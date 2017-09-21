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21.09.2017 10:41  Выпуск дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2017.2

Состоялся релиз дистрибутива Kali Linux 2017.2, продолжающий развитие проекта BackTrack Linux и предназначенный для проведения тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлен полный iso-образ, размером 2.8 Гб. Сборки доступны для архитектур x86, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, ARM Chromebook, Odroid). Помимо базовой сборки с GNOME и урезанной версии предлагаются варианты с Xfce, KDE, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети, до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

По сравнению с прошлым выпуском обновлено 1399 пакетов и добавлен 171 новый пакет. Кроме обновлений, импортированных из Debian Testing, отмечается включение следующих новых инструментов:

  • hurl – кодировщих и декодировщик URL и шестнадцатеричных последовательностей;
  • phishery – простой HTTP-сервер с SSL для перехвата параметров аутенитфикации, также поддерживающий вставку URL для фишинга через документы в формате .docx;
  • ssh-audit – утилита для аудита настроек SSH-сервера, определяющая поддерживаемые типы шифрования, режимы сжатия и т.п.
  • apt2 (Automated Penetration Testing)– инструментарий для автоматизированной проверки защищённости систем, включающий собственный сканер уязвимостей;
  • bloodhound – инструмент для выявления скрытых или непреднамеренных связей в Active Directory;
  • crackmapexec – утилита для автоматизации изучения структуры больших сетей Active Directory;
  • dbeaver – интерфейс для навигации по БД, поддерживающий MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite и многие другие СУБД;
  • brutespray – утилита для автоматизации проверки возможности подключения к серису под типовыми учётными записями.

В новой версии также проведена работа по приведению в порядок примеров использования утилит, в которых иногда отмечались разночтения, вводящие в заблуждение новичков (например, для вызова утилиты smbmap следует использовать исполняемый файл smbmap, но в примерах советуют запускать несуществующий файл smbmap.py).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/news/kali...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2017.1
  3. OpenNews: Доступно Android-окружение исследователя безопасности Kali NetHunter 3.0
  4. OpenNews: Новый выпуск BlackArch, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 3.5 с подборкой программ для проверки безопасности
  6. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 4.6, дистрибутива для тестирования безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kali, linux
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  • 1, Аноним, 12:51, 21/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    а есть ли гденибудь брошурка весь Kali linux для чайника с подробным описанием... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Аноним, 13:03, 21/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Лучше русский язык подучи, а то ЕГ завалишь, и в армию заберут Там дадут тебе Б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, Аноним, 13:45, 21/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Не дадут ничего такого Нынешняя армия уже не та То ли дело было 20 лет назад... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4, Трудовик, 14:43, 21/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Как ты с учителем разговариваешь?!!!
    вымой рот с мылом
     

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