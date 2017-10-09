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08.10.2017 23:51  Доступен файловый менеджер GNOME Commander 1.8.0

После года разработки подготовлен релиз двухпанельного файлового менеджера GNOME Commander 1.8.0, оптимизированного для использования в пользовательском окружении GNOME. GNOME Commander представляет такие возможности как вкладки, доступ к командной строке, закладки, изменяемые цветовые схемы, режим пропуска каталогов при выделении файлов, доступ к внешним данным через FTP и SAMBA, расширяемые контекстные меню, автоматическое монтирование внешних накопителей, доступ к истории навигации, поддержка плагинов, встроенный просмотрщик текста и изображений, функции поиска, переименования по маске и сравнения директорий.

Ключевые изменения:

  • Реализована возможность вызова функции быстрого поиска при нажатии клавиши "a" без удержания Ctrl или Alt (можно изменить в настройках);
  • Добавлены опции для включения/выключения записи истории поиска и операций в командной строке при выходе;
  • Добавлена опция для оставления открытым окна терминала после завершения выполнения команды;
  • Переработана система сборки, прекращено использование gnome-autogen.sh, вместо которого задействованы макросы из набора autoconf-archive;
  • Для переводов вместо intltool задействован gettext;
  • Инфраструктура подготовки документации переведена с gnome-doc-utils на yelp-tools;
  • Требования к версии GTK+ повышены с 2.8.0 до 2.18.0;
  • Проведена чистка кода.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Доступен новый двухпанельный файловый менеджер JumpFm
  3. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.19
  4. OpenNews: Выпуск файлового менеджера PCManFM 1.2.5, развиваемого проектом LXDE
  5. OpenNews: Доступны обособленные сборки файлового менеджера Nemo 3.2
  6. OpenNews: Выпуск двухпанельного файлового менеджера Krusader 2.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnome, file
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  • 1.1, AlexBKost, 00:08, 09/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Да, это будет для GNOME куда полезнее, чем nautilus.
     
     
  • 2.2, Ы, 00:24, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А MC чем-то плох?
     
     
  • 3.4, AlexBKost, 00:45, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Да ни чем не плох, только больше походит на Norton Commander, а этот - на Total Commander, что немаловажно для сманивая с винды.
     
     
  • 4.6, Онаним, 00:56, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Gnome Commander - унылая пародия на Total Commander. Гораздо более полноценные клоны TC - Double Commander и Krusader, но Double Commander слишком глючный, а Krusader прибит гвоздями к KDE. Так что единственный адекватный гуёвый двухпанельник для Linux на данный момент - Sunflower (sunflower-fm.org).
     
  • 3.5, Онаним, 00:48, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    1. в MC нет поддержки расширений (для сравнения - взгляните на Total Commander и FAR)

    2. в гуёвом коммандере потенциально возможно реализовать полноценный quick-view режим (когда в панели показывается содержимое файла под курсором из другой панели) с поддержкой графических файлов (для которых он, главным образом, и нужен).

    3. индикация типа файла иконкой слева смотрится приятно и информативно, а подсветка имён файлов разными цветами - уродливо, абсессивно-компульсивные перфекционисты типа меня больше нескольких секунд терпеть список с разноцветными файлами не могут.

     
  • 1.3, mimocrocodile, 00:30, 09/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Brief mode по прежнему не умеет?)
     

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