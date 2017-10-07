07.10.2017 12:34  Представлен программатор PonyProg 3, портированный на Qt

Сформирована новая версия программатора PonyProg 3, предназначенного для работы с прошивками EEPROM и программирования различных микроконтроллеров. Программа поддерживает I²C Bus, Microwire, SPI eeprom, Atmel AVR и Microchip PIC, а также аппаратные интерфейсы AVR ISP (STK200/300), JDM/Ludipipo, EasyI2C и DT-006 AVR. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В новой версии проведена большая работа по портированию исходных текстов с платформы V C++ GUI на Qt. Из новшеств: Полностью переработано и дополнено текстовой информацией окно программирования FUSE/LOCK-битов;

Программа собирается с Qt версий 4.8 и выше, совместима с Qt 5;

Проект собирается с компиляторами, поддерживающими параметр c++0x и выше. В том числе возможна сборка исходников на дистрибутивах 2012 года, например, Ubuntu 12.04;

Поддержка многоязычности и переключения локали интерфейса "на лету";

Файлы перевода основаны на простых текстовых файлах для облегчения тестирования новых локализаций энтузиастами, не имеющих опыта работы с Qt Linguist;

Оптимизирован поиск информации при выборе микросхемы;

Переработаны внутренние структуры для более простого расширения программы под новые чипы



