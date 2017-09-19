19.09.2017 22:00  Выпуск GitHub Desktop 1.0

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|1.2, Волосатый шмель, 23:14, 19/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> написана с использованием платформы Electron (надстройка над Chromium и Node.js)
> для Windows и macOS
Зачем здесь это? Зачем нужно тащить браузер и ноду ради рядовых задач, с которыми справятся плагины под файловые менеджеры?
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|2.12, НяшМяш, 23:39, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ждём проект, в рамках которого будет обеспечиваться запуск общего Electron-сервера для всех приложений (ближайшая аналогия - вкладки в браузере). А там и до принятия V8 в качестве модуля ядра недалеко.
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