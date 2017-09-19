19.09.2017 22:01  Обеспечена возможность сборки ядер Linux 4.4 и 4.9 при помощи Clang

Инженеры из компании Google выступили на конференции Linux Plumbers Conference с докладом, в котором рассказали об инициативе переноса в основное ядро оставшихся патчей от заброшенного последние несколько лет проекта LLVMLinux. В результате проведённой работы предоставлена возможность сборки LTS-ядер Linux 4.4 и 4.9 с использованием компилятора Clang. Поддерживается сборка для архитектур x86_64 и ARM64. Перед сборкой требуется наложение одного патча (4.4, 4.9). Работа проведена в рамках инициативы по переводу сборочного инструментария Android и Chrome OS на использование Clang/LLVM.

Также можно отметить поддерживаемый одним из сотрудников Google репозиторий clang-kernel-build и ветку в репозитории проекта Chromium с инструкциями и патчами для сборки ядра Linux 4.13 с использованием Clang.



