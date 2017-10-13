The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

13.10.2017 12:08  Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.4.0

Увидел свет релиз компактного дистрибутива для создания межсетевых экранов и сетевых шлюзов pfSense 2.4.0. Дистрибутив основан на кодовой базе FreeBSD с задействованием наработок проекта m0n0wall и активным использованием pf и ALTQ. Для загрузки доступно несколько образов для архитектуры amd64, размером от 300 до 350 Мб, включая LiveCD и образ для установки на USB Flash.

Управление дистрибутивом производится через web-интерфейс. Для организации выхода пользователей в проводной и беспроводной сети может быть использован Captive Portal, NAT, VPN (IPsec, OpenVPN) и PPPoE. Поддерживается широкий спектр возможностей по ограничению пропускной способности, лимитирования числа одновременных соединений, фильтрации трафика и создания отказоустойчивых конфигураций на базе CARP. Статистика работы отображается в виде графиков или в табличном виде. Поддерживается авторизация по локальной базе пользователей, а также через RADIUS и LDAP.

Ключевые изменения:

  • Компоненты базовой системы обновлены до FreeBSD 11.1 (в прошлой ветке использовался FreeBSD 10.3);
  • Прекращено формирование сборок для 32-разрядной архитектуры x86 (i386). Также прекращено создание сборок на базе NanoBSD;
  • Представлен новый инсталлятор, основанный на коде bsdinstall и предоставляющий поддержку ZFS, UEFI и несколько типов раскладок дисковых разделов (GPT, BIOS);
  • Поддержка ARM-устройств Netgate, таких как SG-1000;
  • Поддержка OpenVPN 2.4.x с шифром AES-GCM;
  • Поддержка интернационализации в Web-интерфейсе, который теперь доступен в переводах на 13 языков, включая русский;
  • Внесены изменения в WebGUI: новое оформление входа, дополнительная защита от CSRF-атак, существенно переработанная сводная панель и расширенное применение Ajax для обновления данных без перезагрузки странниц;
  • Новые возможности управления сертификатами, включая создание CSR-подписей;
  • Переписан Captive Portal.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.netgate.com/blog/p...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания межсетевых экранов OPNsense 17.7
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.3.4
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.3
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 10.4
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pfsense, bsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 12:14, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Давай, скажи что FreeBSD умерла.
     
     
  • 2.2, нах, 12:20, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –2 +/
    ну ок, скажем - "на базе ненужно собрали ненужно в квадрате".

    Интересно, кто в здравом уме этим вот будет пользоваться - начиная от неумения работать на слабом железе и заканчивая pf, с его кучей "там не умею, здесь криво", который и в древних-то версиях вызывал вопросы "чем думали те, кто толкают ЭТО в качестве файрвола".

    ну да, зато веб-интерфейсики прикольные.

     
     
  • 3.8, Аноним, 12:40, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Да всё отлично было в pfsence, пока его не испортили попытками вставить палки в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.10, Аноним, 13:26, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Альтернативы то нету Слеарос - урезанный, Зентял - хруткий, Виос - нет веб инте... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, Аноним, 13:42, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    зентял вообще скидывает все не относящееся к почтовому серверу
     
     
  • 5.15, Аноним, 13:54, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    причем не рабочему
     
  • 4.24, кверти, 16:53, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Альтернативы то нету.

    Что за чушь? Есть отдельный дистрибутив ipfire http://www.ipfire.org/ и есть софт под названием packetfence https://packetfence.org/

     
  • 3.18, _, 16:23, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Интересно, кто в здравом уме этим вот будет пользоваться - начиная от неумения работать на слабом железе и заканчивая pf, с его кучей "там не умею, здесь криво", который и в древних-то версиях вызывал вопросы "чем думали те, кто толкают ЭТО в качестве файрвола".

    нax - ты всё таки на всю голову волшебный! :)
    Возьми и поставь в виртуалку, просто чтоб понять насколько жидко ты обделался :)

    У нас тут в NA - их __полно__ . А серьёзно. В одной 2х млн. деревеньке вся сеть мелкого фин бизнеса (ипотечники, страховщики, фонды всех видов и сортов) - несколько сотен организаций и локаций сидят именно на нём ... и заметь - довольны на 100% 8-)

    >ну да, зато веб-интерфейсики прикольные.

    Ну на магистралях RISP ты такого зверька не встретишь, да :-) Так что завидуй :)

     
  • 2.3, A.Stahl, 12:21, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да она и не жила никогда. FreeBSD всегда была донором запчастей.
     
     
  • 3.19, _, 16:24, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В точности как твоя мама! 100500%
     
  • 2.4, Аноним, 12:23, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как зомби может умереть? Он же и так мертвый?!
     
     
  • 3.20, _, 16:25, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Деб*л №3 ...
     
  • 2.5, Ergil, 12:33, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что мертво умереть не может!
     
     
  • 3.21, _, 16:26, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Деб*л №4 ...
     
  • 2.7, Аноним, 12:40, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, это про авторов этой хни или комментаторов А то подходит и так и сяк... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.9, DKG, 13:13, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    The best.
     
  • 1.11, Аноним, 13:28, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот блин, жаль, что x86 Прекращают Куда теперь девать мой древний аквариус, на ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, нонаним, 13:32, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    работает - не трогай
     
  • 2.13, tonys, 13:41, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    32-bit x86 hardware can continue to run pfSense software version 2.3.x, which will receive security updates for at least a year after pfSense 2.4.0-RELEASE.

    Еще год можно не беспокоиться, а там может и сам сдохнет. :-)

     
     
  • 3.16, пох, 14:26, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Еще год можно не беспокоиться, а там может и сам сдохнет. :-)

    а не сдохнет - пересобрать новое ведро или обновить порт шибко-нужного vpn'а тоже невеликая задача (за стандартную таксу $35/час готов помочь неосиляторам), а если у вас ейный уеб-интерфейс в недоверенные сети торчит, то можно и десять лет не беспокоиться, поздно уже.

     
  • 1.17, Аноним, 16:14, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Отличный продукт К железу не требователен У меня работает уже 7 лет в корпорат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, _, 16:30, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Отличный продукт.

    Это - да. Кстати в команде есть наши люди :)
    >К железу не требователен.

    Это смотря что из пакетов ты захочешь. Захоти снорта - сам увидишь :)
    >У меня работает уже 7 лет в корпоративной сети.

    Самый стандартный рассказ про pfSense :) Потому что
    >Отличный продукт.

     
  • 1.23, Аноним, 16:42, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот это настораживает Работал нормально Сейчас как ... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor