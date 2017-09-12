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12.09.2017 10:45  Уязвимость в Apache Struts может затрагивать различные продукты Cisco

Исследователи безопасности из компании Cisco предупредили о фиксации новой волны атак на системы, использующие уязвимые версии Apache Struts. Для получения контроля над системами в атаках используется обнародованная несколько дней назад критическая уязвимость (CVE-2017-9805), позволяющая выполнить код на сервере. В зафиксированной вредоносной активности преобладают POST-запросы к ресурсу /struts2-rest-showcase/orders/3 с отправкой информации об уязвимой системе на хосты wildkind.ru и st2buzgajl.alifuzz.com.

Кроме того, сообщается о подверженности уязвимостям в Apache Struts многих продуктов Cisco, в которых применяется данный фреймворк. Уязвимость подтверждена в продуктах Cisco Digital Media Manager, Cisco MXE 3500 Series Media Experience Engines, Cisco Unified Contact Center Enterprise, Cisco Unified Intelligent Contact Management Enterprise и Cisco Network Performance Analysis. В процессе анализа находятся продукты, в которых имеются подозрения на проявление уязвимости:

  • Cisco Unified MeetingPlace
  • Cisco WebEx Meetings Server
  • Cisco Prime Service Catalog
  • Cisco Prime Home
  • Cisco Prime Network
  • Cisco Hosted Collaboration Solution for Contact Center
  • Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony Manager
  • Cisco Enterprise Content Delivery System (ECDS)
  • Cisco Video Distribution Suite for Internet Streaming (VDS-IS)
  • Cisco Deployment Automation Tool
  • Cisco Smart Net Total Care
  • Cisco Tidal Performance Analyzer
  • Cisco Unified Service Delivery Platform
  • Cisco WebEx Network-Based Recording (NBR) Management

Дополнительно можно отметить раскрытие сведений ещё об одной уязвимости (CVE-2017-12611) в Apache Struts, которая была исправлена в июльских выпусках Struts 2.5.12 и Struts 2.3.34. Проблема проявляется только в приложениях, использующих некорректные конструкции в тегах Freemarker. В случае успешной атаки может быть выполнен код на сервере. Компания Cisco уже подтвердила проявление данной уязвимости в ряде своих продуктов.

Проблемы с десериализацией объектов также выявлены в API движка обработки больших объёмов данных Apache Spark (с версии 1.6.0 по 2.1.1 включительно). Уязвимость носит локальный характер и позволяет пользователю системы запустить код с правами серверного процесса, осуществляющего запуск приложений Spark. Проблема устранена в выпуске Apache Spark 2.2.0.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.talosintelligence....)
  2. OpenNews: Уязвимость в Apache Struts стала причиной утечки персональных данных 143 млн американцев
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в Apache Struts
  4. OpenNews: Более 150 Linux-cерверов хостинг-оператора Nayana оказались поражены вредоносным шифровальщиком
  5. OpenNews: Волна взломов сайтов через неисправленную уязвимость в Apache Struts
  6. OpenNews: Выявлены два ботнета, созданные из серверов на базе Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: apache, struts
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  • 1.1, A.Stahl, 10:59, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это же просто восхитительно. С нетерпением жду продолжения (ну не успеют же они всё везде пофиксить до этого самого "продолжения". Надеюсь что нет.)
     
     
  • 2.2, лютый жабист__, 11:25, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –4 +/
    >Это же просто восхитительно

    ...заявила Моська :) а слон и ныне там.

     
     
  • 3.4, пох, 12:05, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > ...заявила Моська :) а слон и ныне там.

    ага - пилит, откатывает, все как нада. А ты сиди, придумывай, как очередному альтернативно-одаренному, борцуну с корпоративным CA на "личном" (только что со склада) ноуте объяснять, почему нет, доступа к этим штукам не с рабочего места у него не будет никогда.

     
  • 2.3, пох, 12:02, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Это же просто восхитительно. С нетерпением жду продолжения

    какого тебе еще "продолжения"? Эти штуки своих собственных дырок содержат мильен с тыщами, ну будет еще одна, не совсем своя, никто и не заметит.

    Если у тебя prime доступен (хотя бы даже с авторизацией) снаружи - тебе уже все равно, struts там или еще что.

    да и webex в общем-то тоже. Хотя, кому нахрен надо его ломать...

     
  • 1.5, Борщдрайвен бигдата, 12:24, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Уязвимость носит локальный характер и позволяет пользователю системы запустить код с правами серверного процесса, осуществляющего запуск приложений Spark

    Ну то такое, довольно странная фигня. Нехорошо, да — но, с другой стороны, spark-submit тот же arbitrary code позволяет запускать нормальным способом.

     
  • 1.6, Аноним, 12:32, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Теперь-то точно не отвертитесь, маленькие взломщики демократии ... весь текст скрыт [показать]
     

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