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24.09.2017 09:25  Второе обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, подготовили обновление прошивки OTA-2 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 5, Meizu MX4/PRO 5 и Bq Aquaris E5/M10. Начиная с данного выпуска в число официально поддерживаемых устройств также переведены Nexus 4 и Nexus 7 2013 (только Wi-Fi).

Основные изменения:

  • Добавлена возможность включения/выключения фонарика через касание к индикатору заряда аккумулятора;
  • Переработан каталог-магазин приложений OpenStore, который пришёл на смену Ubuntu Store;
  • Обновлён экран с визуализацией процесса загрузки;
  • Добавлен набор дополнительных обоев для домашнего экрана;
  • В настройки добавлена опция для смены канала загрузки обновлений (стабильные или экспериментальные);
  • В календарь-планировщик добавлена возможность синхронизации с внешними серверами, поддерживающими протокол CalDAV;
  • Реализован вывод экрана с обзором изменений по сравнению с прошлым обновлением прошивки;
  • Устранены проблемы, проявляющиеся при работе с камерой. Ускорена работа с GPS. Устранён крах браузера при подсоединении смартфона к внешнему экрану. Решена серия проблем, специфичных для определённых моделей смартфонов.

Планы на будущее: проведение незначительной модернизации интерфейса, обновление базовых приложений, переход на пакетную базу Ubuntu 16.04 (сейчас сборки основаны на Ubuntu 15.04), поддержка установки приложений в самодостаточном формате Snap и предоставление возможности запуска приложений для платформы Android (планируется интегрировать окружение Anbox).

Что касается проекта Yunit, который сосредоточен на продолжении разработки Unity 8 для стационарных систем, то разработчики на днях завершили бэкпортирование Qt 5.9 на Ubuntu 16.04. Выполненная работа позволила сформировать пакеты с Unity 8 для Ubuntu 16.04 LTS и дала зелёный свет проекту UBports для переноса наработок Ubuntu Touch с пакетной базы Ubuntu 15.04 на Ubuntu 16.04. Кроме того, проведена адаптация Unity 8 для сборки при помощи GCC 7 и портирование на пакетную базу Ubuntu 17.10. Результаты данной работы пока доступны только через PPA и ожидают переноса в основной репозиторий Yunit.

Из незавершённых работ упоминается перевод композитного менеджера unity-system-compositor на прослойку MirAL (Mir Abstraction Layer), вместо прямого обращения к серверу Mir, что позволит в будущем организовать работу Unity 8 поверх Wayland.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Первое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Представлен postmarketOS, дистрибутив Linux для устаревших смартфонов
  4. OpenNews: Canonical закрывает Ubuntu Store и прекращает выпуск обновлений для Ubuntu Phone
  5. OpenNews: Проект Halium нацелен на унификацию основы мобильных Linux-платформ, отличных от Android
  6. OpenNews: Определены основные векторы развития форков Unity 8 от проектов UBports и Yunit
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubports
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  • 1.1, Aquarius, 09:50, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    Если оно под Канониклом не всплыло, с чего они решили, что под ними всплывёт?
     
     
  • 2.2, ygaergafhedg, 09:53, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    Если ими заинтересуется хотя бы одна мало-мальски значимая компания, то можно считать проект взлетевшим.
     
  • 2.3, A.Stahl, 10:16, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +4 +/
    Потому что "не всплывать под Канониклом" это обычное положение вещей. Абсолютно все проекты Каноникла дохли и большинство -- до рождения. И не нужно мне показывать на Убунту. Убунту это очередной дистр, которых тысячи. Я имею в виду проекты Каноникла, а не просто пересборку чужих проектов.
    Так что есть подозрение, что это именно Каноникл своим менеджементом всё портит. Возможно без Каноникла будет лучше.
     
     
  • 3.4, Тоже, 11:00, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    И какая фирма интересуется ?
     
     
  • 4.6, Аноним, 11:18, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > И какая фирма интересуется ?

    https://ubports.com/page/sponsors

     
  • 3.5, Аноним, 11:17, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    И какой еще дистр так интегрирован с системами оркестрации, сертифицирован на се... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, A.Stahl, 11:22, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    И какое отношение все эти оркестры и сертификаты имеют к способности руководить программистами? Какую именно архитектуру поддерживает именно Каноникл? Какое именно уникальное ядро написало Каноникл? ZFS это разве разработка Каноникл?  apparmor это разве разработка Каноникл? Что ты вообще несёшь?
     
     
  • 5.14, Аноним, 12:20, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    перечисли хотя бы 5 из той тысячи дистров, с аналогичными фичами комплектацией... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.21, лютый жабист__, 14:12, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не один из, а один из топ3 популярных
     
  • 2.18, EHLO, 13:09, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Если оно под Канониклом не всплыло, с чего они решили, что под ними всплывёт?

    Canonical не первая фирма, у которой партнерство с Майкрософтом чудесным образом совпадает с прикрытием перспективных, набирающих обороты проектов по продвижению Линукса на различные устройства. Были счастливчики и покрупнее.

     
  • 1.9, Меломан1, 11:44, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Только Nokia может сделать коммерческие успешные Linux телефоны. Если Nokia выпустит хоть одну модель Linux телефона, то магазин будет тут же заполнен основными программами. Люди любят Nokia.
     
     
  • 2.10, Michael Shigorin, 12:06, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если Nokia выпустит хоть одну модель Linux телефона

    Так выпустили ведь N9.  В итоге у меня теперь Jolla, с "заполненностью" умеренно.

     
  • 2.13, VINRARUS, 12:19, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Nokia "фу", Motorola рулит!
    (С какого момента слово "атстой" стало ненормативным, вы чего?)
    Правда щас это уже не актуально ввиду не существования обох производителей, но тем не менее Motorola делала комерческие Linux апараты  пока Nokia бегала с кирпичами в 1,5+ см толщиной.
     
     
  • 3.17, анонимус, 12:47, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >С какого момента слово "атстой" стало ненормативным, вы чего?

    Там ещё много всякого интересного. А разгадка проста — дай шигорину править, он себе и лоб разобьёт.

     
     
  • 4.19, Michael Shigorin, 13:37, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А разгадка проста — дай шигорину править, он себе и лоб разобьёт.

    Куда проще тот факт, что я здесь не администратор и не имею отношения к словарному фильтру.

     
     
  • 5.20, Аноним, 13:48, 24/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Значит коллеги лоб Шигорина берегут ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 12:21, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    syncml с задачами и заметками есть?
     

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