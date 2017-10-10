10.10.2017 19:06  Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.11

Состоялся релиз пользовательской оболочки Plasma 5.11, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу нового выпуска можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. . Основные улучшения: Новое оформление конфигуратора, в котором упрощена навигация и предоставлена возможность быстрого доступа к часто используемым разделам настроек. Для пользователей, привыкших к старому интерфейсу, предоставлена возможность переключиться на ранее предлагавшиеся варианты оформления в виде сетки пиктограмм или дерева;

Реализована возможность просмотра истории уведомлений, которая позволяет легко найти пропущенные или забытые сообщения. Пользователь теперь может посмотреть уведомления, пришедшие в его отсутствие, или посмотреть уведомления от приложений, не помеченные как постоянно видимые. Сообщается, что данная возможность является первым этапом более широкой модернизации системы вывода уведомлений в KDE Plasma;

В менеджере задач, обеспечивающем отображение в панели списка активных окон, расширены возможности формирования списков перехода, через которые приложения могут определить специфичные для себя режимы, которые станут доступны в контекстном меню на панели (например, открыть окно в приватном режиме в Firefox). В новой версии появилась возможность предоставления доступа к внутренним функциям приложения, таким как список сеансов редактирования в текстовом редакторе или состояние документа, меняющиеся в процессе работы приложения. В менеджере задач также проведена значительная оптимизация производительности и добавлена возможность перестроения окон в группе, что позволяет установить желаемый порядок следования приложений, независимо от порядка их открытия;

Представлен компонент Plasma Vault, предоставляющий дружественный пользователю интерфейс для шифрования конфиденциальных данных. Plasma Vault реализован в виде защищённого хранилища для комнат Plasma, которое позволяет зашифровать набор документов и скрыть их от чужих глаз. При необходимости работы с данными документами через Plasma Vault можно легко расшифровать их и открыть в заданном обработчике;

В меню приложений Kicker (App Launcher) реализовано автоматическое скрытие боковой панели, если список избранных приложений пуст. Добавлена возможность выбора пиктограмм из текущего набора пиктограмм (icon theme), вместо выбора картинки на диске. В результатах поиска стали доступны все функции, ранее предоставляемые только элементам меню. Например, теперь при поиске можно сразу отредактировать элемент или вызвать деинсталляцию;

Обеспечено совместное использование списка избранных приложений между разными реализациями меню, что позволяет менять App Launcher без потери привычных настроек;

В оболочке Folder View, позволяющей размещать ярлыки на рабочем столе, расширено число горячих клавиш (например, Ctrl+A для выделения всех ярлыков). Обеспечено более равномерное распределение пиктограмм в видимой области, чтобы избежать неприятных пустот в правой и нижней части. Сокращено потребление памяти и ускорен запуск;

Продолжено усовершенствование работы с использованием протокола Wayland. В KWin обеспечено автоматическое масштабирование на основе плотности пикселей выбранного экрана. При наличии нескольких экранов, уровень масштабирования для каждого из них может выбираться раздельно, что существенно повышает качество работы в условиях подключения нескольких мониторов, различающихся по характеристикам (например, внешний монитор и экран hi-dpi ноутбука). Интерфейс приложений, не адаптированных для экранов с высокой плотностью пикселей, может быть увеличен для обеспечения читаемости. Проведена работа по обеспечению создания окружений, полностью избавленных от X-сервера, в которых прослойка Xwayland вызывается по мере необходимости, т.е. только когда запускаются приложения, завязанные на X11. Подобный подход снизит потребление ресурсов и увеличит безопасность. Кроме того, для инициализации сеанса Wayland добавлена возможность использования ConsoleKit2 вместо systemd-logind, что расширяет спектр поддерживаемых платформ. Из других связанных с Wayland изменений также отмечается улучшение средств идентификации приложений для панели, реализация индикатора воспроизведения звука для элементов панели, возможность задания ограниченной области перемещения окна, поддержка ярлыков для окон, унификация логики обработки заголовка окна в X и Wayland. . Основные улучшения: Новое оформление конфигуратора, в котором упрощена навигация и предоставлена возможность быстрого доступа к часто используемым разделам настроек. Для пользователей, привыкших к старому интерфейсу, предоставлена возможность переключиться на ранее предлагавшиеся варианты оформления в виде сетки пиктограмм или дерева;

