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04.10.2017 19:50  Обновление LEDE 17.01.3, форка дистрибутива OpenWrt

Вышло корректирующее обновление LEDE 17.01.3 (Linux Embedded Development Environment), дистрибутива для применения в сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы и точки доступа. Сборки подготовлены для 32 целевых платформ.

Основные новшества:

  • Ядро Linux обновлено до версии 4.4.89 (в прошлом выпуске поставлялось ядро 4.4.71);
  • Устранена недавно раскрытая уязвимость в dnsmasq, а также уязвимости в curl, mbedtls, tcpdump и ядре Linux;
  • Внесены разноплановые исправления, нацеленные на улучшение поддержки платформ ar7, ar71xx, bcm53xx, brcm63xx, imx6, ipq806x, lantiq, ramips, sunxi и x86.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.infradead.org/pip...)
  2. OpenNews: Вышло обновление LEDE 17.01.2, форка дистрибутива OpenWrt
  3. OpenNews: Разработчики OpenWrt и LEDE рассматривают план слияния проектов
  4. OpenNews: Выпуск LEDE 17.01, форка дистрибутива OpenWrt
  5. OpenNews: Обновление дистрибутива OpenWrt 15.05.1
  6. OpenNews: Активные разработчики OpenWrt основали форк дистрибутива
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lede, openwrt
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