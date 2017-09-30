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30.09.2017 22:46  Опубликованы открытые компоненты macOS 10.13 и создано зеркало ядра на GitHub

Компания Apple опубликовала исходные тексты низкоуровневых системных компонентов операционной системы macOS 10.13 (macOS High Sierra), в которых используется свободное программное обеспечение, включая ядро XNU, составные части Darwin и прочие компоненты, программы и библиотеки, не связанные с GUI. Всего опубликовано 200 пакетов с исходными текстами. По сравнению с выпуском 10.12.6 удалены пакеты gnuserv, security_dotmac_tp, lukemftp, lukemftpd и CPANInternal.

Кроме того, компания Apple разместила на GitHub зеркало репозитория с кодом ядра XNU, используемого в macOS и iOS. Как и раньше исходные тексты ядра публикуются в виде срезов кода, связанных с очередным релизом macOS. XNU является частью открытого проекта Darwin и представляет собой гибридное ядро, сочетающее ядро Mach, компоненты от проекта FreeBSD и C++ API IOKit для написания драйверов. Опубликованный для macOS 10.13 выпуск кода ядра XNU 4570.1.46 примечателен включением в состав компонентов, специфичных для iOS, в том числе кода для работы на архитектурах ARM и ARM64, помимо ранее поставляемых сборочных сценариев для i386 и x86_64.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.apple.com/r...)
  2. OpenNews: Компания Apple открыла ядро и системные компоненты macOS 10.12.6
  3. OpenNews: В рамках проекта Darling развивается аналог Wine для запуска программ Mac OS X
  4. OpenNews: Компания Apple открыла реализацию языка Swift и реализовала поддержку Linux
  5. OpenNews: Ядро Darwin портировано для архитектуры ARM
  6. OpenNews: Первый бета-выпуск операционной системы PureDarwin, построенной на платформе Darwin
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: macos, darwin
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  • 1.1, Школьник, 23:01, 30/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >выпуск кода ядра XNU 4570.1.46 примечателен включением в состав компонентов,
    >специфичных для iOS, в том числе кода для работы на архитектурах ARM и ARM64

    Похоже, пацаны готовятся перевести свои ноуты на ARM.

     
     
  • 2.2, Anonymoustus, 23:18, 30/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Штеуд этого удара не переживет.
     
     
  • 3.4, НяшМяш, 23:24, 30/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Особенно после удара от ФЬВ
     
  • 2.5, Аноним, 23:27, 30/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Речь скорее всего про телефоны ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, Школьник, 00:09, 01/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Телефоны у них давно на ARM.
     
  • 1.3, Виталий, 23:18, 30/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    xnu это чем не получилось стать hurd?
     

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