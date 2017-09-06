The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

06.09.2017 08:12  Критическая уязвимость в Apache Struts

Опубликовано обновление web-фреймворка Apache Struts 2.5.13, применяемого для создания web-приложений на языке Java с использованием парадигмы Model-View-Controller. В состав выпуска включено исправление критической уязвимости (CVE-2017-9805), позволяющей выполнить код на стороне сервера. Атака может быть проведена через отправку специально оформленного HTTP-запроса. Уязвимость проявляется при использовании плагина REST с обработчиком XStream для десериализации XML-блоков (применяется по умолчанию).

Пользователям рекомендуется как можно скорее установить исправление, так как не исключено повторение весенней массированной атаки на корпоративные сети, в которых применяются приложения на базе Apache Struts. По статистике около 65% компаний из списка Fortune 100 используют приложения на базе Struts и почти во всех подобных корпоративных приложениях используется плагин REST. В частности, системы на базе Apache Struts применяются в таких компаниях, как Lockheed Martin, the IRS, Citigroup, Vodafone, Virgin Atlantic, Reader’s Digest, Office Depot и SHOWTIME.

С учётом распространённости Apache Struts в корпоративной среде для создания публичных web-сервисов (например Struts используется во многих банковских службах и системах бронирования авиабилетов), ущерб от эксплуатации уязвимости может быть очень значительным. Например, руководитель службы безопасности одного из американских банков первого уровня считает, что атаки на Apache Struts представляют большую угрозу, чем уязвимость POODLE в SSL.

Проблема присутствует в коде десериализации внешних данных, затрагивает все версии Apache Struts, выпущенные с 2008 года. Уязвимость пока остаётся неисправленной в дистрибутивах Debian, EPEL-7, UbuntuSUSE, Fedora и RHEL Struts 2 не поставляется). Если нет возможности обновить версию Struts в качестве обходного пути блокирования уязвимости предлагается удалить плагин Struts REST. В случае если web-приложение выполняется в контейнере Apache Tomcat, запускаемом с правами root, в результате атаки сразу может быть получен root-доступ к системе.

  1. Главная ссылка к новости (https://lgtm.com/blog/apache_s...)
  2. OpenNews: Волна взломов сайтов через неисправленную уязвимость в Apache Struts
  3. OpenNews: Опасные уязвимости в Apache Struts, Django и Adobe Flash Player
  4. OpenNews: Объявление о прекращении поддержки web-фреймворка Apache Struts 1
  5. OpenNews: В Apache Struts 2.0.12 исправлены две серьезные уязвимости
  6. OpenNews: Более 150 Linux-cерверов хостинг-оператора Nayana оказались поражены вредоносным шифровальщиком
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: apache, struts
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.9, Аноним, 10:27, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    95 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 11:47, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Недавно один провайдер VDS VPS переносил виртуалки на другое оборудование, у н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, Crazy Alex, 12:04, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, вот как раз для вебовской VDS разница невелика - рута поломают или простого юзера, так что они могли быть даже где-то правы... Только на фиг такие прецеденты.

    Кстати, в докерах всяких ещё всё обычно от рута крутится.

     
     
  • 4.16, пох, 12:09, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Ну, вот как раз для вебовской VDS разница невелика

    это если в нее не понапихано стотыщ дерьмохостингов разом. А оно обычно так и делают.

    А вот как раз взрослым системам - совершенно все равно.

    > Кстати, в докерах всяких ещё всё обычно от рута крутится.

    опять же - предположим даже у тебя все было "правильно", и стратс крутился в докер-контейнере, и не от рута. Кому от этого щастье, если все, к чему он имел доступ, поимел внезапно хацкер васья?
    Ну, может на drop database у него прав не хватит, и это - к сожалению, потому что такое как раз сразу заметишь, и восстановишь снапшот. А поменять что-нибудь в базе - и ты об этом никогда не узнаешь и от легальной транзакции никак не отличишь. (а докер еще и уменьшает шансы сделать правильный проактивный ids...впрочем, кто их на деле делает)


     
     
  • 5.18, Аноним, 12:19, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ИМХО тут вопрос в попадании под массовую раздачу автоматическими скриптами или н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.20, пох, 12:23, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ИМХО тут вопрос в попадании под массовую раздачу автоматическими скриптами или нет,

    ну опять же - а что за д..л писал автоматический скрипт?
    Если он хотел просто спам с тебя порассылать, или как jumphost употребить - то и твои потери в любом случае невелики. А если это автоматический скрипт по поиску сливабельных ценных данных, то ему как раз в этом докере будет уютно и приятно, после автоперезапуска по графику (как это принято у контейнерных) ты и следов-то его не найдешь, а он уже все унес, что хотел.

