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08.09.2017 12:14  Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4

Представлен выпуск свободной системы нелинейного видеомонтажа OpenShot 2.4. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3: интерфейс написан на Python и PyQt5, ядро обработки видео (libopenshot) написано на C++ и использует возможности пакета FFmpeg, интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS. Для пользователей Ubuntu пакеты с последним выпуском OpenShot доступны через специально подготовленный PPA-репозиторий, для остальных дистрибутивов сформирована самодостаточная сборка в формате AppImage. Имеются сборки для Windows и macOS.

Редактор отличается удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющим редактировать видео даже начинающим пользователям. Программа поддерживает несколько десятков визуальных эффектов, дает возможность работы с многотрековыми монтажными шкалами с возможностью перемещения мышью элементов между ними, позволяет масштабировать, кадрировать, осуществлять слияние блоков видео, обеспечивать плавное перетекание из одного ролика в другой, производить наложение полупрозрачных областей и т.п. Имеется возможность перекодирования видео с предварительным просмотром изменений на лету. Благодаря задействованию библиотек проекта FFmpeg, OpenShot поддерживает огромное количество всевозможных форматов видео, звука и изображений (включая полную поддержку SVG).

Основные новшества:

  • Проведена большая работа по повышению стабильности работы, устранены все известные проблемы, приводящие к крахам;
  • Улучшена работа системы отката изменений (undo/redo). Информация о последних откатах теперь сохраняется в файле проекта, что позволяет откатиться на прошлое состояние даже после перезапуска приложения. Также заметно улучшена работа системы автоматического сохранения, которая теперь сохраняет и историю изменений для undo/redo;
  • Обеспечена работа экспорта изображений в форматах PNG, JPG, PPM и BMP. Добавлены опции экспорта только звука и только видео;
  • Добавлены новые преднастрйки Freeze и Freeze & Zoom для быстрой заморозки движения.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.openshotvideo.com/2...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.3
  3. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.1
  4. OpenNews: Свободный видеоредактор OpenShot мигрирует с GTK+ на Qt
  5. OpenNews: Релиз видеоредактора Lightworks 14 для Linux
  6. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openshot, video
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  • 1.1, Аноним, 12:27, 08/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Кстати, недавно обновились - Kdenlive 17 08 1 https kdenlive org 2017 09 kde... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 14:27, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Проку то В Шоткате уже скоро год как никаких серьёзных изменений, у Кденлива ап... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, Michael Shigorin, 14:42, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > у Кденлива аппимадж древний лежит, на Дебиане не пощупать.

    Понимаю, что взяться (со)поддерживать ныне тяжесть неподъёмная, но багу-то на пакет или там попросить каких мультимедийщиков сбэкпортить тоже не судьба?

    PS: кстати, повесил на альтовский 17.04.3.

     
     
  • 4.14, Аноним, 14:54, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Их и так уже на каждом релизе просят Они отвечают мол работаем над этим , и ни... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 12:45, 08/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Релиз профессионального видеоредактора для Linux, MacOS, Windows DaVinci Resolv... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Aerostar, 13:03, 08/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Начинал с OpenShot и Kdenlive. На моём ноуте hp g62 они ворочались с большим трудом. После того, как перешёл на Blender, все проблемы сразу улетучились (конечно, несколько часов ушло на осваивание не очень привычного интерфейса, но это того стоило).
     
     
  • 2.9, Анонимокински, 14:26, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Плюсую. Та же история   у меня.
     
  • 2.11, Аноним, 14:30, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Бледнер не для этого Да, монтировать на нём удобно, если привык, много возможно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Константавр, 13:51, 08/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    PyQt5... Что-то я отстал. А когда успели-то? И как оно теперь по сравнению с gtk? Сто лет не смотрел в его сторону.
     
  • 1.8, Анонимокински, 14:24, 08/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Единственный нормальный редактор для линукса - это Blender. Перепробовал все остальные редакторы - бред полный. Openshot, kdenlive, shotcut - никакой стабильности. Вечно падающие, глючащие редакторы. По функционалу kdenlive более-менее, но падает каждые пять минут
     
     
  • 2.12, Аноним, 14:31, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Flowblade уже давно активно исправляем Пробуйте Master ветку с GitHub ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.17, Аноним, 15:02, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Попробую когда вы всё исправите.
     

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