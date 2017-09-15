15.09.2017 22:55  Выпуск Wine 2.17

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Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.17. С момента выпуска версии 2.16 было закрыто 20 отчётов об ошибках.
Наиболее важные изменения:
- В DirectWrite улучшена поддержка режима работы в оттенках серого;
- В desktop-файлах обеспечена возможность определения поля StartupWMClass в привязке к разным приложениям;
- Улучшена совместимость системы виртуальной памяти;
- В WindowsCodecs улучшена обработка палитры;
- В WebServices улучшены средства ответа на сообщения;
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений:
Before You Know, Gorky-17, Steam, 5Plus, MyLifeOrganized, Skyrim, Dead Space. Во многих играх решены проблемы с запуском или работой без звука.