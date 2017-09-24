24.09.2017 10:22  В Chrome будет принудительно включаться HTTPS для доменов .dev и .foo

В кодовую базу Chromium включены встроенные правила, подставляющие заголовок HSTS (Strict Transport Security) для проброса по умолчанию на HTTPS всех сайтов, использующих домены первого уровня .dev и .foo. Данные домены принадлежат компании Google, которая определяет правила их использования, и ориентированы для размещения сайтов, связанных с разработкой ПО и web-приложений.

Проблема состоит в том, что многие разработчики используют по историческим причинам домен первого уровня ".dev" для локального тестирования своих проектов и изменение в Chrome может привести к неожиданным результатам, если внутренний тестовый сервер разработчика не поддерживает HTTPS или HTTPS не настроен (например, домен не прописан в настройки или не подготовлен сертификат). Всем разработчиками рекомендуется уйти от практики применения домена ".dev" в пользу использования TLD ".localhost" или ".test".



