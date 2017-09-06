06.09.2017 08:12  Критическая уязвимость в Apache Struts

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|3.14, Crazy Alex, 12:04, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну, вот как раз для вебовской VDS разница невелика - рута поломают или простого юзера, так что они могли быть даже где-то правы... Только на фиг такие прецеденты.
Кстати, в докерах всяких ещё всё обычно от рута крутится.
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|4.16, пох, 12:09, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ну, вот как раз для вебовской VDS разница невелика
это если в нее не понапихано стотыщ дерьмохостингов разом. А оно обычно так и делают.
А вот как раз взрослым системам - совершенно все равно.
> Кстати, в докерах всяких ещё всё обычно от рута крутится.
опять же - предположим даже у тебя все было "правильно", и стратс крутился в докер-контейнере, и не от рута. Кому от этого щастье, если все, к чему он имел доступ, поимел внезапно хацкер васья?
Ну, может на drop database у него прав не хватит, и это - к сожалению, потому что такое как раз сразу заметишь, и восстановишь снапшот. А поменять что-нибудь в базе - и ты об этом никогда не узнаешь и от легальной транзакции никак не отличишь. (а докер еще и уменьшает шансы сделать правильный проактивный ids...впрочем, кто их на деле делает)
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|6.20, пох, 12:23, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> ИМХО тут вопрос в попадании под массовую раздачу автоматическими скриптами или нет,
ну опять же - а что за д..л писал автоматический скрипт?
Если он хотел просто спам с тебя порассылать, или как jumphost употребить - то и твои потери в любом случае невелики. А если это автоматический скрипт по поиску сливабельных ценных данных, то ему как раз в этом докере будет уютно и приятно, после автоперезапуска по графику (как это принято у контейнерных) ты и следов-то его не найдешь, а он уже все унес, что хотел.
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|5.19, Crazy Alex, 12:21, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Кхх, стотыщ дерьмохостингов на одной vds - сейчас так вообще ещё бывает? Занятно, что сказать. Я думал, оно умерло вместе с "домашними страничками".
Насчёт докеров - это было предположение, почему именно могло быть всё от рута на упомянутых vds. А так - о том и речь, что рут там или нет - разница невелика.
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|5.21, Crazy Alex, 12:28, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Обычно всё, что интересует взломщика - это сервить трояна, перехватывать пароли и слить базу. Для этого хватит автоматики под www-data с головой. Тем более, что используется скорее всего ещё и какая-то стандартная CMS или фреймворк как минимум.
Разделение прав для разный сайтов на одной vds - поможет, но бывает редко - там, где есть смысл (то есть больше полутора посетителей), обычно в одну vds их не пихают. Хотя если контейнеры... но насколько они распространены в таких случаях - понятия не имею.
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|2.15, пох, 12:06, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> 95%
причем оставшиеся пять совершенно не понимают, зачем они это делают - вычитали в древних книжках что от рута работать низзя.
ЧТО, чорд подери, может быть такого ценного на, внимание - сервере бронирования авиабилетов - кроме, сцук, самого, блжад, бронирования - как софта, так и его данных, вы там что - параллельно на одной виртуалке еще два десятка хостингов котиков в мариядeбиле завели?
Если вам поломали систему авиабронирования - будьте уверены, котики этих ребят не интересуют. А доступ к тазе банных у них _уже_есть_ - даже если это оракл на вообще другом конце шарика. Потому что он у системы бронирования был.
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|3.23, Crazy Alex, 12:34, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хм, я вот согласен, но для разнообразия - вот альтернативы:
1) случай, когда собственно сайт с базой на фиг не нужен (потому что там и так котики а не авиабилеты), а вот файрволл покрутить да поназапускать своих сервисов надо
2) с рутом шанс попасться таки гораздо меньше - логи там потереть аккуратно, руткит засунуть...
3) с рутом попытаться вылезти на хост (особенно если это контейнер, а не виртуализация). А там - другие жертвы рядом
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|4.26, пох, 13:23, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Хм, я вот согласен, но для разнообразия - вот альтернативы:
ну, какие-то они все теоретические. На практике - struts штука тяжелая (ибо жабо), требует специальных знаний, а не наспех прочитанной книжки пехепе для дворников, и под котиков его вряд ли кто поставит, и в шаред-системы тоже. Скорее еще и отдельным файрволлом обтыкают (ибо верить в его надежность и без этой новости не приходится)
А если не под котиков - то надо срочно затыкать дырья, а не надеяться что к тебе пришли чужих котиков поназапускать, рута не найдут и с горя удалятся.
это, конечно, ни разу не совет всем забить и запускать томкэтов от рута, скорее - не сильно плакать по поводу рута, если уже запускаешь томкэт ;-)
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|5.27, Crazy Alex, 13:30, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Да я по поводу рассказа о VDS и руте говорил, struts - тут да, всё понятно. Хотя для него вариант "тихо сидеть руткитом и собирать данные" резко становится интересным.
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