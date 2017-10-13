13.10.2017 10:01  Выпуск дисплейного сервера Mir 0.28 c начальной поддержкой Wayland

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 0.28, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Пакет с Mir 0.28 одобрен для включения в репозиторий Ubuntu 17.10, который находится на стадии заморозки перед релизом. Основные изменения: Перелицензирование кодовой базы. Лицензия на код Mir изменена с GPLv3 на связку "GPLv2 или GPLv3" для сервера и с LGPLv3 на "LGPLv2 или LGPLv3" для клиентских компонентов;

Обеспечена начальная поддержка работы клиентов Wayland, что позволяет организовать запуск Wayland-приложений в окружении Mir, используя Mir в качестве композитного сервера для Wayland;





Стабилизирован серверный ABI. В состав включена прослойка MirAL (Mir Abstraction Layer), которую можно использовать для ухода от прямого обращения к серверу Mir и абстрагирования доступа к ABI. В основной пакет добавлены библиотеки libmirclientcpp и libmiral, которые упростят поставку snap-пакетов с Mir, дав возможность поставлять в них свежие выпуски библиотеки без нарушения совместимости с серверными компонентами и в будущем предоставят возможность использования Mir API поверх Wayland;

В состав включена оболочка miral-kiosk, применяемая в snap-пакете mir-kiosk-snap для организации графического окружения UbuntuCore;

В качестве эталонного примера разработки Mir-сервера теперь предлагается оболочка miral-shell. Старые примеры удалены, а демонстрационный сервер mir_demo_server переработан для использования API MirAL;

Добавлен экспериментальный API для разработки плагинов c поддержкой различных графических платформ (graphics platform API). Так как компания Canonical отстранилась от развитии плагина для платформы Android, его разработку подхватил проект UBports2, который также намерен разработать плагин для поддержки платформы Wayland.



