это можно сделать что-то похожее на Apache + PHP?
     
  • 1.4, Аноним, 10:54, 20/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    выглядит как привет из 90х в виде cgi
     
  • 1.9, vitalif, 11:27, 20/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не, пока как раз выглядит бесполезно. Что такое "обработчик пхп"? Php-fpm? Ок, а нафига нужен еще один сервер, если за ним все равно php-fpm?
     
     
  • 2.14, jOKer, 11:37, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Похоже что ему Php-fpm не нужен вовсе, и вполне достаточно libphp-embed

    http://unit.nginx.org/docs-configuration.html

     
     
  • 3.16, vitalif, 12:08, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А... тогда понятно, Сысоев изобрёл свой вариант уберкомбайна типа Apache, просто обработчики рассадил по дочерним процессам, а не держит в одном (это-то правильно, конечно).

    Ну, фиг знает. Все уже вроде ушли от этой концепции как раз - вроде все уже сошлись на том, что standalone / отдельные легковесные сервера под каждое приложение - лучше.

     
     
  • 4.18, Аноним, 12:16, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Лучше, когда у вас мало приложений Если их сотни и тысячи, отдельные сервера бу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.24, Sw00p aka Jerom, 13:42, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а смысл? всё равно один воркер-пхп-процесс на один запрос, чем пхп-фпм хуже ?
     
  • 2.15, Аноним, 11:54, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Судя по всему есть желание создать более-менее работающий сервер позволяющих деп... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.11, ЫгиПгт, 11:31, 20/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Не могу понять в чем принцип Юнита. Я вроде бы точно так же могу запускать одновременно виртуалхосты с php5, php7, passenger и в обычном nginx. Зачем тогда Юнит?
     
     
  • 2.17, Аноним, 12:15, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Принцип в том, чтобы выкинуть апач, заменив его предсказуемым и надёжным серверо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, _hide_, 12:38, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Апач достаточно предсказуем и легко настраивается. Но он наказывает за незнание и ошибки слишком сильно, чтобы с ним рисковать. Да и ресурсов потребляет как не в себя.
     
  • 1.20, eRIC, 12:44, 20/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    это открытый сервер приложений построенный по способу работы nginx, можно его использовать как standalone или embedded. вполне нормальная и хорошая реализация на СИ. вспомните бредоизвестный G-WAN непонятной реализации с многообещающим перформансом.  
     
     
  • 2.21, Andrey Mitrofanov, 12:51, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > это открытый сервер приложений построенный по способу работы nginx

    У nginx-а способ работы - мультиплексирокание кучи ядрёных сокетов одним процессом. И условие: "быстрые/короткие/живые соединения".

    Как это всё отнести к "серверу приложений" -- не вижу. Инвесторы умнее и проницательнее меня, наверное. Они будут в восторге от серебряной пули, ускоряющей apache-и...

    >, можно его использовать
    > как standalone или embedded. вполне нормальная и хорошая реализация на СИ.

     
     
  • 3.26, Аноним, 14:11, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Подозреваю, что здесь что-то похожее ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.25, Sw00p aka Jerom, 13:47, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >>это открытый сервер приложений

    нет!

     
  • 1.22, Анонимус2, 12:56, 20/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Особенностью реализации является то, что изменение настроек не приводит к перезапуску рабочих процессов - меняются только содержимое структур в памяти, что сводит к минимуму накладные расходы и позволяет менять параметры с любой интенсивностью.

    Если это относится только к внутренней кухне unit, то Сысоев конечно открыл Америку - оказывается не обязательно все перезапускать на каждый чих в 2017 году. А если это относится и к параметрам запуска приложений - хотелось бы посмотреть на реализацию.

     
  • 1.27, Аноним, 14:57, 20/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Все нобт и говорят, что это не нужно, и вообще уже было в 99 А я чувствую себя,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Kodir, 15:12, 20/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Все эти REST'ы и вебсервисы - тyп0й сакс, придуманый от слабоумия. Обычный TCP-сервер прекрасно работает - тот же FTP или SMTP.
    Если тебе нужно выполнить 10 команд, не имеет никакого значения, будешь ты отдавать их в одну TCP сессию или делать 10 отдельных запросов. Только в последнем случае ты сразу имеешь геморой с подтверждением сессии (что второй запрос пришёл в контексте первого) и оверхэд в виде @е6ильных HTTP-хэдеров. Ну и смысл?? ВСЕ ДЕСЯТЬ команд должны выполниться, так что сервер по-любому будет всеми ими нагружен. Ну и чего вы добиваетесь своими веб-перделками??
     

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