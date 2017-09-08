08.09.2017 12:14  Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4

Представлен выпуск свободной системы нелинейного видеомонтажа OpenShot 2.4. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3: интерфейс написан на Python и PyQt5, ядро обработки видео (libopenshot) написано на C++ и использует возможности пакета FFmpeg, интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS. Для пользователей Ubuntu пакеты с последним выпуском OpenShot доступны через специально подготовленный PPA-репозиторий, для остальных дистрибутивов сформирована самодостаточная сборка в формате AppImage. Имеются сборки для Windows и macOS. Редактор отличается удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющим редактировать видео даже начинающим пользователям. Программа поддерживает несколько десятков визуальных эффектов, дает возможность работы с многотрековыми монтажными шкалами с возможностью перемещения мышью элементов между ними, позволяет масштабировать, кадрировать, осуществлять слияние блоков видео, обеспечивать плавное перетекание из одного ролика в другой, производить наложение полупрозрачных областей и т.п. Имеется возможность перекодирования видео с предварительным просмотром изменений на лету. Благодаря задействованию библиотек проекта FFmpeg, OpenShot поддерживает огромное количество всевозможных форматов видео, звука и изображений (включая полную поддержку SVG). Основные новшества: Проведена большая работа по повышению стабильности работы, устранены все известные проблемы, приводящие к крахам;

Улучшена работа системы отката изменений (undo/redo). Информация о последних откатах теперь сохраняется в файле проекта, что позволяет откатиться на прошлое состояние даже после перезапуска приложения. Также заметно улучшена работа системы автоматического сохранения, которая теперь сохраняет и историю изменений для undo/redo;

Обеспечена работа экспорта изображений в форматах PNG, JPG, PPM и BMP. Добавлены опции экспорта только звука и только видео;

Добавлены новые преднастрйки Freeze и Freeze & Zoom для быстрой заморозки движения.



