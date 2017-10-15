15.10.2017 22:31  GitHub опубликовал статистику за 2017 год

GutHub обновил отчёт с анализом статистики проектов. По сравнению с сентябрём 2016 года число пользователей GitHub возросло с 5.8 до 24 млн, организаций с 331 тысяч до 1.5 млн, а репозиториев с 19.4 до 67 млн (учтены только репозитории, в которых наблюдалась активность). За год было совершено более миллиарда коммитов и 1.3 млн pull-запросов, закрыто 68.8 уведомлений о проблемах, отправлено 1.4 млн комментариев. Общее число pull-запросов за всю историю существования GitHub достигло значения в 100 млн.

Самым популярным языком на GitHub остаётся JavaScript для которого за год зафиксировано 2.3 млн pull-запросов, что на 30% больше, чем в прошлом году. Второе место занял Python (1 млн pull-запросов, на 26% больше, чем в прошлом году), который вытеснил на третье место язык Java (986 тысяч pull-запросов, прирост 23%). На четвёртом месте удержался язык Ruby (870 тысяч, 5%), на пятом PHP (559 тысяч, 14%), на шестом C++ (413 тысяч, 20%). Язык Си на 10 месте.

Репозитрием с самым большим числом участников признан Visual Studio Code, развиваемый компанией Microsoft. Данный репозиторий насчитывает 15 тысяч участников, что почти в два раза больше, чем у далее идущих в рейтинге репозиториев React-native (8.8K), NPM (7.6K), angular-cli (7.4K), Tensorflow (7.3K), Font-Awesome (6.8K), Angular (6K) и Docker (6K). В прошлом году раскладка была иной: рейтинг репозиториев с наибольшим числом участников возглавлял Font-Awesome (10K), далее следовали Docker (8K), NPM (7K), patchwork (6.8K), react-native (6K) и Microsoft Visual Studio Сode (5.8K).

Больше всего форков зафиксировано у проекта Tensorflow (24K), за которым следуют bootstrap (15K), gitignore (10.8K), jekyll-now (10.7K), vuejs (8.1K), react (8K), patchwork (7.4K), spring-boot (7.4K) и зеркало кода ядра Linux (6.1K).



