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19.09.2017 22:01  Обеспечена возможность сборки ядер Linux 4.4 и 4.9 при помощи Clang

Инженеры из компании Google выступили на конференции Linux Plumbers Conference с докладом, в котором рассказали об инициативе переноса в основное ядро оставшихся патчей от заброшенного последние несколько лет проекта LLVMLinux. В результате проведённой работы предоставлена возможность сборки LTS-ядер Linux 4.4 и 4.9 с использованием компилятора Clang. Поддерживается сборка для архитектур x86_64 и ARM64. Перед сборкой требуется наложение одного патча (4.4, 4.9). Работа проведена в рамках инициативы по переводу сборочного инструментария Android и Chrome OS на использование Clang/LLVM.

Также можно отметить поддерживаемый одним из сотрудников Google репозиторий clang-kernel-build и ветку в репозитории проекта Chromium с инструкциями и патчами для сборки ядра Linux 4.13 с использованием Clang.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxplumbersconf....)
  2. OpenNews: На базе Sparse создан LLVM-бэкенд, нацеленный на пересборку ядра Linux
  3. OpenNews: В Clang доведена до готовности поддержка стандарта C++11 и приняты патчи для пересборки ядра Linux
  4. OpenNews: Анонсирован проект LLVMLinux, нацеленный на обеспечение сборки ядра Linux при помощи Clang
  5. OpenNews: Продемонстрирован запуск openSUSE с ядром Linux, собранным при помощи Clang
  6. OpenNews: В Clang обеспечена возможность сборки Linux-ядра 2.6.36
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: clang, linux, kernel
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