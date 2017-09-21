21.09.2017 10:41  Выпуск дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2017.2

Состоялся релиз дистрибутива Kali Linux 2017.2, продолжающий развитие проекта BackTrack Linux и предназначенный для проведения тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлен полный iso-образ, размером 2.8 Гб. Сборки доступны для архитектур x86, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, ARM Chromebook, Odroid). Помимо базовой сборки с GNOME и урезанной версии предлагаются варианты с Xfce, KDE, MATE, LXDE и Enlightenment e17. Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети, до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций. По сравнению с прошлым выпуском обновлено 1399 пакетов и добавлен 171 новый пакет. Кроме обновлений, импортированных из Debian Testing, отмечается включение следующих новых инструментов: hurl – кодировщих и декодировщик URL и шестнадцатеричных последовательностей;

– кодировщих и декодировщик URL и шестнадцатеричных последовательностей; phishery – простой HTTP-сервер с SSL для перехвата параметров аутенитфикации, также поддерживающий вставку URL для фишинга через документы в формате .docx;

– простой HTTP-сервер с SSL для перехвата параметров аутенитфикации, также поддерживающий вставку URL для фишинга через документы в формате .docx; ssh-audit – утилита для аудита настроек SSH-сервера, определяющая поддерживаемые типы шифрования, режимы сжатия и т.п.

– утилита для аудита настроек SSH-сервера, определяющая поддерживаемые типы шифрования, режимы сжатия и т.п. apt2 (Automated Penetration Testing)– инструментарий для автоматизированной проверки защищённости систем, включающий собственный сканер уязвимостей;

(Automated Penetration Testing)– инструментарий для автоматизированной проверки защищённости систем, включающий собственный сканер уязвимостей; bloodhound – инструмент для выявления скрытых или непреднамеренных связей в Active Directory;

– инструмент для выявления скрытых или непреднамеренных связей в Active Directory; crackmapexec – утилита для автоматизации изучения структуры больших сетей Active Directory;

– утилита для автоматизации изучения структуры больших сетей Active Directory; dbeaver – интерфейс для навигации по БД, поддерживающий MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite и многие другие СУБД;

– интерфейс для навигации по БД, поддерживающий MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite и многие другие СУБД; brutespray – утилита для автоматизации проверки возможности подключения к серису под типовыми учётными записями. В новой версии также проведена работа по приведению в порядок примеров использования утилит, в которых иногда отмечались разночтения, вводящие в заблуждение новичков (например, для вызова утилиты smbmap следует использовать исполняемый файл smbmap, но в примерах советуют запускать несуществующий файл smbmap.py).



