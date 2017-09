15.09.2017 22:55  Выпуск Wine 2.17

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.17. С момента выпуска версии 2.16 было закрыто 20 отчётов об ошибках. Наиболее важные изменения: В DirectWrite улучшена поддержка режима работы в оттенках серого;

В desktop-файлах обеспечена возможность определения поля StartupWMClass в привязке к разным приложениям;

Улучшена совместимость системы виртуальной памяти;

В WindowsCodecs улучшена обработка палитры;

В WebServices улучшены средства ответа на сообщения;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Before You Know, Gorky-17, Steam, 5Plus, MyLifeOrganized, Skyrim, Dead Space. Во многих играх решены проблемы с запуском или работой без звука.