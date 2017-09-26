26.09.2017 11:55  Релиз системы управления доступом к сети PacketFence 7.3

Увидел свет релиз PacketFence 7.3, свободной системы для управления доступом к сети (NAC), которая может использоваться для организации централизованного доступа и эффективной защиты сетей любого размера. Код системы распространяется под лицензией GPLv2. Установочные пакеты подготовлены для RHEL 7 и Debian 8. PacketFence предоставляет средства для обеспечения централизованного входа пользователей в сеть по проводным и беспроводным каналам с возможностью активации через web-интерфейс (captive portal). Поддерживается интеграция с внешними базами пользователей через LDAP и ActiveDirectory, возможна блокировка нежелательных устройств (например, запрет на подключение мобильных устройств или точек доступа), проверка трафика на вирусы, выявление вторжений (интеграция со Snort), аудит конфигурации и программной начинки компьютеров в сети. Имеются средства для интеграции с оборудованием популярных производителей, таких как Cisco, Nortel, Hewlett-Packard, 3Com, D-Link, Intel и Dell. Ключевые новшества: Добавлен режим авторизации только через RADIUS;

Реализован сводный отчёт со статистикой pfqueue;

Добавлена возможность импорта данных о коммутаторах из файла в формате CSV;

В GUI обеспечено отображение VLAN в отчёте locationlog;

Встроенный текстовый редактор ACE обновлён до версии 1.2.8;

Обеспечена возможность сброса содержимого форм поиска узлов и пользователей;

В пользовательских отчётах теперь допустимо добавление расширенных описаний;

Добавлена поддержка отправки почты при помощи SSL и StartTLS;

Обеспечена возможность генерации предупреждений на основе проверки сканером безопасности nessus 6;

Реализовано отслеживание истечения срока действия TLS-сертификатов и вывод соответствующих предупреждений;

Ускорен процесс запуска интерфейса администратора;

Экспериментальная поддержка Content Security Policy (CSP).



