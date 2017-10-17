17.10.2017 11:53  Релиз netutils-linux 2.5, утилит для мониторинга и тюнинга сетевого стека Linux

Представлен выпуск проекта netutils-linux 2.5.0, в рамках которого развивается набор утилит для мониторинга и тюнинга производительности сетевого стека Linux. Исходные тексты проекта написаны на Python (поддерживаются python 2.6+ и 3.4+) и поставляются под лицензией MIT. Цель проекта - упростить и унифицировать процесс настройки сетевого стека и сетевых карт, снизив необходимость разбираться в устройстве сетевого стека для рядовых системных администраторов (и снизить объём вычислений в уме: маски CPU, соответствие CPU и номеров IRQ и т.д.). В состав входят такие программы, как network-top, irqtop, softirq-top, softnet-stat-top, link-rate, snmptop, rss-ladder, autorps, maximize-cpu-freq, rx-buffers-increase и server-info. Например, утилиты могут оказаться полезными при проведении работы по минимизации задержек и потерь пакетов в конфигурации с Linux-сервером, подключенном по каналу в 200 Мбит/с и выше. С момента прошлого (и первого) публичного релиза было исправлено несколько неприятных ошибок, связанных с совместимостью с архитектурами, дистрибутивами Linux, версиями Python и зависимостями проекта, приводившими к невозможности запуска некоторых утилит. Помимо исправлений ошибок улучшена кодовая база, удалось отказаться от устаревшего optparse в пользу argparse. Другие нововведения: Утилиты autorps и rss-ladder переписаны с Bash на Python с сохранением полной обратной совместимости. Также автоматизирована настройка оборудования в специфических ситуациях: Добавлены предупреждения при использовании неоптимальных параметров таких как использование foreign NUMA-ноды и нескольких очередях одной сетевой карты, обрабатываемых одним и тем же ядром. Autorps теперь по умолчанию использует только ядра локальной для сетевого устройства NUMA-ноды вместо того, чтобы падать с ошибкой в системе с несколькими процессорами. Точное задание списка ядер, обрабатывающих пакеты; Задание "сдвига" для RSS, что подходит в ситуации, когда один физический процессор с 8+ ядрами обрабатывает несколько сетевых карт;

Утилиты для мониторинга (в первую очередь network-top) подсвечивают метрики, значения которых указывают на повышенную нагрузку.

Добавлена утилита autoxps для настройки распределения отправки пакетов между ядрами процессора.

Добавлен прототип утилиты snmptop для визуализации файла /proc/net/snmp. Долгосрочные планы проекта Пополнение примеров применения.

Упаковка в стандартные для дистрибутивов Linux форматы пакетов.

Добавление пакета в стандартные репозитории дистрибутивов.

Интеграция с Tuned и (или) NetworkManager.

Теоретически - выработка алгоритма, позволяющего полностью автоматически настраивать все сетевые карты наиболее оптимальным образом в 90% случаев.



