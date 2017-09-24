24.09.2017 09:25  Второе обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, подготовили обновление прошивки OTA-2 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 5, Meizu MX4/PRO 5 и Bq Aquaris E5/M10. Начиная с данного выпуска в число официально поддерживаемых устройств также переведены Nexus 4 и Nexus 7 2013 (только Wi-Fi). Основные изменения: Добавлена возможность включения/выключения фонарика через касание к индикатору заряда аккумулятора;

Переработан каталог-магазин приложений OpenStore, который пришёл на смену Ubuntu Store;

Обновлён экран с визуализацией процесса загрузки;

Добавлен набор дополнительных обоев для домашнего экрана;

В настройки добавлена опция для смены канала загрузки обновлений (стабильные или экспериментальные);

В календарь-планировщик добавлена возможность синхронизации с внешними серверами, поддерживающими протокол CalDAV;

Реализован вывод экрана с обзором изменений по сравнению с прошлым обновлением прошивки;

Устранены проблемы, проявляющиеся при работе с камерой. Ускорена работа с GPS. Устранён крах браузера при подсоединении смартфона к внешнему экрану. Решена серия проблем, специфичных для определённых моделей смартфонов. Планы на будущее: проведение незначительной модернизации интерфейса, обновление базовых приложений, переход на пакетную базу Ubuntu 16.04 (сейчас сборки основаны на Ubuntu 15.04), поддержка установки приложений в самодостаточном формате Snap и предоставление возможности запуска приложений для платформы Android (планируется интегрировать окружение Anbox). Что касается проекта Yunit, который сосредоточен на продолжении разработки Unity 8 для стационарных систем, то разработчики на днях завершили бэкпортирование Qt 5.9 на Ubuntu 16.04. Выполненная работа позволила сформировать пакеты с Unity 8 для Ubuntu 16.04 LTS и дала зелёный свет проекту UBports для переноса наработок Ubuntu Touch с пакетной базы Ubuntu 15.04 на Ubuntu 16.04. Кроме того, проведена адаптация Unity 8 для сборки при помощи GCC 7 и портирование на пакетную базу Ubuntu 17.10. Результаты данной работы пока доступны только через PPA и ожидают переноса в основной репозиторий Yunit. Из незавершённых работ упоминается перевод композитного менеджера unity-system-compositor на прослойку MirAL (Mir Abstraction Layer), вместо прямого обращения к серверу Mir, что позволит в будущем организовать работу Unity 8 поверх Wayland.



