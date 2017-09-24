24.09.2017 09:25  Второе обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

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|2.3, A.Stahl, 10:16, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+4 +/–
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Потому что "не всплывать под Канониклом" это обычное положение вещей. Абсолютно все проекты Каноникла дохли и большинство -- до рождения. И не нужно мне показывать на Убунту. Убунту это очередной дистр, которых тысячи. Я имею в виду проекты Каноникла, а не просто пересборку чужих проектов.
Так что есть подозрение, что это именно Каноникл своим менеджементом всё портит. Возможно без Каноникла будет лучше.
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|4.7, A.Stahl, 11:22, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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И какое отношение все эти оркестры и сертификаты имеют к способности руководить программистами? Какую именно архитектуру поддерживает именно Каноникл? Какое именно уникальное ядро написало Каноникл? ZFS это разве разработка Каноникл? apparmor это разве разработка Каноникл? Что ты вообще несёшь?
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|2.18, EHLO, 13:09, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+2 +/–
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>Если оно под Канониклом не всплыло, с чего они решили, что под ними всплывёт?
Canonical не первая фирма, у которой партнерство с Майкрософтом чудесным образом совпадает с прикрытием перспективных, набирающих обороты проектов по продвижению Линукса на различные устройства. Были счастливчики и покрупнее.
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|1.9, Меломан1, 11:44, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]
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Только Nokia может сделать коммерческие успешные Linux телефоны. Если Nokia выпустит хоть одну модель Linux телефона, то магазин будет тут же заполнен основными программами. Люди любят Nokia.
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|2.13, VINRARUS, 12:19, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Nokia "фу", Motorola рулит!
(С какого момента слово "атстой" стало ненормативным, вы чего?)
Правда щас это уже не актуально ввиду не существования обох производителей, но тем не менее Motorola делала комерческие Linux апараты пока Nokia бегала с кирпичами в 1,5+ см толщиной.
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|3.17, анонимус, 12:47, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>С какого момента слово "атстой" стало ненормативным, вы чего?
Там ещё много всякого интересного. А разгадка проста — дай шигорину править, он себе и лоб разобьёт.
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