05.10.2017 08:54  ReactOS перешел с Subversion на Git и GitHub

Разработчики проекта ReactOS, в рамках которого развивается операционная система, нацеленная на совместимость с программами и драйверами для Microsoft Windows, объявили о завершении миграции репозитория на Git и GitHub. Ранее основная разработка осуществлялась в централизованном репозитории на основе Subversion, а на GitHub функционировало зеркало в режиме только для чтения. Отныне первичный репозиторий, который насчитывает около 9 миллионов строк кода и 50 тысяч файлов, перенесён на GitHub.

Ожидается, что использование средств совместной разработки GitHub позволит повысить эффективность работы команды, упростит передачу изменений, снизит барьер входа и привлечёт в проект новых разработчиков. Дополнительно запущено зеркало git.reactos.org. Старый репозиторий SVN переведён в режим только для чтения. Несмотря на миграцию на GitHub ряд старых систем остаются в строю, в частности, в качестве системы отслеживания ошибок будет продолжено использование JIRA, для непрерывной интеграции - BuildBot, а для навигации по коду - FishEye.



