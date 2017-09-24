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24.09.2017 10:22  В Chrome будет принудительно включаться HTTPS для доменов .dev и .foo

В кодовую базу Chromium включены встроенные правила, подставляющие заголовок HSTS (Strict Transport Security) для проброса по умолчанию на HTTPS всех сайтов, использующих домены первого уровня .dev и .foo. Данные домены принадлежат компании Google, которая определяет правила их использования, и ориентированы для размещения сайтов, связанных с разработкой ПО и web-приложений.

Проблема состоит в том, что многие разработчики используют по историческим причинам домен первого уровня ".dev" для локального тестирования своих проектов и изменение в Chrome может привести к неожиданным результатам, если внутренний тестовый сервер разработчика не поддерживает HTTPS или HTTPS не настроен (например, домен не прописан в настройки или не подготовлен сертификат). Всем разработчиками рекомендуется уйти от практики применения домена ".dev" в пользу использования TLD ".localhost" или ".test".

  1. Главная ссылка к новости (https://ma.ttias.be/chrome-for...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: dns, domain, tld, google
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  • 1.1, Аноним, 10:26, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    А сами гугл не осилили и купили эту зону XD ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, пох, 12:22, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    пока ее никто другой не купил, и не положил весь процесс разработки в гугле ;-)

     
  • 1.2, Аноним, 11:23, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    все это полумеры даешь принудительный доступ по пассп w клиентским сертификатам... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Michael Shigorin, 11:40, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > все это полумеры

    Демократия, однако.

     
  • 1.3, Аноним, 11:26, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Совсем не факт, что именно .dev. Каждый использует кто во что горазд
     
  • 1.5, rm12, 12:18, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ДЛЯ ПРОБРОСА
     

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