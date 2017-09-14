14.09.2017 10:12  Equifax подтвердил, что взлом произошёл из-за игнорирования обновления Apache Struts

На сайте с информацией о взломе Equifax, в результате которого произошла утечка персональных данных 44% населения США, появилось подтверждение сведений, что для атаки была применена уязвимость CVE-2017-5638. Данная уязвимость была устранена в мартовском обновлении Apache Struts, в то время как атака на Equifax была проведена с мая по июль, т.е. причиной взлома стала халатность персонала, которые не установили обновление с исправлением критической уязвимости. Примечательно, что в аргентинском отделении Equifax выявлена ещё более знаковая оплошность - оказалось, что на портал для сотрудников Equifax, предназначенный для управления кредитными спорами, можно было войти при помощи логина/пароля admin/admin. Воспользовавшись данной учётной записью исследователям удалось получить персональные данные о всех сотрудниках аргентинского отделения и сведения о более 14 тысячах кредитных спорах, в которых приведены персональные данные получателей кредитов (в том числе номера телефонов и DNI). Более того, были получены сведения о паролях сотрудников в данной системе, которые хранились открытым текстом и (!) совпадали с фамилией пользователя (т.е. зная фамилию сотрудника, можно было получить доступ к его аккаунту).