     
  • 5.19, Crazy Alex, 12:21, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кхх, стотыщ дерьмохостингов на одной vds - сейчас так вообще ещё бывает? Занятно, что сказать. Я думал, оно умерло вместе с "домашними страничками".

    Насчёт докеров - это было предположение, почему именно могло быть всё от рута на упомянутых vds. А так - о том и речь, что рут там или нет - разница невелика.

     
     
  • 6.22, пох, 12:32, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    атож щас посчитал - на моей домашнестраничилке 61 штук А это ж даже не бизн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.17, Аноним, 12:14, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В смысле поломают рута У вас ничего от рута не работает, 10-к сайтов с базами д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.21, Crazy Alex, 12:28, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обычно всё, что интересует взломщика - это сервить трояна, перехватывать пароли и слить базу. Для этого хватит автоматики под www-data с головой. Тем более, что используется скорее всего ещё и какая-то стандартная CMS или фреймворк как минимум.

    Разделение прав для разный сайтов на одной vds - поможет, но бывает редко - там, где есть смысл (то есть больше полутора посетителей), обычно в одну vds их не пихают. Хотя если контейнеры... но насколько они распространены в таких случаях - понятия не имею.

     
     
  • 6.28, Аноним, 13:53, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Обычно всегда одна vds 800р без стоимости рук, это вроде не много, но и мик... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.24, Аноним, 12:37, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это потому что вы, вендузоеды, только про папки думаете, а мамки игнорируете ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Аноним, 13:54, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а вас в какой каталог занести ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, пох, 12:06, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > 95%

    причем оставшиеся пять совершенно не понимают, зачем они это делают - вычитали в древних книжках что от рута работать низзя.

    ЧТО, чорд подери, может быть такого ценного на, внимание - сервере бронирования авиабилетов -  кроме, сцук, самого, блжад, бронирования - как софта, так и его данных, вы там что - параллельно на одной виртуалке еще два десятка хостингов котиков в мариядeбиле завели?

    Если вам поломали систему авиабронирования - будьте уверены, котики этих ребят не интересуют. А доступ к тазе банных у них _уже_есть_ - даже если это оракл на вообще другом конце шарика. Потому что он у системы бронирования был.

     
     
  • 3.23, Crazy Alex, 12:34, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хм, я вот согласен, но для разнообразия - вот альтернативы:
    1) случай, когда собственно сайт с базой на фиг не нужен (потому что там и так котики а не авиабилеты), а вот файрволл покрутить да поназапускать своих сервисов надо
    2) с рутом шанс попасться таки гораздо меньше - логи там потереть аккуратно, руткит засунуть...
    3) с рутом попытаться вылезти на хост (особенно если это контейнер, а не виртуализация). А там - другие жертвы рядом
     
     
  • 4.26, пох, 13:23, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Хм, я вот согласен, но для разнообразия - вот альтернативы:

    ну, какие-то они все теоретические. На практике - struts штука тяжелая (ибо жабо), требует специальных знаний, а не наспех прочитанной книжки пехепе для дворников, и под котиков его вряд ли кто поставит, и в шаред-системы тоже. Скорее еще и отдельным файрволлом обтыкают (ибо верить в его надежность и без этой новости не приходится)
    А если не под котиков - то надо срочно затыкать дырья, а не надеяться что к тебе пришли чужих котиков поназапускать, рута не найдут и с горя удалятся.

    это, конечно, ни разу не совет всем забить и запускать томкэтов от рута, скорее - не сильно плакать по поводу рута, если уже запускаешь томкэт ;-)

     
     
  • 5.27, Crazy Alex, 13:30, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да я по поводу рассказа о VDS и руте говорил, struts - тут да, всё понятно. Хотя для него вариант "тихо сидеть руткитом и собирать данные" резко становится интересным.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor