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23.09.2017 11:50  Intel представил инструментарий Clear Containers 3.0, переписанный на языке Go

Компания Intel опубликовала значительный выпуск инструментария Clear Containers 3.0, предоставляющего средства для управления контейнерами, для изоляции которых используется гипервизор KVM и встроенные в процессоры Intel механизмы виртуализации Intel VT и SR-IOV. Код поставляется под лицензией Apache 2.0.

Новый выпуск примечателен кардинальной переработкой кодовой базы и рефакторингом архитектуры проекта. Инструментарий и компоненты runtime переписаны на языке Go (ранее использовался язык Си). Проведена большая работа по улучшению интеграции Clear Containers в сформировавшуюся экосистему контейнерной изоляции, в том числе расширены средства для задействования в проекте кода, используемого в контейнерах на базе namespaces и cgroups.

Функции для обеспечения работы аппаратно виртуализированных контейнеров вынесены в модульную и независящую от типа гипервизора библиотеку virtcontainers. Новая реализация runtime (cc-runtime) построена поверх библиотеки virtcontainers и приведена к полной совместимости со спецификацией OCI, определяющей унифицированный формат образов контейнеров и runtime-компонентов, что позволяет использовать cc-runtime совместно с Docker в качестве прозрачной замены runc. Кроме того обеспечена поддержка прослойки CRI-O для использования cc-runtime в кластере на базе Kubernetes.

В состав добавлен выполняемый внутри контейнера агент cc-agent на базе libcontainer, который заменил собой hyperstart и позволяет применять политики ограничения доступа SELinux и фильтры seccomp в гостевых окружениях на базе Clear Containers. Для повышения производительности ввода/вывода и достижения полного соответствия спецификациям POSIX в контейнерах Clear Containers также предоставлена возможность использования бэкенда virtio-blk. Расширены возможности вложенной виртуализации, которые позволяют выполнять немодифициованные контейнеры Clear в окружениях HyperV и VMware. Для взаимодействия между компонентами cc-shim, cc-proxy и cc-runtime реализован новый упрощённый протокол.

По сравнению с традиционными контейнерами на базе пространств имён применение гипервизора позволяет добиться более высокого уровня безопасности, защищающего от совершения атак через эксплуатацию уязвимостей в ядре Linux. По сравнению с системами полноценной виртуализации в Clear Containers удалось минимизировать время запуска изолированного окружения и снизить потребление памяти, приблизив эти показатели к характеристикам обычных контейнеров. К окружениям Clear применимы традиционные для контейнеров методы управления и развёртывания, в том числе можно на лету запускать упакованные в виртуальные окружения приложения, в моменты, когда в них возникает необходимость.

Внутри виртуального окружений Clear, которое запускается гипервизором, используется специально оптимизированное ядро Linux, содержащее только минимальный набор необходимых возможностей. Системное окружение включает в себя только демон инициализации на базе systemd и агент cc-agent. Агент обеспечивает выполнение определённых пользователем образов контейнера в формате OCI. В одном виртуальном окружении Clear может запускаться один или несколько пользовательских контейнеров (для контейнеров Docker для каждого контейнера создаётся отдельная виртуальная машина). Для каждого контейнера внутри виртуального окружения создаются отдельные пространства имён (NS, UTS, IPC и PID), т.е. запускаемое поверх гипервизора окружение Clear служит плацдармом для вложенного запуска контейнеров. Работа пользовательских контейнеров обеспечивается при помощи cc-runtime.

В условиях выполнения большого числа типовых окружений, накладные расходы на каждое последующее окружение составляет 18-20 Мб, что даёт возможность уместить 3500 виртуальных машин на сервере с 128 Гб ОЗУ. Для уменьшения потребления памяти применяется механизм DAX (прямой доступ к ФС в обход страничного кэша без применения уровня блочных устройств), а для дедупликации одинаковых областей памяти применяется технология KSM (Kernel Shared Memory), что позволяет организовать совместное использование ресурсов хост-системы и подключить к разным гостевым системам общий шаблон системного окружения. Начиная с выпуска 3.0 в Clear Containers также предоставляются средства регулирования активации процесса выявления дубликатов (KSM throttling).

