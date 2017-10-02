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02.10.2017 12:23  Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 17.10

Состоялся релиз мультимедиа проигрывателя SMPlayer 17.10, выполненного в форме графической надстройки над MPlayer или MPV. SMPlayer отличается легковесным интерфейсом с возможностью смены тем оформления, поддержкой воспроизведения роликов с Youtube, поддержкой загрузки субтитров с opensubtitles.org, гибкими настройками воспроизведения (например, можно поменять скорость воспроизведения). Программа написана на языке C++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv2. Бинарные сборки сформированы для Fedora, Ubuntu и Windows.

В SMPlayer 17.10 изменён набор используемых звуковых и видео фильтров - для работы SMPlayer 17.10 в Linux теперь требуется свежая версия MPV. Изменение продиктовано тем, что в mpv из-за лицензионных соображений прекращена поддержка ряда фильтров, которые использовались в SMPlayer, поэтому проект был вынужден задействовать в место них новые фильтры. Данных фильтров нет в старых выпусках mpv, поэтом могут возникнуть проблемы с пропаданием звука или видео. Для решения данных проблем требуется обновить mpv (пользователи Ubuntu могут установить новый mpv из PPA), отключить в настройках все фильтры (в том числе эквалайзер) или выбрать бэкенд на базе mplayer. Из других изменений в SMPlayer 17.10 отмечается возвращение фильтра для караоке.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.smplayer.info/linu...)
  2. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.27
  3. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.26 с поддержкой JavaScript
  4. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 17.3
  5. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 17.4.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: smplayer
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  • 1, Аноним, 12:26, 02/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Я бы не ставил Как раз недавно удалил этот PPA и вернулся к обкатаному mpv из с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, пох, 12:38, 02/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    обратная совместимость - для лохов! Проверить версию используемого чужого бинарника и использовать подходящий вариант своего кода - не модно.

    (впрочем, люди, которым нужна какая-то там "графическая оболочка" к mplayer, должны страдать)

     
     
  • 3, anonymous, 12:47, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Пока страдаешь только ты. У остальных обновилось и они даже не узнали об этом.
     

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