08.10.2017 23:51  Доступен файловый менеджер GNOME Commander 1.8.0

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После года разработки подготовлен релиз двухпанельного файлового менеджера GNOME Commander 1.8.0, оптимизированного для использования в пользовательском окружении GNOME. GNOME Commander представляет такие возможности как вкладки, доступ к командной строке, закладки, изменяемые цветовые схемы, режим пропуска каталогов при выделении файлов, доступ к внешним данным через FTP и SAMBA, расширяемые контекстные меню, автоматическое монтирование внешних накопителей, доступ к истории навигации, поддержка плагинов, встроенный просмотрщик текста и изображений, функции поиска, переименования по маске и сравнения директорий.
Ключевые изменения:
- Реализована возможность вызова функции быстрого поиска при нажатии клавиши "a" без удержания Ctrl или Alt (можно изменить в настройках);
- Добавлены опции для включения/выключения записи истории поиска и операций в командной строке при выходе;
- Добавлена опция для оставления открытым окна терминала после завершения выполнения команды;
- Переработана система сборки, прекращено использование gnome-autogen.sh, вместо которого задействованы макросы из набора autoconf-archive;
- Для переводов вместо intltool задействован gettext;
- Инфраструктура подготовки документации переведена с gnome-doc-utils на yelp-tools;
- Требования к версии GTK+ повышены с 2.8.0 до 2.18.0;
- Проведена чистка кода.