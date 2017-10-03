03.10.2017 20:07  Релиз FreeBSD 10.4

После полутора лет разработки официально доступен релиз FreeBSD 10.4, который сформирован для архитектур amd64, i386, ia64, powerpc, powerpc64, sparc64 и armv6. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2, Google Compute Engine и Hashicorp/Atlas Vagrant. Основные новшества: Обеспечена полная поддержка памяти eMMC (впаиваемая в платы flash-память с MMC-контроллером), включая разделы eMMC, операции TRIM и режимы высокоскоростной передачи DDR52 (до 80 MB/s) , HS200 (до 200 MB/s) и HS400 (до 400 MB/s), которые присутствует в контроллерах, поставляемых в чипсетах Intel Apollo Lake, Bay Trail и Braswell. В драйвер mmcsd также добавлен ioctl-интерфейс, совместимый с Linux, что позволят использовать во FreeBSD уже существующие утилиты, такие как GNU mmc-utilssys (в портах utils/mmc-utils), для разбивки разделов eMMC, запроса прогноза времени жизни накопителя, получения информации о скором истечении ресурса Flash-памяти и вывода базовой информации из SD-карт;

В утилиту fsck_ffs добавлена поддержка поиска альтернативного суперблока, в случае использования дисковых меток GPT (disk label);

Объявлены устаревшими утилиты rlogin, rsh, rcp, ruptime и rwho, которые будут удалены из состава FreeBSD 12.0-RELEASE (но сохранятся в портах net/bsdrcmds). Указанные утилиты, позволяющие удалённо выполнять команды и копировать файлы без входа в систему, давно вытеснены SSH;

В драйвере aesni прекращено совместное использование одного контекста FPU между несколькими сеансами в нескольких потоках, что позволило избавиться от проблем, возникающих при использовангии aesni для ускорения ipsec;

В драйвер em добавлена поддержка вариантов Ethernet-контроллеров Intel i219, используемых в процессорах на базе микроархитектуры Kaby Lake;

Обеспечена возможность включения режима WOL (Wake On LAN) для драйвера igb, а также в драйвере em для чипов Intel i217, i218 и i219;

Генерация coredump пользовательскими процессами теперь через devd может инициировать вызов обработчиков событий, таких как создание читаемого отчёта о крахе;

В драйвере qlxgbe решены проблемы, связанные с TSO и блокировками, внесены оптимизации производительности и вывод статистики об MAC, RX и TX через sysctl. Прошивка, поставляемая с драйвером qlxgbe, обновлена до версии 5.4.66;

В драйвер mlx5ib добавлена поддержка адаптеров Mellanox ConnectX-4;

Обновлены версии сторонних компонентов, в том числе OpenSSH 7.3p1, GNOME 3.18, X.Org Server 1.18.4, amd 6.2, xz 5.2.3, zlib 1.2.11, ntpd 4.2.8p10, tcsh 6.20.0, libarchive 3.3.2, bmake 20170720, pci_vendors 2017.07.27. Пакетный менеджер pkg обновлён до версии 1.10.1.



