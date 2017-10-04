04.10.2017 08:21  Взлом 2013 года привёл к утечке учётных записей 3 миллиардов пользователей Yahoo

Компания Verizon, которая теперь владеет Yahoo, раскрыла информацию о взломе 2013 года. По новым данным взлом затронул всех пользователей Yahoo и привёл к утечке более 3 миллиардов учётных записей, включающих ФИО, email, номер телефона, дату рождения, MD5-хэш пароля, а также зашифрованные или незашифрованные вопросы и ответы для восстановления доступа. Напомним, изначально сообщалось, что утечка коснулась миллиарда пользователей. Новые данные были получены в результате оценки последствий взлома, проведённой в процессе интеграции Yahoo в инфраструктуру Verizon.



