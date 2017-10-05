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05.10.2017 08:54  ReactOS перешел с Subversion на Git и GitHub

Разработчики проекта ReactOS, в рамках которого развивается операционная система, нацеленная на совместимость с программами и драйверами для Microsoft Windows, объявили о завершении миграции репозитория на Git и GitHub. Ранее основная разработка осуществлялась в централизованном репозитории на основе Subversion, а на GitHub функционировало зеркало в режиме только для чтения. Отныне первичный репозиторий, который насчитывает около 9 миллионов строк кода и 50 тысяч файлов, перенесён на GitHub.

Ожидается, что использование средств совместной разработки GitHub позволит повысить эффективность работы команды, упростит передачу изменений, снизит барьер входа и привлечёт в проект новых разработчиков. Дополнительно запущено зеркало git.reactos.org. Старый репозиторий SVN переведён в режим только для чтения. Несмотря на миграцию на GitHub ряд старых систем остаются в строю, в частности, в качестве системы отслеживания ошибок будет продолжено использование JIRA, для непрерывной интеграции - BuildBot, а для навигации по коду - FishEye.

  1. Главная ссылка к новости (https://reactos.org/project-ne...)
  2. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.6
  3. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.5
  4. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.4
  5. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: reactos
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  • 1.1, Michael Shigorin, 09:04, 05/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    Ну вот теперь-то рванут :-]
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 09:53, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >рванут

    Ну если только у наблюдателей животики от смеха...

     
  • 1.2, Аноним, 09:10, 05/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    кровати двигают
     
     
  • 2.8, Аноним, 10:13, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Согласен, зато у нас в Линукс, все хорошо, щас поменяем init на systemd да еще з... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 09:34, 05/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё, это выньдакопец, ура товарисчи
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:05, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это круче Я даже знаю нишу применения на момент готовности сего компьютеры в и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, A.Stahl, 10:09, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >музейные экспонаты

    Да ну, это как пластмассовые кости в палеонтологическом музее. Пошло и глупо.

     
  • 3.7, Аноним, 10:10, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В смысле рядом с Линуксом Ну там где нет нормальных приложений, одни калькулята... весь текст скрыт [показать]
     

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