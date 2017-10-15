The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

15.10.2017 22:31  GitHub опубликовал статистику за 2017 год

GutHub обновил отчёт с анализом статистики проектов. По сравнению с сентябрём 2016 года число пользователей GitHub возросло с 5.8 до 24 млн, организаций с 331 тысяч до 1.5 млн, а репозиториев с 19.4 до 67 млн (учтены только репозитории, в которых наблюдалась активность). За год было совершено более миллиарда коммитов и 1.3 млн pull-запросов, закрыто 68.8 уведомлений о проблемах, отправлено 1.4 млн комментариев. Общее число pull-запросов за всю историю существования GitHub достигло значения в 100 млн.

Самым популярным языком на GitHub остаётся JavaScript для которого за год зафиксировано 2.3 млн pull-запросов, что на 30% больше, чем в прошлом году. Второе место занял Python (1 млн pull-запросов, на 26% больше, чем в прошлом году), который вытеснил на третье место язык Java (986 тысяч pull-запросов, прирост 23%). На четвёртом месте удержался язык Ruby (870 тысяч, 5%), на пятом PHP (559 тысяч, 14%), на шестом C++ (413 тысяч, 20%). Язык Си на 10 месте.

Репозитрием с самым большим числом участников признан Visual Studio Code, развиваемый компанией Microsoft. Данный репозиторий насчитывает 15 тысяч участников, что почти в два раза больше, чем у далее идущих в рейтинге репозиториев React-native (8.8K), NPM (7.6K), angular-cli (7.4K), Tensorflow (7.3K), Font-Awesome (6.8K), Angular (6K) и Docker (6K). В прошлом году раскладка была иной: рейтинг репозиториев с наибольшим числом участников возглавлял Font-Awesome (10K), далее следовали Docker (8K), NPM (7K), patchwork (6.8K), react-native (6K) и Microsoft Visual Studio Сode (5.8K).

Больше всего форков зафиксировано у проекта Tensorflow (24K), за которым следуют bootstrap (15K), gitignore (10.8K), jekyll-now (10.7K), vuejs (8.1K), react (8K), patchwork (7.4K), spring-boot (7.4K) и зеркало кода ядра Linux (6.1K).

  1. Главная ссылка к новости (https://octoverse.github.com/...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft объявила о закрытии хостинга свободного кода CodePlex
  3. OpenNews: JavaScript, Font-Awesome и Microsoft лидируют в статистике GitHub
  4. OpenNews: Рейтинг языков программирования 2017 года от издания IEEE Spectrum
  5. OpenNews: GitHub опубликовал результаты опроса разработчиков открытых проектов
  6. OpenNews: GitHub и Facebook представили открытую интегрированную среду разработки Atom IDE
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 23:43, 15/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Угадаю не глядя - JavaScript в топе Ага, в топе В чём смысл тогда этой статист... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 00:08, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    js-то ладно, лингва-франка как-никак Обидно то, что какой-то там гвидопых-нео-Q... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.3, Аноним, 00:19, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Хотя ладно, не обидно Когда кругом вагоны таджиков-гвидопыхеров заняты имитацие... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.4, Рамзан Кадыров, 00:22, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Какая разница? Чет вы какие-то фанатичные для программистов.

    Язык - это лишь абстракция; надстройка над более низким уровнем. Язык выбирают в соответствии с целями и задачами. Что плохого в том, что Javascript и Python более популярны, чем Java? По моему мнению, ничего удивительного здесь нет.

     
     
  • 4.5, Аноним, 00:40, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    За JavaScript ничего плохого не скажу, т к у него довольно удачно продуманный ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.6, Аноним, 00:56, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пыхом вообще-то обычно называют PHP.
     
     
  • 6.7, Аноним, 00:58, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Питон хуже PHP, поэтому называть питон пыхом - это еще лесть для гвидопыха ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.9, Аноним, 01:58, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    полсторожнее, а то ещё извиняться придётся ;)
     
  • 4.8, Аноним, 01:02, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да ладно, программистов это те кто Ставлю одну звизду пока пререпишыте на С... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.10, Капитан Очевидность, 02:01, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, оxyел.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor