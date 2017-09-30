30.09.2017 22:46  Опубликованы открытые компоненты macOS 10.13 и создано зеркало ядра на GitHub

Компания Apple опубликовала исходные тексты низкоуровневых системных компонентов операционной системы macOS 10.13 (macOS High Sierra), в которых используется свободное программное обеспечение, включая ядро XNU, составные части Darwin и прочие компоненты, программы и библиотеки, не связанные с GUI. Всего опубликовано 200 пакетов с исходными текстами. По сравнению с выпуском 10.12.6 удалены пакеты gnuserv, security_dotmac_tp, lukemftp, lukemftpd и CPANInternal.

Кроме того, компания Apple разместила на GitHub зеркало репозитория с кодом ядра XNU, используемого в macOS и iOS. Как и раньше исходные тексты ядра публикуются в виде срезов кода, связанных с очередным релизом macOS. XNU является частью открытого проекта Darwin и представляет собой гибридное ядро, сочетающее ядро Mach, компоненты от проекта FreeBSD и C++ API IOKit для написания драйверов. Опубликованный для macOS 10.13 выпуск кода ядра XNU 4570.1.46 примечателен включением в состав компонентов, специфичных для iOS, в том числе кода для работы на архитектурах ARM и ARM64, помимо ранее поставляемых сборочных сценариев для i386 и x86_64.



