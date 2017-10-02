02.10.2017 12:05  Выпуск Cython 0.27, компилятора для языка Python

Состоялся релиз Cython 0.27 (следом сразу вышло корректирующее обновление 0.27.1), компилятора для языков Python и Cython. Язык Cython является расширенным вариантом языка Python, нацеленным на упрощение интеграции с кодом на языке Си и позволяющим создавать расширения на языке Си для проектов на языке Python так же просто, как писать код на Python. Cython расширяет возможности Python средствами для прямого вызова функций на языке Си, поддерживает определение переменных с типами языка Си и позволяет компилировать итоговый код на языке Cython в представление на языке Си, которое затем собирается штатным системным компилятором.

В новом выпуске реализовано большинство новых возможностей ветки Python 3.6, в том числе появилась поддержка аннотаций для передачи информации о типах переменных (PEP 484/526), возможность определения асинхронных генераторов (PEP 520) и асинхронной обработки списковых включений (PEP 525, async comprehension), автоматическая генерация "__richcmp__()" из "__eq__()", поддержка ссылок на объекты Python в классах C++, режим компиляции PGO в среде Jupyter Notebook. Код инициализации модулей приведён в соответствие с поведением CPython 3.5+.



