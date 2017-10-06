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06.10.2017 09:11  Выпуск операционной системы Chrome OS 61

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 61, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 61. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 61 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 61:

  • Улучшены средства управления окнами в режиме для планшетов с сенсорными экранами;
  • Новое меню приложений (App Launcher), оптимизированное для управления с сенсорного экрана;
  • Новый аватар по умолчанию и интерфейс изменения аватара;
  • Новое оформление экранов входа в систему и блокировки.
  • В секцию настроек управления энергопотреблением добавлены опции для управления переходом в спящий режим при закрытии крышки ноутбука (теперь можно выбрать перейти в спящий режим или продолжить работу в фоне) и для выбора действия при длительной неактивности (выключить экран, перейти в спящий режим или продолжить работу);
  • Улучшенный интерфейс для просмотра системной справки;
  • В число экспериментальных возможностей (ash-enable-night-light в about:flags) добавлен режим ночной подсветки ("Night Light"), при котором вечером цветовая гамма оформления меняется на более тёплые тона, снижающие утомление глаз и минимизирующие факторы возникновения бессонницы после работы перед сном;


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 61
  3. OpenNews: Google представил Chrome Enterprise, вариант Chrome OS для предприятий
  4. OpenNews: В результате фишинга получен контроль ещё над 6 дополнениями к Chrome
  5. OpenNews: Выпуск Chrome OS 60 с устранением уязвимости в WiFi-чипах Broadcom
  6. OpenNews: В тестовых сборках Chrome для Android появился встроенный блокировщик рекламы
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chromeos
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  • 1.1, ДяДя, 09:21, 06/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Google Chrome для Linux не поддерживает аппаратное декодирорание видео.

    Кто знает в Chrome OS оно поддерживается?

     
     
  • 2.4, iPony, 10:18, 06/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Да, конечно. Давно.
     
  • 2.5, 2018 Year of Linux on Desktops, 10:22, 06/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    В хромиум 62 обещают VA-API завести.
     
     
  • 3.6, iPony, 10:24, 06/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Можно пруф? Что-то не видно
    https://chromium-review.googlesource.com/c/chromium/src/+/532294
    https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=463440
     
     
  • 4.7, 2018 Year of Linux on Desktops, 10:30, 06/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    В первой же ссылке написано, что в chrome://flags можно будет включить.
     
     
  • 5.8, iPony, 10:32, 06/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это при условии если этот патч примут. Естественно принимают не всё. Уже прошел месяц без всякой активности по нему.
    Ещё раз - пруф на "обещают" - кто, где, кому, когда?
     
     
  • 6.9, 2018 Year of Linux on Desktops, 10:36, 06/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Блин, лошадь ты тупая, ты совсем кретин или притворяешься?
     
     
  • 7.10, iPony, 10:42, 06/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сам такой.
    Если сейчас релизная версия 61 (6 сентября вышла). 62 - сейчас бетка, которая совсем скоро пойдёт в релиз. Твое утверждение не может быть правдой про 62-ую версию
    Думай хоть немного головой - это полезно.
     
  • 1.2, Аноним, 09:31, 06/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    но ведь уже есть гном три ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, leap42, 11:39, 06/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > есть гном три!

    оно не нужно даже тем, для кого сделано, пользуются им в основном те, кому вообще всё равно

     
  • 1.3, Ф, 10:07, 06/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну для хромбуков понятно, но на x86 компы зачем его тянуть, кто-то знает?
     
  • 1.11, Аноним, 11:19, 06/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Агенты вонючей шапки триггерятся через 3, 2, 1 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, iPony, 11:37, 06/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так-то что-то засажено (в основном из Intel над этим работали)
    https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=583671
    Сейчас используется во всяких там контейнерно облачной ерунде
    https://cloud.google.com/container-optimized-os/docs/how-to/building-from-open
     
  • 1.12, Аноним, 11:27, 06/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Когда play store будет?
     

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