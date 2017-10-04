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04.10.2017 09:51  Компания Mozilla распределила 539 тысяч долларов на гранты открытым проектам

Компания Mozilla распределила очередную порцию грантов, выделенных в рамках инициативы Mozilla Open Source Support (MOSS), нацеленной на оказание финансовой поддержки разработчикам полезных открытых проектов. Суммарный размер вознаграждений, выплаченных с апреля 2017 года, составил 539 тысяч долларов.

Наиболее крупный грант, в размере 194 тысяч долларов, присуждён открытой платформе Ushahidi для краудсорсинга, отслеживания, визуализации и реагирования на сообщения людей, столкнувшихся с политическими беспорядками, массовым нарушением прав человека, протестными акциями, стихийными бедствиями, изменением окружающей среды и прочими происшествиями, имеющими большое число свидетелей и разрозненных источников сведений. На основании полученных данных строится наглядная карта события, на которой сведены все полученные данные. Выделенные средства планируется направить на упрощение процесса безопасной отправки сообщений и развитие документации о развёртывании платформы с минимальным риском для сопровождающих работу сервиса.

Оставшиеся средства распределены между следующими проектами:

  • 125 тысяч долларов выделено на реализацию поддержки WebAssembly в упаковщике и загрузчике JavaScript-модулей webpack;
  • 100 тысяч долларов получил проект RiseUp, в рамках которого развивается набор инструментов для защищённого взаимодействия и координации работы групп активистов, борющихся за социальные изменения, против любых форм угнетения и становления свободного общества. Деньги выделены для усиления безопасности предоставляемого проектом сервиса электронной почты;
  • 70 тысяч долларов выделены на создание модуля mod_md к http-серверу Apache с реализацией протокола ACME для автоматизации получения сертификатов через сервис Let's Encrypt. Установив mod_md пользователю не нужно заботиться об обновлении сертификатов, модуль сам получит сертификат при первом запуске и периодически будет обновлять его при приближении к истечению срока действия;
  • 50 тысяч долларов вручены на разработку третьей версии открытого игрового движка Phaser, построенного на технологиях HTML5 (Canvas и WebGL) и ориентированного на создание браузерных игр;

Также представлен отчёт о работах, проведённых в рамках инициативы "Secure Open Source", которая предусматривает поддержание работ по увеличению безопасности и проведение аудита исходных текстов широко распространённого открытого ПО. В отчётный период проведён аудит кодовых баз XML-парсера expat, встраиваемого http-сервера GNU libmicrohttpd (an embedded HTTP server) и системы синхронизации точного времени chrony. В ходе аудита данных проектов не выявлено опасных проблем: в expat найдено 4 ошибки со средним уровнем опасности и 3 неопасные проблемы, в libmicrohttpd выявлена 1 ошибка со средним уровнем опасности и 3 неопасные проблемы, в chrony обнаружены лишь две неопасные проблемы.

Аудит chrony был проведён совместно с организацией Core Infrastructure Initiative и также охватывал кодовые базы ntpd и NTPSec. Из трёх изученных реализаций протокола NTP проект chrony признан наиболее безопасным. Также отмечена высокая стабильность работы chrony, грамотная архитектура и применение методов разработки с оглядкой на безопасность. По функциональности chrony отстаёт от ntpd и не поддерживает некоторые расширения протокола, но для большинства пользователей имеющихся возможностей будет достаточно для обычного клиента или сервера NTP.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla выделила 365 тысяч долларов на гранты открытым проектам
  3. OpenNews: Компания Mozilla представила проекты, получившие гранты в третьем квартале 2016 года
  4. OpenNews: Компания Mozilla распределила 585 тысяч долларов на гранты открытым проектам
  5. OpenNews: Проект Mozilla распределил 385 тысяч долларов между значимыми открытыми проектами
  6. OpenNews: Представлены проекты, получившие первые гранты от Mozilla
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mozilla
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  • 1.1, Аноним, 10:17, 04/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Откуда у нних деньги?
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:29, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    417 млн из 421 млн получены благодаря отчислениям за использование поисковых сер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 10:20, 04/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Весьма странный выбор Почти 200 тысяч на обвязку для Google Maps и 100 тысяч н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 10:42, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Расскажешь о ненужности RiseUp своим детям, которым вошьют чипы под кожу.
     
     
  • 3.8, Аноним, 11:10, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ещё не известно что будет большим толчком для осуществление тотального контроля,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.16, evkogan, 11:57, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Расскажешь о ненужности RiseUp своим детям, которым вошьют чипы под кожу.

    Давайте не путать. Такие проекты должны поддерживать какие-нибудь фонды за свободу и т.п.
    А мозила должна поддерживать проекты полезные для ИТ. Но так было давно, а теперь там манагеры которые кроме свободы слов не знают и к ИТ имеют только паразитирующее отношение.

     
     
  • 4.17, рептилоид, 12:26, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А еще чего тебе Мозилла должна?
     
  • 1.3, Аноним, 10:21, 04/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    $70,000 на бредовый mod_md? Дно пробито!
     
     
  • 2.13, evkogan, 11:52, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Чем он бредов?
    Понятно можно скрипт налабадь или найти готовый, но так же еще лучше будет.
     
  • 1.7, anonymous, 10:56, 04/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    На Thunderbird, значит, денег нет...
     
     
  • 2.9, Шкурка_от_головки, 11:17, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А чего Вам в нем не хватает?
     
     
  • 3.14, evkogan, 11:53, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > А чего Вам в нем не хватает?

    Поддержки mapi например.
    Еще не смог сделать отображение фоток из LDAP в самом письме, как делает outlook.

     
  • 3.15, Аноним, 11:55, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы его встроили в emacs.
     

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