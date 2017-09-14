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14.09.2017 10:12  Equifax подтвердил, что взлом произошёл из-за игнорирования обновления Apache Struts

На сайте с информацией о взломе Equifax, в результате которого произошла утечка персональных данных 44% населения США, появилось подтверждение сведений, что для атаки была применена уязвимость CVE-2017-5638. Данная уязвимость была устранена в мартовском обновлении Apache Struts, в то время как атака на Equifax была проведена с мая по июль, т.е. причиной взлома стала халатность персонала, которые не установили обновление с исправлением критической уязвимости.

Примечательно, что в аргентинском отделении Equifax выявлена ещё более знаковая оплошность - оказалось, что на портал для сотрудников Equifax, предназначенный для управления кредитными спорами, можно было войти при помощи логина/пароля admin/admin. Воспользовавшись данной учётной записью исследователям удалось получить персональные данные о всех сотрудниках аргентинского отделения и сведения о более 14 тысячах кредитных спорах, в которых приведены персональные данные получателей кредитов (в том числе номера телефонов и DNI). Более того, были получены сведения о паролях сотрудников в данной системе, которые хранились открытым текстом и (!) совпадали с фамилией пользователя (т.е. зная фамилию сотрудника, можно было получить доступ к его аккаунту).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Apache Struts стала причиной утечки персональных данных 143 млн американцев
  3. OpenNews: Волна взломов сайтов через неисправленную уязвимость в Apache Struts
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в Apache Struts
  5. OpenNews: Уязвимость в Apache Struts может затрагивать различные продукты Cisco
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: equifax, apache, struts
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  • 1.1, commiethebeastie, 10:14, 14/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Работает, не трожь!
     
     
  • 2.6, A.Stahl, 11:07, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Вот если бы ещё взломщики уважали этот принцип и не ломали то, что работает:)
     
     
  • 3.7, qq, 11:31, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    а когда это они роняли, если тока специально, они же профи
     
  • 1.2, xxxx, 10:36, 14/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    так вот он какой тот самый 100% этерпрайз
     
  • 1.3, 1, 10:45, 14/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    какой-то слишком сложный пароль на админа ... почему не 1111 ?
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 10:52, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что "admin" запомнить легко, а 1111 нужно думать 4 единицы или 5 или там и не единицы вовсе...
     
  • 1.5, Аноним, 10:58, 14/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Они не уделили должного внимания безопасности - появление проблем было вопросом ... весь текст скрыт [показать]
     

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