11.10.2017 21:18  Глава Mozilla не исключает создание условно-бесплатных сервисов

Иначе, я честно, не понимаю, как из новости можно сделать вывод, что условно-бесплатная модель как-то скажется на браузере?

Допустим, сейчас любому пользователю предоставляется 15 мегабайт в облаке под скриншоты. Кому-то из присутствующих станет дурно, если за плату можно будет получить больше места?

Или это такая психология "вот гады, продают то, что могут мне дать бесплатно"? Встречал я такого индивидуума. Как-то отдавал бесплатно разное ненужное мне древнее железо. Без всяких вознагражданений - лишь сам приезжай и забирай. Разговорились, я случайно упомянул, что еще лежит у меня 250 гиговый хард. Когда этот товарищ поинтересовался, не собираюсь ли я его отдать, а узнал, что я собираюсь его выставить на авито... Ну вы поняли. Это я хз, как назвать. Наглость что ли.

