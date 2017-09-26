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26.09.2017 11:55  Релиз системы управления доступом к сети PacketFence 7.3

Увидел свет релиз PacketFence 7.3, свободной системы для управления доступом к сети (NAC), которая может использоваться для организации централизованного доступа и эффективной защиты сетей любого размера. Код системы распространяется под лицензией GPLv2. Установочные пакеты подготовлены для RHEL 7 и Debian 8.

PacketFence предоставляет средства для обеспечения централизованного входа пользователей в сеть по проводным и беспроводным каналам с возможностью активации через web-интерфейс (captive portal). Поддерживается интеграция с внешними базами пользователей через LDAP и ActiveDirectory, возможна блокировка нежелательных устройств (например, запрет на подключение мобильных устройств или точек доступа), проверка трафика на вирусы, выявление вторжений (интеграция со Snort), аудит конфигурации и программной начинки компьютеров в сети. Имеются средства для интеграции с оборудованием популярных производителей, таких как Cisco, Nortel, Hewlett-Packard, 3Com, D-Link, Intel и Dell.

Ключевые новшества:

  • Добавлен режим авторизации только через RADIUS;
  • Реализован сводный отчёт со статистикой pfqueue;
  • Добавлена возможность импорта данных о коммутаторах из файла в формате CSV;
  • В GUI обеспечено отображение VLAN в отчёте locationlog;
  • Встроенный текстовый редактор ACE обновлён до версии 1.2.8;
  • Обеспечена возможность сброса содержимого форм поиска узлов и пользователей;
  • В пользовательских отчётах теперь допустимо добавление расширенных описаний;
  • Добавлена поддержка отправки почты при помощи SSL и StartTLS;
  • Обеспечена возможность генерации предупреждений на основе проверки сканером безопасности nessus 6;
  • Реализовано отслеживание истечения срока действия TLS-сертификатов и вывод соответствующих предупреждений;
  • Ускорен процесс запуска интерфейса администратора;
  • Экспериментальная поддержка Content Security Policy (CSP).


  1. Главная ссылка к новости (https://packetfence.org/news/2...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: packetfence, auth
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  • 1, proud_anon, 12:27, 26/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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