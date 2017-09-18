18.09.2017 10:24  Обновление Replicant 6, полностью свободной прошивки на основе Android 6

Проект Replicant, в рамках которого развивается полностью открытый вариант платформы Android, избавленный от проприетарных компонентов и закрытых драйверов, представил второй выпуск ветки Replicant 6.0, построенной на кодовой базе LineageOS 13.0, в свою очередь основанной на Android 6. По сравнению с оригинальной прошивкой, в Replicant произведена замена большой порции проприетарных компонентов, включая видеодрайверы, бинарные прошивки для Wi-Fi, библиотеки для работы с GPS, компасом, web-камерой, радио-интерфейсом и модемом.

В новой версии число поддерживаемых устройств доведено до 12, что в два раза больше, чем в прошлом выпуске. Добавлена поддержка моделей Galaxy Note, Galaxy Nexus, Galaxy Tab 2 7.0, Galaxy Tab 2 10.1 и Galaxy Note 8.0. Последний отмечается как наиболее качественно поддерживаемый планшет, так как для него доступна поддержка передней и задних камер, телефонии, 2D-графики, звука, передачи данных через сотовых операторов связи и сенсоров, в сочетании с хорошей изоляцией модема. Что касается ожидавшаяся в данном выпуске поддержки платформы GTA04, на которой построен свободный коммуникатор Neo900, то она пока не доведена до должного вида и отложена до следующего обновления.

Из других изменений отмечается: