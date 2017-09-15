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15.09.2017 22:55  Выпуск Wine 2.17

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.17. С момента выпуска версии 2.16 было закрыто 20 отчётов об ошибках.

Наиболее важные изменения:

  • В DirectWrite улучшена поддержка режима работы в оттенках серого;
  • В desktop-файлах обеспечена возможность определения поля StartupWMClass в привязке к разным приложениям;
  • Улучшена совместимость системы виртуальной памяти;
  • В WindowsCodecs улучшена обработка палитры;
  • В WebServices улучшены средства ответа на сообщения;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Before You Know, Gorky-17, Steam, 5Plus, MyLifeOrganized, Skyrim, Dead Space. Во многих играх решены проблемы с запуском или работой без звука.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 2.16
  3. OpenNews: Выпуск Wine 2.15
  4. OpenNews: Выпуск Wine 2.14
  5. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1, Аноним, 23:02, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    50 покажет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, humanoid, 23:14, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хмм... был не прав.
    Было PixelFormat8bppIndexed - 50 серых оттенков не будет.
    А вот PixelFormat32bppARGB должно хватить.
     
  • 3, Аноним, 23:14, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кажет? - Сказано что лучше поддержит в режиме работы, можешь начинать.
     
  • 4, A.Stahl, 00:44, 16/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    20 лет. Трешовей только РеактОС.
     
  • 5, Аноним, 01:38, 16/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    неужто 50 оттенков уже могёт ... весь текст скрыт [показать]
     

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