11.10.2017 21:18  Глава Mozilla не исключает создание условно-бесплатных сервисов

|
|
|
|
|
|
|
|3.16, AntonAlekseevich, 22:41, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
> Сначала у них отказали мозги.
Само собой.
Но пусть создают раз не жалко терять людей и технологию.
Пусть Freemium будет только с их бинарных сборок, но не с сборок из сорсов.
Но потом смотрите сами. Рулить интернетом будет не общество, а только разрабы Blink+WebKit.
"Идейная победа Webkit, идейная победа Apple."
|
|1.4, pi, 21:36, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]
|+11 +/–
|
Норм, зато сотни тысяч долларов на разные проекты жертвуют. Зато дизайн постоянно меняют. Зато как тормозил браузер так и тормозит, но зато чатик Hello и сервис Pocket принудительно искаропки. Мозилла самая прогрессивная компания в сфере пробивания дна. Надеюсь Брендан Айк работает где-нибудь в нормальном месте, где за рулем не сидят любители глины и радуется что свалил из этой помойки.
p.s. Только blink, только хардкор
|
|1.7, ku4erz, 21:58, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
|
>подразумевающей бесплатный доступ к базовой функциональности, но распространение расширенных
Помнится как, не так давно, Mozilla били себя кулаком в грудь со словами: мы всегда за свободный интернет и сервисы!
|
|1.12, vz, 22:33, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Если в платной версии людей не будут продавать, то пусть.
Базовая функциональность, типа запиливание встроенного adblock с некоторой рекламой, viewer, screenshots, может прижиться. Focus же прижился. В остальную запихнут дополнения и прочее.
|
|1.19, Ydro, 22:59, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Вчера работы велись на "МDN web doc", видимо первые признаки того какие сервисы затронет данное нововведение :(. Давно уже важные для себя материалы с инета сохраняю не в виде закладок а в плагине под FF "ScrapBook X", плюс там же можно страницу сохраненную от хлама вычистить ручками или чего своего дописать. Бывало зайдешь потом на сайт так или страницу удалят или домен потеряют и там барахло всякое.
|
|1.22, AnonPlus, 01:13, 12/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
Печально видеть в комментариях людей, которые не видят разницы между Mozilla и Firefox.
Иначе, я честно, не понимаю, как из новости можно сделать вывод, что условно-бесплатная модель как-то скажется на браузере?
Допустим, сейчас любому пользователю предоставляется 15 мегабайт в облаке под скриншоты. Кому-то из присутствующих станет дурно, если за плату можно будет получить больше места?
Или это такая психология "вот гады, продают то, что могут мне дать бесплатно"? Встречал я такого индивидуума. Как-то отдавал бесплатно разное ненужное мне древнее железо. Без всяких вознагражданений - лишь сам приезжай и забирай. Разговорились, я случайно упомянул, что еще лежит у меня 250 гиговый хард. Когда этот товарищ поинтересовался, не собираюсь ли я его отдать, а узнал, что я собираюсь его выставить на авито... Ну вы поняли. Это я хз, как назвать. Наглость что ли.
|
|
|
|
|
|3.26, AnonPlus, 01:24, 12/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Жлобство норма жизни, это называется...
Тогда объясните мне, откуда все эти крики "шеф, всё пропало, браузер станет платным"?
Ну не будет вам Мозилла бесплатно давать больше 15 метров места под скриншоты. Ни с фримиумом, ни без. Хотите бесплатно - бэкэнд полностью открыт, свободен, лежит на гитхабе. Кому надо терабайты - поднимет на своём сервере. А кто не хочет сам обслуживать VPS, а согласен заплатить... что в этом дурного?
Короче, можете меня как угодно обзывать, ссылаясь на этот коммент, если браузер таки станет бесплатным. Но я оптимист, я считаю, что платно будут предлагаться дополнительные возможности, которые сверх того, что сейчас идёт совершенно бесплатно.
Более того, поскольку в Мозилле и сами ещё не определились, это вообще похоже на гадание о шкуре неубитого медведа.
|