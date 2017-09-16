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15.09.2017 23:54  В Chrome 64 будет прекращено автоматическое воспроизведение видео со звуком

Компания Google приняла решение прекратить автоматическое воспроизведение видео со звуком в браузере Chrome. Если ранее автоматическое воспроизведение блокировалось для фоновых вкладок, то начиная с Chrome 64 будут блокироваться и видеовставки на текущей вкладке, при условии что в них по умолчанию не отключен звук. Подобное изменение принято как реакция на злоупотребление некоторых сайтов в отношении автоматически показываемой видеорекламы со звуком, которая создаёт неудобства и отвлекает пользователя при просмотре страниц. Изменение также унифицирует поведение мобильной и настольной версий Chrome.

Кроме того, в состав ноябрьского выпуска Chrome 63 будет включена новая опция, которая позволит полностью блокировать звук для конкретных сайтов. Выбор пользователя будет запоминаться и сохраняться между сеансами, позволяя выбирать какие сайты могут выводить звук, а каким это запрещено. Начиная с выпуска Chrome 64, который ожидается в январе 2018 года, автоматическое воспроизведение мультимедийного контента будет производиться только при установке для видео флага mute или при отсутствии звуковой дорожки.

Для воспроизведения видео со звуком потребуется явный клик. Блокировка будет сниматься для сайтов, на которых пользователь часто просматривает мультимедийный контент или которые добавлены на домашний экран в мобильной версии. Сайты, желающие автоматически воспроизводить видео со звуком в iframe-блоках также смогут запросить у пользователя специальные полномочия при помощи атрибута "gesture=media".



  1. Главная ссылка к новости (http://blog.chromium.org/2017/...)
  2. OpenNews: В Chrome 63 появятся средства информирования о попытках перехвата HTTPS
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 61
  4. OpenNews: В Chrome тестируется возможность выборочной блокировки звука для сайтов
  5. OpenNews: В тестовых сборках Chrome для Android появился встроенный блокировщик рекламы
  6. OpenNews: Google представил план интеграции блокировщика рекламы в Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, video
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  • 1.1, Аноним, 00:12, 16/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –5 +/
    Ловко они для Youtube обход своей же блокировки устроили ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 00:24, 16/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    И для ютуба, и для других популярных видео-сервисов Это изменение рассчитано не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, HandBreak, 00:14, 16/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Очень полезная фича. Задолбали некоторые сайты со своей рекламой.. (И не рассказывайте мне про Adblock :)) )
     
     
  • 2.6, D.M, 00:53, 16/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А Ublock Origin случайно такой магией не владеет?
     
  • 1.4, Аноним, 00:39, 16/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    На юутубе заходишь на главную любого канала и видео сразу включает Левая рука н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 00:41, 16/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А почему оно там начиналось Авторы о чём думали когда это реализовывали ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 03:07, 16/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    О своей новой даче на Багамах?
     
  • 1.7, Аноним, 00:55, 16/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А вот в Chrome 93 что будет-то! Узнаем уже на этой неделе.
     

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