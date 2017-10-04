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04.10.2017 23:08  Выпуск почтового клиента Geary 0.12

Подготовлен релиз легковесного почтового клиента Geary 0.12, ориентированного на использование в окружении GNOME. Изначально проект был основан организацией Yorba Foundation, создавшей популярный менеджер фотографий Shotwell, но позднее разработка перешла в руки сообщества GNOME. Код написан на языке Vala и распространяется в рамках лицензии LGPL. Готовые сборки подготовлены для Ubuntu (PPA) и в форме самодостаточного пакета flatpak.

Среди целей развития проекта называется создание богатого по возможностям, но потребляющего минимальный объем ресурсов и предельно простого в использовании продукта. Почтовый клиент рассчитан как на обособленное использование, так и на работу совместно с web-ориентированными почтовыми сервисами, такими как Gmail и Yahoo! Mail. Интерфейс реализован при помощи библиотеки GTK3+. Для хранения базы сообщений используется БД SQLite, для поиска по базе сообщений создаётся полнотекстовый индекс. Для работы с IMAP задействована новая базирующаяся на GObject библиотека, работающая в асинхронном режиме (операции по загрузке почты не блокируют интерфейс).

Улучшения в новой версии:

  • Возможность вставки изображений в текст письма, оформленного с использованием HTML-разметки;
  • Улучшенный интерфейс для вставки ссылок в текст письма;
  • Поддержка подключения нескольких словарей проверки правописания;
  • Переработка интерфейса навигации по сообщениям в дискуссии;
  • Поддержка архивирования сообщений для почтовых ящиков в Yahoo! Mail и Outlook.com;
  • Улучшенный интерфейс перемещения сообщений и установки меток;
  • Режим автоматического раскрытия в дискуссии сообщений, помеченных звёздочкой;
  • Возможность сохранения внешних изображений, вставленных в текст письма;
  • Добавлена подсказка по горячим клавишам (выводится по Ctrl + ?);
  • Сформированы пакеты в формате Flatpak.

Основные возможности Geary:

  • Поддержка функций создания и просмотра почтовых сообщений, отправка и получение почты, функции отправки ответа всем респондентам и перенаправления сообщения;
  • WYSIWYG редактор для создания сообщений с использованием разметки HTML (задействован webkitgtk), с поддержкой проверки правописания, выбора шрифтов, выделения цветом, вставкой ссылок, добавлением отступов и т.п.;
  • Функция группировки сообщений по обсуждениям. Несколько режимов отображения сообщений в обсуждениях. Пока доступен только последовательный просмотр сообщений в обсуждении, но скоро появится и древовидный с наглядным выделением нитей. Полезной особенностью является то, что кроме текущего сообщения можно сразу посмотреть предыдущее и следующее сообщение в обсуждении (сообщения пролистываются непрерывной лентой), что очень удобно при чтении списков рассылки. Для каждого сообщения показывается число ответов;
  • Возможность пометки отдельных сообщений (установка флагов и пометка "звёздочкой");
  • Быстрый и мгновенно вызываемый поиск по базе сообщений (в стиле Firefox);
  • Поддержка работы одновременно с несколькими почтовыми аккаунтами;
  • Поддержка средств для бесшовной интеграции с почтовыми web-сервисами, такими как Gmail, Mobile Me и Yahoo! Mail;
  • Полная поддержка IMAP и средств синхронизации сообщений. Полная совместимость с популярными IMAP-серверами, включая Dovecot;
  • Возможность управления через горячие клавиши. Например, Ctrl+N для написания сообщения, Ctrl+R для ответа, Ctrl+Shift+R для ответа всем участникам, Del для помещения почты в архив;
  • Средства архивирования почты;
  • Поддержка работы в offline-режиме;
  • Поддержка интернационализации и перевод интерфейса на несколько языков;
  • Автодополнение вводимых почтовых адресов в процессе написания сообщения;
  • Наличие апплетов для вывода уведомлений о получении новых писем в оболочках GNOME Shell и Unity;
  • Полная поддержка SSL и STARTTLS.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 0.11
  3. OpenNews: Имущественные права на Shotwell и Geary переданы организации Software Freedom Conservancy
  4. OpenNews: Группа Yorba, создавшая Shotwell и Geary, прекратила разработку
  5. OpenNews: Создатели Shotwell и Geary представили California, календарь-планировщик для GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: geary, mail
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  • 1, Аноним, 23:15, 04/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Хороший клиент, удобный и лаконичный Но вот уже третий год жду поддержки GPG К... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, Аноним, 23:30, 04/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    он все еще не может в 2FA на гмыле?
     

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