The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

17.10.2017 21:31  Проект Let's Encrypt представил модуль для http-сервера Apache

Некоммерческий удостоверяющий центр Let’s Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, представил выпуск mod_md 1.0, модуля к http-серверу Apache для автоматизации получения и обслуживания сертификатов с использованием протокола ACME (Automatic Certificate Management Environment).

При помощи mod_md можно упростить процесс сопровождения сертификатов на серверах с большим числом сайтов или в системах массового хостинга. При наличии mod_md пользователям не нужно заботиться об обновлении сертификатов, модуль сам получит необходимые сертификаты в сервисе Let’s Encrypt при первом запуске, организует их загрузку в mod_ssl (указание директив SSLCertificate* не требуется) и периодически будет обновлять сертификаты при приближении к истечению срока действия.

Модуль mod_md уже принят в экспериментальную ветку Apache httpd и запланирован к бэкпортированию в стабильную ветку 2.4.x. Из нововведений экспериментальной ветки httpd также отмечается новая директива SSLPolicy, упрощающая корректную настройку параметров TLS, благодаря выбору готовых типовых настроек вместо перечисления списка допустимых шифров. Предложено три базовых режима: modern - включение только самых передовых шифров, поддерживаемых в современных браузерах; intermediate - возможность отката на не самые современные, но не устаревшие шифры для старых клиентов; old - возможность использования устаревших шифров для таких систем, как Windows XP/Internet Explorer 6.

  1. Главная ссылка к новости (https://letsencrypt.org//2017/...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla распределила 539 тысяч долларов на гранты открытым проектам
  3. OpenNews: Let's Encrypt обеспечит поддержку масок в сертификатах
  4. OpenNews: Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt начал выдачу сертификатов всем желающим
  5. OpenNews: Доля обращений по HTTPS среди пользователей Firefox превысила 50%
  6. OpenNews: Сервис Let's Encrypt преодолел рубеж в 100 млн сертификатов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: acme, apache, letsencrypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 21:53, 17/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > mod_md

    Чтобы никто не догадался?

     
     
  • 2.2, eRIC, 22:02, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    > Чтобы никто не догадался?

    ага, могли бы mod_acme или mod_letsencrypt назвать


     
     
  • 3.7, Аноним, 22:57, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    https://github.com/icing/mod_md/issues/46
     
  • 2.3, ZimniY, 22:03, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    mod_mod будет загадочнее
     
  • 2.5, ., 22:42, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > > mod_md
    > Чтобы никто не догадался?

    ManagedDomain. Чтобы тоже никто не догадался.

     
  • 1.4, Уборщица, 22:16, 17/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    mod_markdown? лил
     
  • 1.8, A, 23:00, 17/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может для Nginx такое не просто появится, но и в поставку войдет? Наконец Symantec и компания зачешутся!
     
     
  • 2.13, Аноним, 01:40, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну для nginx уже давно есть. Правда довольно муторно для настройки.
     
  • 1.10, Онаним, 00:35, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Неужели Апачем до сих пор кто-то пользуется на продакшн-серверах?
     
     
  • 2.11, Олег Михайлович Сиденко, 01:22, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё как! Покуда это единственный сервер в котором программисты могут сами себе реврайтить и пхп конфиги менять он будет жить.
     
     
  • 3.12, SSHServerNode.jsGolangElixir..., 01:29, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Неужели ПХП до сих пор кто-то пользуется на продакшн-серверах?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor