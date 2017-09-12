14.09.2017 11:30  Очередная порция критических уязвимостей в Xen

Спустя месяц с момента публикации сведений о прошлой порции критических проблем доступна информация о новых 4 уязвимостях, из которых три (CVE-2017-14316, CVE-2017-14317, CVE-2017-14317) потенциально позволяют выполнить код с правами гипервизора и выйти за пределы текущего гостевого окружения. Одна уязвимость (CVE-2017-14317) даёт возможность инициировать крах процесса xenstored. Для эксплуатации наиболее опасных уязвимостей атакующий должен иметь доступ к выполнению кода в гостевой системе с правами ядра. Для проявления всех уязвимостей, кроме CVE-2017-14316 (уязвимость в коде поддержки NUMA), гостевая система должна работать в режиме паравиртуализации. Всего за последние полгода в Xen было устранено 16 критических уязвимостей.



