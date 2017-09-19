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19.09.2017 22:00  Выпуск GitHub Desktop 1.0

Увидел свет первый стабильный выпуск продукта GitHub Desktop, предоставляющего графический интерфейс для обособленной работы с GitHub. GitHub Desktop позволяет редактировать код, создавать ветки, взаимодействовать с другими разработчиками и отправлять изменения не прибегая к выполнению операций в командной строке. Программа написана с использованием платформы Electron (надстройка над Chromium и Node.js) и поставляется в сборках для Windows и macOS. Исходные тексты распространяются под лицензией MIT.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/blog/2437-a...)
  2. OpenNews: Red Hat представил проект AWX, в рамках которого открыт код Ansible Tower
  3. OpenNews: Google открыл Chrome для iOS и планирует открыть Google Earth Enterprise
  4. OpenNews: Уязвимость, позволяющая осуществить подстановку SQL-кода в GitHub Enterprise
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: github
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  • 1.1, Аноним, 23:09, 19/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Где Linux версия Линус?
     
     
  • 2.3, Аноним, 23:16, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Где Linux версия Линус?

    Настоящему линуксоиду гуи ни к чему

     
     
  • 3.4, Andrey Mitrofanov, 23:23, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    > Настоящему линуксоиду гитхаб ни к чему

    не благодари.

     
     
  • 4.13, Аноним, 23:42, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А исходники откуда качать?
     
  • 1.2, Волосатый шмель, 23:14, 19/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > написана с использованием платформы Electron (надстройка над Chromium и Node.js)
    > для Windows и macOS

    Зачем здесь это? Зачем нужно тащить браузер и ноду ради рядовых задач, с которыми справятся плагины под файловые менеджеры?

     
     
  • 2.7, Аноним, 23:32, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, не совсем Как ты через FM собрался работать с комментариями, тикетами вклю... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 23:28, 19/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ненужно для работы с не нужно под ОС Ненужно и ненужНО Всё вышеперечисленное - ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 23:31, 19/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ура Ещё один электрон Скайп, VS, Matrix, Github Desktop , браузер Мир сош... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 23:33, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты забыл всякие Slack, Discord и прочую проприетарщину Нынче пошла мода на месс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, НяшМяш, 23:39, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ждём проект, в рамках которого будет обеспечиваться запуск общего Electron-сервера для всех приложений (ближайшая аналогия - вкладки в браузере). А там и до принятия V8 в качестве модуля ядра недалеко.
     
     
  • 3.14, Дирехтор Яндекса, 23:53, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошая идея на самом деле, если без шуток.
     
  • 1.8, Аноним, 23:33, 19/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может, лучше сразу электрон в ядро?
     
     
  • 2.10, Аноним, 23:35, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну а чо, JS on Linux есть, кросс-компиляция из в JS для мноних языков есть, Asm ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, Аноним, 23:36, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот, кстати, да Были же ява-процессоры, форт-процессоры, лисп-процессоры Почем... весь текст скрыт [показать]
     

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