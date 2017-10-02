02.10.2017 12:23  Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 17.10

Состоялся релиз мультимедиа проигрывателя SMPlayer 17.10, выполненного в форме графической надстройки над MPlayer или MPV. SMPlayer отличается легковесным интерфейсом с возможностью смены тем оформления, поддержкой воспроизведения роликов с Youtube, поддержкой загрузки субтитров с opensubtitles.org, гибкими настройками воспроизведения (например, можно поменять скорость воспроизведения). Программа написана на языке C++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv2. Бинарные сборки сформированы для Fedora, Ubuntu и Windows.

В SMPlayer 17.10 изменён набор используемых звуковых и видео фильтров - для работы SMPlayer 17.10 в Linux теперь требуется свежая версия MPV. Изменение продиктовано тем, что в mpv из-за лицензионных соображений прекращена поддержка ряда фильтров, которые использовались в SMPlayer, поэтому проект был вынужден задействовать в место них новые фильтры. Данных фильтров нет в старых выпусках mpv, поэтом могут возникнуть проблемы с пропаданием звука или видео. Для решения данных проблем требуется обновить mpv (пользователи Ubuntu могут установить новый mpv из PPA), отключить в настройках все фильтры (в том числе эквалайзер) или выбрать бэкенд на базе mplayer. Из других изменений в SMPlayer 17.10 отмечается возвращение фильтра для караоке.



