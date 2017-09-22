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21.09.2017 20:01  Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция 8.2 c KDE

Доступен выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 8.2, оснащённого графическим окружением на основе KDE и предназначенного для корпоративных рабочих мест и персонального использования. ОС внесена в Единый реестр российских программ и баз данных.

Сборки подготовлены для архитектур x86 и x86.64 в форме установочного (3.9 Гб) и Live-образа (2.5 Гб). Продукт поставляется в рамках Лицензионного договора, который предоставляет возможность свободного использования физическими лицами, но юридическим лицам допускается только тестирование, а для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме (причины).

Дистрибутив оснащён графическим интерфейсом для настройки системы, включая аутентификацию (в том числе через Active Directory и LDAP/Kerberos), установку и синхронизацию времени, управление пользователями, группами, просмотр системных журналов и добавление принтеров. В поставку включены проприетарные драйверы NVIDIA вместо свободного nouveau.

Из новшеств отмечается поддержка мониторов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) и обновление версий программ, в том числе KDE Plasma 5.10.4, KDE Frameworks 5.37.0, KDE Applications 17.04.3, ядро Linux 4.9.50, Qt 5.7.1, Mesa 17.1.9, Firefox ESR 52.3, WINE 2.16, GIMP 2.8.20, Inkscape 0.92.1, VirtualBox 5.1.24, драверы NVIDIA 375.82, 340.102, 304.135.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Изменение лицензионного договора для коммерческих сборок ALT Linux
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутивов Альт Рабочая станция 8.1
  4. OpenNews: Компания Базальт СПО представила дистрибутив Simply Linux 8
  5. OpenNews: Ежеквартальное обновление ALT Linux p7 starterkits
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: altlinux
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  • 1.1, Аноним, 00:49, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Чем он лучше убунту?
     
  • 1.2, Аноним, 00:49, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция 8.2 c KDE... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Айнаниммм, 01:45, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Суровость закона компенсируется отсутствием контроля и наказания за его неисполнение...
     
  • 1.6, Дуплик, 01:58, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну и на кого оно расчитано?
     
  • 1.7, Аноним, 02:35, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Альт" и "продакшн" в одной новости?
     

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