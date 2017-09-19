19.09.2017 22:00  Выпуск GitHub Desktop 1.0

Увидел свет первый стабильный выпуск продукта GitHub Desktop, предоставляющего графический интерфейс для обособленной работы с GitHub. GitHub Desktop позволяет редактировать код, создавать ветки, взаимодействовать с другими разработчиками и отправлять изменения не прибегая к выполнению операций в командной строке. Программа написана с использованием платформы Electron (надстройка над Chromium и Node.js) и поставляется в сборках для Windows и macOS. Исходные тексты распространяются под лицензией MIT.



