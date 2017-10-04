04.10.2017 19:50  Обновление LEDE 17.01.3, форка дистрибутива OpenWrt

Вышло корректирующее обновление LEDE 17.01.3 (Linux Embedded Development Environment), дистрибутива для применения в сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы и точки доступа. Сборки подготовлены для 32 целевых платформ. Основные новшества: Ядро Linux обновлено до версии 4.4.89 (в прошлом выпуске поставлялось ядро 4.4.71);

Устранена недавно раскрытая уязвимость в dnsmasq, а также уязвимости в curl, mbedtls, tcpdump и ядре Linux;

Внесены разноплановые исправления, нацеленные на улучшение поддержки платформ ar7, ar71xx, bcm53xx, brcm63xx, imx6, ipq806x, lantiq, ramips, sunxi и x86.



