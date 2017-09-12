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14.09.2017 11:30  Очередная порция критических уязвимостей в Xen

Спустя месяц с момента публикации сведений о прошлой порции критических проблем доступна информация о новых 4 уязвимостях, из которых три (CVE-2017-14316, CVE-2017-14317, CVE-2017-14317) потенциально позволяют выполнить код с правами гипервизора и выйти за пределы текущего гостевого окружения. Одна уязвимость (CVE-2017-14317) даёт возможность инициировать крах процесса xenstored. Для эксплуатации наиболее опасных уязвимостей атакующий должен иметь доступ к выполнению кода в гостевой системе с правами ядра. Для проявления всех уязвимостей, кроме CVE-2017-14316 (уязвимость в коде поддержки NUMA), гостевая система должна работать в режиме паравиртуализации. Всего за последние полгода в Xen было устранено 16 критических уязвимостей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qubes-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Новые уязвимости в Xen, позволяющие выйти за пределы гостевой системы
  3. OpenNews: Релиз гипервизора Xen 4.9
  4. OpenNews: Серия критических уязвимостей в гипервизоре Xen
  5. OpenNews: Уязвимости в гипервизоре Xen, позволяющие выйти за пределы гостевого окружения
  6. OpenNews: Уязвимость в Xen, позволяющая выйти за пределы гостевой системы
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: xen
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