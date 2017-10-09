08.10.2017 23:51  Доступен файловый менеджер GNOME Commander 1.8.0

2. в гуёвом коммандере потенциально возможно реализовать полноценный quick-view режим (когда в панели показывается содержимое файла под курсором из другой панели) с поддержкой графических файлов (для которых он, главным образом, и нужен).

3. индикация типа файла иконкой слева смотрится приятно и информативно, а подсветка имён файлов разными цветами - уродливо, абсессивно-компульсивные перфекционисты типа меня больше нескольких секунд терпеть список с разноцветными файлами не могут.

