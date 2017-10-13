13.10.2017 12:08  Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.4.0

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|2.2, нах, 12:20, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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ну ок, скажем - "на базе ненужно собрали ненужно в квадрате".
Интересно, кто в здравом уме этим вот будет пользоваться - начиная от неумения работать на слабом железе и заканчивая pf, с его кучей "там не умею, здесь криво", который и в древних-то версиях вызывал вопросы "чем думали те, кто толкают ЭТО в качестве файрвола".
ну да, зато веб-интерфейсики прикольные.
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|3.18, _, 16:23, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Интересно, кто в здравом уме этим вот будет пользоваться - начиная от неумения работать на слабом железе и заканчивая pf, с его кучей "там не умею, здесь криво", который и в древних-то версиях вызывал вопросы "чем думали те, кто толкают ЭТО в качестве файрвола".
нax - ты всё таки на всю голову волшебный! :)
Возьми и поставь в виртуалку, просто чтоб понять насколько жидко ты обделался :)
У нас тут в NA - их __полно__ . А серьёзно. В одной 2х млн. деревеньке вся сеть мелкого фин бизнеса (ипотечники, страховщики, фонды всех видов и сортов) - несколько сотен организаций и локаций сидят именно на нём ... и заметь - довольны на 100% 8-)
>ну да, зато веб-интерфейсики прикольные.
Ну на магистралях RISP ты такого зверька не встретишь, да :-) Так что завидуй :)
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|2.13, tonys, 13:41, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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32-bit x86 hardware can continue to run pfSense software version 2.3.x, which will receive security updates for at least a year after pfSense 2.4.0-RELEASE.
Еще год можно не беспокоиться, а там может и сам сдохнет. :-)
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|3.16, пох, 14:26, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Еще год можно не беспокоиться, а там может и сам сдохнет. :-)
а не сдохнет - пересобрать новое ведро или обновить порт шибко-нужного vpn'а тоже невеликая задача (за стандартную таксу $35/час готов помочь неосиляторам), а если у вас ейный уеб-интерфейс в недоверенные сети торчит, то можно и десять лет не беспокоиться, поздно уже.
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|2.22, _, 16:30, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>Отличный продукт.
Это - да. Кстати в команде есть наши люди :)
>К железу не требователен.
Это смотря что из пакетов ты захочешь. Захоти снорта - сам увидишь :)
>У меня работает уже 7 лет в корпоративной сети.
Самый стандартный рассказ про pfSense :) Потому что
>Отличный продукт.
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