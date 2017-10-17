17.10.2017 21:31  Проект Let's Encrypt представил модуль для http-сервера Apache

Некоммерческий удостоверяющий центр Let’s Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, представил выпуск mod_md 1.0, модуля к http-серверу Apache для автоматизации получения и обслуживания сертификатов с использованием протокола ACME (Automatic Certificate Management Environment).

При помощи mod_md можно упростить процесс сопровождения сертификатов на серверах с большим числом сайтов или в системах массового хостинга. При наличии mod_md пользователям не нужно заботиться об обновлении сертификатов, модуль сам получит необходимые сертификаты в сервисе Let’s Encrypt при первом запуске, организует их загрузку в mod_ssl (указание директив SSLCertificate* не требуется) и периодически будет обновлять сертификаты при приближении к истечению срока действия.

Модуль mod_md уже принят в экспериментальную ветку Apache httpd и запланирован к бэкпортированию в стабильную ветку 2.4.x. Из нововведений экспериментальной ветки httpd также отмечается новая директива SSLPolicy, упрощающая корректную настройку параметров TLS, благодаря выбору готовых типовых настроек вместо перечисления списка допустимых шифров. Предложено три базовых режима: modern - включение только самых передовых шифров, поддерживаемых в современных браузерах; intermediate - возможность отката на не самые современные, но не устаревшие шифры для старых клиентов; old - возможность использования устаревших шифров для таких систем, как Windows XP/Internet Explorer 6.



