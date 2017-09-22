21.09.2017 20:01  Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция 8.2 c KDE

Доступен выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 8.2, оснащённого графическим окружением на основе KDE и предназначенного для корпоративных рабочих мест и персонального использования. ОС внесена в Единый реестр российских программ и баз данных.

Сборки подготовлены для архитектур x86 и x86.64 в форме установочного (3.9 Гб) и Live-образа (2.5 Гб). Продукт поставляется в рамках Лицензионного договора, который предоставляет возможность свободного использования физическими лицами, но юридическим лицам допускается только тестирование, а для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме (причины).

Дистрибутив оснащён графическим интерфейсом для настройки системы, включая аутентификацию (в том числе через Active Directory и LDAP/Kerberos), установку и синхронизацию времени, управление пользователями, группами, просмотр системных журналов и добавление принтеров. В поставку включены проприетарные драйверы NVIDIA вместо свободного nouveau.

Из новшеств отмечается поддержка мониторов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) и обновление версий программ, в том числе KDE Plasma 5.10.4, KDE Frameworks 5.37.0, KDE Applications 17.04.3, ядро Linux 4.9.50, Qt 5.7.1, Mesa 17.1.9, Firefox ESR 52.3, WINE 2.16, GIMP 2.8.20, Inkscape 0.92.1, VirtualBox 5.1.24, драверы NVIDIA 375.82, 340.102, 304.135.



