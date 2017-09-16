15.09.2017 23:54  В Chrome 64 будет прекращено автоматическое воспроизведение видео со звуком

Компания Google приняла решение прекратить автоматическое воспроизведение видео со звуком в браузере Chrome. Если ранее автоматическое воспроизведение блокировалось для фоновых вкладок, то начиная с Chrome 64 будут блокироваться и видеовставки на текущей вкладке, при условии что в них по умолчанию не отключен звук. Подобное изменение принято как реакция на злоупотребление некоторых сайтов в отношении автоматически показываемой видеорекламы со звуком, которая создаёт неудобства и отвлекает пользователя при просмотре страниц. Изменение также унифицирует поведение мобильной и настольной версий Chrome.

Кроме того, в состав ноябрьского выпуска Chrome 63 будет включена новая опция, которая позволит полностью блокировать звук для конкретных сайтов. Выбор пользователя будет запоминаться и сохраняться между сеансами, позволяя выбирать какие сайты могут выводить звук, а каким это запрещено. Начиная с выпуска Chrome 64, который ожидается в январе 2018 года, автоматическое воспроизведение мультимедийного контента будет производиться только при установке для видео флага mute или при отсутствии звуковой дорожки.

Для воспроизведения видео со звуком потребуется явный клик. Блокировка будет сниматься для сайтов, на которых пользователь часто просматривает мультимедийный контент или которые добавлены на домашний экран в мобильной версии. Сайты, желающие автоматически воспроизводить видео со звуком в iframe-блоках также смогут запросить у пользователя специальные полномочия при помощи атрибута "gesture=media".