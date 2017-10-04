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04.10.2017 08:21  Взлом 2013 года привёл к утечке учётных записей 3 миллиардов пользователей Yahoo

Компания Verizon, которая теперь владеет Yahoo, раскрыла информацию о взломе 2013 года. По новым данным взлом затронул всех пользователей Yahoo и привёл к утечке более 3 миллиардов учётных записей, включающих ФИО, email, номер телефона, дату рождения, MD5-хэш пароля, а также зашифрованные или незашифрованные вопросы и ответы для восстановления доступа. Напомним, изначально сообщалось, что утечка коснулась миллиарда пользователей. Новые данные были получены в результате оценки последствий взлома, проведённой в процессе интеграции Yahoo в инфраструктуру Verizon.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.oath.com/press/yah...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Apache Struts стала причиной утечки персональных данных 143 млн американцев
  3. OpenNews: Уязвимость, позволявшая сменить пароль любого пользователя Facebook
  4. OpenNews: Yahoo подтвердил утечку 500 млн учётных записей
  5. OpenNews: Yahoo сообщил об утечке более миллиарда учётных записей
  6. OpenNews: Уязвимость в ImageMagick, позволившая получить доступ к чужим вложениям в почте Yahoo
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: yahoo
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  • 1.1, Аноним, 08:25, 04/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Неужто у Яху 3 миллиарда пользователей?
     
     
  • 2.2, Ordu, 08:26, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    3 миллиарда аккаунтов.
     
  • 2.3, A.Stahl, 08:31, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ну конечно нет, просто Яху в течении долгого времени имела огромное количество пользователей. Старые аккаунты ведь никуда не деваются. Так что 90% этих аккаунтов заброшены, но взломщикам-то какое до этого дело? Как в классике:"один умер, другой родится, а всё в дело годится"...
     
     
  • 3.4, Admino, 09:38, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    90% из этих 90% заброшенных аккаунтов — спам-боты.
     
     
  • 4.5, A.Stahl, 09:40, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    И взломщику-то какое до этого дело? Какая ему разница рассылать спам с учёток реальных людей или с учётки спам-бота?
     
     
  • 5.7, Аноним, 11:57, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А спам-боту какое дело Какая ему разница рассылать спам взломщикам или реальным... весь текст скрыт [показать]
     

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