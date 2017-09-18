18.09.2017 10:24  Обновление Replicant 6, полностью свободной прошивки на основе Android 6

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Проект Replicant, в рамках которого развивается полностью открытый вариант платформы Android, избавленный от проприетарных компонентов и закрытых драйверов, представил второй выпуск ветки Replicant 6.0, построенной на кодовой базе LineageOS 13.0, в свою очередь основанной на Android 6. По сравнению с оригинальной прошивкой, в Replicant произведена замена большой порции проприетарных компонентов, включая видеодрайверы, бинарные прошивки для Wi-Fi, библиотеки для работы с GPS, компасом, web-камерой, радио-интерфейсом и модемом.
В новой версии число поддерживаемых устройств доведено до 12, что в два раза больше, чем в прошлом выпуске. Добавлена поддержка моделей Galaxy Note, Galaxy Nexus, Galaxy Tab 2 7.0, Galaxy Tab 2 10.1 и Galaxy Note 8.0. Последний отмечается как наиболее качественно поддерживаемый планшет, так как для него доступна поддержка передней и задних камер, телефонии, 2D-графики, звука, передачи данных через сотовых операторов связи и сенсоров, в сочетании с хорошей изоляцией модема. Что касается ожидавшаяся в данном выпуске поддержки платформы GTA04, на которой построен свободный коммуникатор Neo900, то она пока не доведена до должного вида и отложена до следующего обновления.
Из других изменений отмечается:
- Возобновлена поддержка обработки сообщений USSD;
- Обновлено и предложено по умолчанию приложение RepWifi для задействования беспроводных адаптеров с интерфейсом USB: появилась поддержка подключения к скрытым сетям, ручной установки DNS и автоматического соединения с сетью при подключении адаптера.
- Проведена работа по модернизации интерфейса загрузочной оболочки Recovery: увеличен размер кнопок, включена подсветка клавиш, решены проблемы с установкой из внутреннего хранилища;
- Представлен новый мастер первоначальной настройки, который основан на Setup Wizard из LineageOS.
- Решены проблемы с информированием приложений о наличии сетевого соединения при подключении к беспроводной сети.
- Перенесены накопившиеся исправления из ветки LineageOS 13.0;
- Обновлена версия приложения F-Droid Privileged Extension, позволяющего устанавливать программы из каталога F-Droid без включения режима "Unknown Sources".