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11.10.2017 21:18  Глава Mozilla не исключает создание условно-бесплатных сервисов

Крис Бирд (Chris Beard), который после ухода Брендана Айка занял пост руководителя (CEO) компании Mozilla Corporation, упомянул о рассмотрении возможности предоставления компанией сервисов на основе ранее не применявшейся в Mozilla условно-бесплатной модели (Freemium), подразумевающей бесплатный доступ к базовой функциональности, но распространение расширенных возможностей в виде платного премиального продукта. К каким именно сервисам Mozilla может быть применена данная модель пока не решено.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2017/10...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: mozilla
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  • 1.1, Аноним, 21:34, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +10 +/
    Помянем. К счастью, разработчики браузера от Google такого себе не позволяют.
     
     
  • 2.5, Аноним, 21:36, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +6 +/
    Конечно, за них всё делает благотворительная корпорация гугл :)
     
  • 2.10, Timur I. Davletshin, 22:17, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    Как там корпоративный Хром поживает?
     
  • 2.15, Меломан1, 22:34, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    > Помянем.

    Надо окропить лису красным вином, чтобы хорошо пошло.

     
  • 1.2, Аноним, 21:36, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Реально? Это при том, что они вторые после Гугла?
     
  • 1.3, AntonAlekseevich, 21:36, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как видно у Mozilla закончились деньги.
     
     
  • 2.13, dotfiles, 22:33, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Сначала у них отказали мозги.
     
     
  • 3.16, AntonAlekseevich, 22:41, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Сначала у них отказали мозги.

    Само собой.

    Но пусть создают раз не жалко терять людей и технологию.
    Пусть Freemium будет только с их бинарных сборок, но не с сборок из сорсов.

    Но потом смотрите сами. Рулить интернетом будет не общество, а только разрабы Blink+WebKit.
    "Идейная победа Webkit, идейная победа Apple."

     
  • 1.4, pi, 21:36, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +11 +/
    Норм, зато сотни тысяч долларов на разные проекты жертвуют. Зато дизайн постоянно меняют. Зато как тормозил браузер так и тормозит, но зато чатик Hello и сервис Pocket принудительно искаропки. Мозилла самая прогрессивная компания в сфере пробивания дна. Надеюсь Брендан Айк работает где-нибудь в нормальном месте, где за рулем не сидят любители глины и радуется что свалил из этой помойки.
    p.s. Только blink, только хардкор
     
  • 1.6, Анонимас, 21:51, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Айк, вернись!
     
     
  • 2.17, Аноним, 22:51, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Да не вернётся Айк к этим п№@*&^%^м
     
  • 1.7, ku4erz, 21:58, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    >подразумевающей бесплатный доступ к базовой функциональности, но распространение расширенных

    Помнится как, не так давно, Mozilla били себя кулаком в грудь со словами: мы всегда за свободный интернет и сервисы!

     
     
  • 2.9, AntonAlekseevich, 22:12, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Я не вижу людей которым нужен свободный интернет.
    Раньше да нужен, сейчас "деньгитворятинтернетанелюди".
    [Последнее слово написано специально!]
     
  • 1.11, Аноним, 22:24, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Добавляем закладку АХТУНГ в бесплатной версии можно добавить до 10 заклад... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, vz, 22:33, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если в платной версии людей не будут продавать, то пусть.
    Базовая функциональность, типа запиливание встроенного adblock с некоторой рекламой, viewer, screenshots, может прижиться. Focus же прижился. В остальную запихнут дополнения и прочее.
     
     
  • 2.18, art, 22:51, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    думаю жадность сделает и платно и сливы
     
  • 2.21, Аноним, 00:03, 12/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    кому вообще может быть нужен браузер без дополнений в наши дни?
     
  • 1.14, vz, 22:34, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    походу, пока не решено, значит вопрос активно обсуждается маркетологами
     
  • 1.19, Ydro, 22:59, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вчера работы велись на "МDN web doc", видимо первые признаки того какие сервисы затронет данное нововведение :(. Давно уже важные для себя материалы с инета сохраняю не в виде закладок а в плагине под FF "ScrapBook X", плюс там же можно страницу сохраненную от хлама вычистить ручками или чего своего дописать. Бывало зайдешь потом на сайт так или страницу удалят или домен потеряют и там барахло всякое.
     
  • 1.20, Аноним, 23:57, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В What s new последнего апдейта Waterfox сказано Stop Mozilla from installin... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, AnonPlus, 01:13, 12/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Печально видеть в комментариях людей, которые не видят разницы между Mozilla и Firefox.

    Иначе, я честно, не понимаю, как из новости можно сделать вывод, что условно-бесплатная модель как-то скажется на браузере?

    Допустим, сейчас любому пользователю предоставляется 15 мегабайт в облаке под скриншоты. Кому-то из присутствующих станет дурно, если за плату можно будет получить больше места?

    Или это такая психология "вот гады, продают то, что могут мне дать бесплатно"? Встречал я такого индивидуума. Как-то отдавал бесплатно разное ненужное мне древнее железо. Без всяких вознагражданений - лишь сам приезжай и забирай. Разговорились, я случайно упомянул, что еще лежит у меня 250 гиговый хард. Когда этот товарищ поинтересовался, не собираюсь ли я его отдать, а узнал, что я собираюсь его выставить на авито... Ну вы поняли. Это я хз, как назвать. Наглость что ли.

     
     
  • 2.25, Аноним, 01:17, 12/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Жлобство норма жизни, это называется...
     
     
  • 3.26, AnonPlus, 01:24, 12/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Жлобство норма жизни, это называется...

    Тогда объясните мне, откуда все эти крики "шеф, всё пропало, браузер станет платным"?
    Ну не будет вам Мозилла бесплатно давать больше 15 метров места под скриншоты. Ни с фримиумом, ни без. Хотите бесплатно - бэкэнд полностью открыт, свободен, лежит на гитхабе. Кому надо терабайты - поднимет на своём сервере. А кто не хочет сам обслуживать VPS, а согласен заплатить... что в этом дурного?

    Короче, можете меня как угодно обзывать, ссылаясь на этот коммент, если браузер таки станет бесплатным. Но я оптимист, я считаю, что платно будут предлагаться дополнительные возможности, которые сверх того, что сейчас идёт совершенно бесплатно.

    Более того, поскольку в Мозилле и сами ещё не определились, это вообще похоже на гадание о шкуре неубитого медведа.

     
     
  • 4.28, анон, 03:24, 12/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Неужели в этом сообществе вечных нытиков есть адекватные, вменяемые люди!
     
  • 1.23, Аноним, 01:15, 12/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В их случае не исключает означает что вначале сделают опционально а потом обяж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, grayich, 01:28, 12/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Mozilla != Firefox
     

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