Реализована возможность просмотра истории уведомлений, которая позволяет легко найти пропущенные или забытые сообщения. Пользователь теперь может посмотреть уведомления, пришедшие в его отсутствие, или посмотреть уведомления от приложений, не помеченные как постоянно видимые. Сообщается, что данная возможность является первым этапом более широкой модернизации системы вывода уведомлений в KDE Plasma. С целью проведения тестирования в бета-версии история уведомлений включена по умолчанию, но в релизе будет отключена;

В менеджере задач, обеспечивающем отображение в панели списка активных окон, расширены возможности формирования списков перехода, через которые приложения могут определить специфичные для себя режимы, которые станут доступны в контекстном меню на панели (например, открыть окно в приватном режиме в Firefox). В новой версии появилась возможность предоставления доступа к внутренним функциям приложения, таким как список сеансов редактирования в текстовом редакторе или состояние документа, меняющиеся в процессе работы приложения. В менеджере задач также проведена значительная оптимизация производительности и добавлена возможность перестроения окон в группе, что позволяет установить желаемый порядок следования приложений, независимо от порядка их открытия;

Представлен компонент Plasma Vault, предоставляющий дружественный пользователю интерфейс для шифрования конфиденциальных данных. Plasma Vault реализован в виде защищённого хранилища для комнат Plasma, которое позволяет зашифровать набор документов и скрыть их от чужих глаз. При необходимости работы с данными документами через Plasma Vault можно легко расшифровать их и открыть в заданном обработчике;

В меню приложений Kicker (App Launcher) реализовано автоматическое скрытие боковой панели, если список избранных приложений пуст. Добавлена возможность выбора пиктограмм из текущего набора пиктограмм (icon theme), вместо выбора картинки на диске. В результатах поиска стали доступны все функции, ранее предоставляемые только элементам меню. Например, теперь при поиске можно сразу отредактировать элемент или вызвать деинсталляцию;

Обеспечено совместное использование списка избранных приложений между разными реализациями меню, что позволяет менять App Launcher без потери привычных настроек;

В оболочке Folder View, позволяющей размещать ярлыки на рабочем столе, расширено число горячих клавиш (например, Ctrl+A для выделения всех ярлыков). Обеспечено более равномерное распределение пиктограмм в видимой области, чтобы избежать неприятных пустот в правой и нижней части. Сокращено потребление памяти и ускорен запуск;

Продолжено усовершенствование работы с использованием протокола Wayland. В KWin обеспечено автоматическое масштабирование на основе плотности пикселей выбранного экрана. При наличии нескольких экранов, уровень масштабирования для каждого из них может выбираться раздельно, что существенно повышает качество работы в условиях подключения нескольких мониторов, различающихся по характеристикам (например, внешний монитор и экран hi-dpi ноутбука). Интерфейс приложений, не адаптированных для экранов с высокой плотностью пикселей, может быть увеличен для обеспечения читаемости. Проведена работа по обеспечению создания окружений, полностью избавленных от X-сервера, в которых прослойка Xwayland вызывается по мере необходимости, т.е. только когда запускаются приложения, завязанные на X11. Подобный подход снизит потребление ресурсов и увеличит безопасность. Кроме того, для инициализации сеанса Wayland добавлена возможность использования ConsoleKit2 вместо systemd-logind, что расширяет спектр поддерживаемых платформ. Из других связанных с Wayland изменений также отмечается улучшение средств идентификации приложений для панели, реализация индикатора воспроизведения звука для элементов панели, возможность задания ограниченной области перемещения окна, поддержка ярлыков для окон, унификация логики обработки заголовка окна в X и Wayland.