  1. Главная ссылка к новости (https://01.org/blogs/alleelan/...)
  2. OpenNews: Intel представил Clear Linux с контейнерами приложений на базе виртуализации
  3. OpenNews: SUSE и openSUSE представили Kubic, платформу для развёртывания контейнерной инфраструктуры
  4. OpenNews: Компания Oracle открыла код инструментария для изолированных контейнеров
  5. OpenNews: Утверждена единая спецификация для образов и runtime изолированных контейнеров
  6. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXC 2.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: clear, linux, intel, container
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  • 1.1, фребсдоюзрнемогунайтивыход, 12:30, 23/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –8 +/
    чому не православный Rust?
     
     
  • 2.2, bircoph, 12:42, 23/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Потому что он недостаточно правослаен и чуть более чем правоверен.
     
  • 2.3, Аноним, 12:43, 23/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Потому что пишет прагматичные кодеры из intelа, а не неосиляторы плюсов из тоpмо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, VINRARUS, 15:15, 23/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Прагматичные пишут на С, очень прагматичные пишут на Ассемблере.
     
     
  • 4.11, Аноним, 15:28, 23/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    перфокарты же!
     
  • 2.4, Аноним, 12:58, 23/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Насколько я помню, в Rust как выпилили простые легковесные потоки, так и не впил... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.6, Аноним, 14:04, 23/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лол кек чебурек. И зачем нужны легковесные потоки в управлялке контейнерами?
     
  • 2.14, leap42, 16:38, 23/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Rust

    Rust'у уже 7 лет, а единственное что "на нём" было написано - это очередной "вскукарек" в комментариях

     
     
  • 3.17, Аноним, 16:57, 23/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    На нем вообще-то целая Redox написана А вот что написано на go акромя всякой са... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 13:13, 23/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    , серьезно Ещё одна компания решила реализовать управление контейнерами на я... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 14:05, 23/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Видимо, в этом такой же смысл, как писать на эзотерических языках программиров... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.8, Аноним, 14:52, 23/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Некоторые до сих пор пишут под виндовс... а там с форком вообще беда...
     
  • 2.9, anonymous, 15:00, 23/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Для того, чтобы запустить сервис под systemd не нужны эти доисторические кривляния с форками.
     
     
  • 3.12, Аноним, 15:39, 23/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Гы, форк нужен не только чтобы запускать сервис,посмотри на работающий nginx, на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, Анонимы, 15:52, 23/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    тсс, а то потеринг вызов примет
     
  • 2.15, leap42, 16:46, 23/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    дорогой аноним, вот объясни мне тёмному - зачем тебе fork? форкаться на каждый контейнер? но это ведь не для hello world'ов на домашней тачке анонима, это для серьёзных людей, у которых и 10к контейнеров может быть, и 100к, и 1кк. ты представляешь, дорогой аноним, что будет с серваком при 1кк процессов? а миллион горутин - дело обычное в highload.
     
     
  • 3.16, Аноним, 16:55, 23/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как будто этот твой горУтин умеет что-то большее, чем позволяет ядро Чем POSIX ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, Аноним, 16:58, 23/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ммм, и что будет Объясни мне тёмному как вырастет производительность от того чт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.19, Аноним, 17:20, 23/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ололо Дорогой leap42, расскажите же мне, как работают контейнеры, не создавая п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.22, Аноним, 17:45, 23/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    вообще то в go есть fork, но только это не тот fork из libc Вопрос в другом, ва... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.20, Аноним, 17:32, 23/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда перепишут на HTML ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Аноним, 17:37, 23/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    37мб на машину, это только накладные расходы, вообщем маркетинговая чушня, как о... весь текст скрыт [показать]
     

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