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07.10.2017 12:34  Представлен программатор PonyProg 3, портированный на Qt

Сформирована новая версия программатора PonyProg 3, предназначенного для работы с прошивками EEPROM и программирования различных микроконтроллеров. Программа поддерживает I²C Bus, Microwire, SPI eeprom, Atmel AVR и Microchip PIC, а также аппаратные интерфейсы AVR ISP (STK200/300), JDM/Ludipipo, EasyI2C и DT-006 AVR. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии проведена большая работа по портированию исходных текстов с платформы V C++ GUI на Qt. Из новшеств:

  • Полностью переработано и дополнено текстовой информацией окно программирования FUSE/LOCK-битов;
  • Программа собирается с Qt версий 4.8 и выше, совместима с Qt 5;
  • Проект собирается с компиляторами, поддерживающими параметр c++0x и выше. В том числе возможна сборка исходников на дистрибутивах 2012 года, например, Ubuntu 12.04;
  • Поддержка многоязычности и переключения локали интерфейса "на лету";
  • Файлы перевода основаны на простых текстовых файлах для облегчения тестирования новых локализаций энтузиастами, не имеющих опыта работы с Qt Linguist;
  • Оптимизирован поиск информации при выборе микросхемы;
  • Переработаны внутренние структуры для более простого расширения программы под новые чипы


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/lancos/pony...)
  2. OpenNews: Релиз flashrom 0.9.6, утилиты для перепрошивки Flash-чипов
  3. OpenNews: Релиз пакета LM-Sensors 3.3
  4. OpenNews: Утилита degate позволяет воссоздать алгоритмы шифрования смарт-карт по их снимкам
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ponyprog
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  • 1, Michael Shigorin, 22:57, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    О, это уже поинтересней, чем ponysay.
     
  • 2, Аноним, 23:22, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Предыдущий интерфейс на Athena Widgets был не очень.
     

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