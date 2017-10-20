20.10.2017 09:55  Доступен сервер приложений NGINX Unit 0.2

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|4.12, jOKer, 11:34, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Судя по документации сабж как раз и обслуживает питоновые приложения через uwsgi
На первый взгляд, это не замена uwsgi, а скорее замена supervisord и, пожалуй, немного gunicorn, умеющая интегрироваться с инжинкс до кучи.
В целом интересная штука.
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|3.10, Andrey Mitrofanov, 11:28, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> Выглядит как будто они изобрели J2EE 1.0 (1999 года) в 2017-м году.
Хорошо, что джавва теперь не нужна. 2017ый же, ты заметил! А пхп-питон нужны, два раза. Инвесторы уверены[I]!
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|1.9, vitalif, 11:27, 20/10/2017 [ответить] [смотреть все]
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Не, пока как раз выглядит бесполезно. Что такое "обработчик пхп"? Php-fpm? Ок, а нафига нужен еще один сервер, если за ним все равно php-fpm?
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|3.16, vitalif, 12:08, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А... тогда понятно, Сысоев изобрёл свой вариант уберкомбайна типа Apache, просто обработчики рассадил по дочерним процессам, а не держит в одном (это-то правильно, конечно).
Ну, фиг знает. Все уже вроде ушли от этой концепции как раз - вроде все уже сошлись на том, что standalone / отдельные легковесные сервера под каждое приложение - лучше.
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|1.11, ЫгиПгт, 11:31, 20/10/2017 [ответить] [смотреть все]
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Не могу понять в чем принцип Юнита. Я вроде бы точно так же могу запускать одновременно виртуалхосты с php5, php7, passenger и в обычном nginx. Зачем тогда Юнит?
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|3.19, _hide_, 12:38, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Апач достаточно предсказуем и легко настраивается. Но он наказывает за незнание и ошибки слишком сильно, чтобы с ним рисковать. Да и ресурсов потребляет как не в себя.
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|1.20, eRIC, 12:44, 20/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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это открытый сервер приложений построенный по способу работы nginx, можно его использовать как standalone или embedded. вполне нормальная и хорошая реализация на СИ. вспомните бредоизвестный G-WAN непонятной реализации с многообещающим перформансом.
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|2.21, Andrey Mitrofanov, 12:51, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> это открытый сервер приложений построенный по способу работы nginx
У nginx-а способ работы - мультиплексирокание кучи ядрёных сокетов одним процессом. И условие: "быстрые/короткие/живые соединения".
Как это всё отнести к "серверу приложений" -- не вижу. Инвесторы умнее и проницательнее меня, наверное. Они будут в восторге от серебряной пули, ускоряющей apache-и...
>, можно его использовать
> как standalone или embedded. вполне нормальная и хорошая реализация на СИ.
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|1.22, Анонимус2, 12:56, 20/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Особенностью реализации является то, что изменение настроек не приводит к перезапуску рабочих процессов - меняются только содержимое структур в памяти, что сводит к минимуму накладные расходы и позволяет менять параметры с любой интенсивностью.
Если это относится только к внутренней кухне unit, то Сысоев конечно открыл Америку - оказывается не обязательно все перезапускать на каждый чих в 2017 году. А если это относится и к параметрам запуска приложений - хотелось бы посмотреть на реализацию.
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|1.29, Kodir, 15:12, 20/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Все эти REST'ы и вебсервисы - тyп0й сакс, придуманый от слабоумия. Обычный TCP-сервер прекрасно работает - тот же FTP или SMTP.
Если тебе нужно выполнить 10 команд, не имеет никакого значения, будешь ты отдавать их в одну TCP сессию или делать 10 отдельных запросов. Только в последнем случае ты сразу имеешь геморой с подтверждением сессии (что второй запрос пришёл в контексте первого) и оверхэд в виде @е6ильных HTTP-хэдеров. Ну и смысл?? ВСЕ ДЕСЯТЬ команд должны выполниться, так что сервер по-любому будет всеми ими нагружен. Ну и чего вы добиваетесь своими веб-перделками??
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