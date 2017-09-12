12.09.2017 10:45  Уязвимость в Apache Struts может затрагивать различные продукты Cisco

Исследователи безопасности из компании Cisco предупредили о фиксации новой волны атак на системы, использующие уязвимые версии Apache Struts. Для получения контроля над системами в атаках используется обнародованная несколько дней назад критическая уязвимость (CVE-2017-9805), позволяющая выполнить код на сервере. В зафиксированной вредоносной активности преобладают POST-запросы к ресурсу /struts2-rest-showcase/orders/3 с отправкой информации об уязвимой системе на хосты wildkind.ru и st2buzgajl.alifuzz.com.

Кроме того, сообщается о подверженности уязвимостям в Apache Struts многих продуктов Cisco, в которых применяется данный фреймворк. Уязвимость подтверждена в продуктах Cisco Digital Media Manager, Cisco MXE 3500 Series Media Experience Engines, Cisco Unified Contact Center Enterprise, Cisco Unified Intelligent Contact Management Enterprise и Cisco Network Performance Analysis. В процессе анализа находятся продукты, в которых имеются подозрения на проявление уязвимости:

Cisco Unified MeetingPlace

Cisco WebEx Meetings Server

Cisco Prime Service Catalog

Cisco Prime Home

Cisco Prime Network

Cisco Hosted Collaboration Solution for Contact Center

Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony Manager

Cisco Enterprise Content Delivery System (ECDS)

Cisco Video Distribution Suite for Internet Streaming (VDS-IS)

Cisco Deployment Automation Tool

Cisco Smart Net Total Care

Cisco Tidal Performance Analyzer

Cisco Unified Service Delivery Platform

Cisco WebEx Network-Based Recording (NBR) Management

Дополнительно можно отметить раскрытие сведений ещё об одной уязвимости (CVE-2017-12611) в Apache Struts, которая была исправлена в июльских выпусках Struts 2.5.12 и Struts 2.3.34. Проблема проявляется только в приложениях, использующих некорректные конструкции в тегах Freemarker. В случае успешной атаки может быть выполнен код на сервере. Компания Cisco уже подтвердила проявление данной уязвимости в ряде своих продуктов.

Проблемы с десериализацией объектов также выявлены в API движка обработки больших объёмов данных Apache Spark (с версии 1.6.0 по 2.1.1 включительно). Уязвимость носит локальный характер и позволяет пользователю системы запустить код с правами серверного процесса, осуществляющего запуск приложений Spark. Проблема устранена в выпуске Apache Spark 2.2.0.



