06.09.2017 08:12  Критическая уязвимость в Apache Struts

Опубликовано обновление web-фреймворка Apache Struts 2.5.13, применяемого для создания web-приложений на языке Java с использованием парадигмы Model-View-Controller. В состав выпуска включено исправление критической уязвимости (CVE-2017-9805), позволяющей выполнить код на стороне сервера. Атака может быть проведена через отправку специально оформленного HTTP-запроса. Уязвимость проявляется при использовании плагина REST с обработчиком XStream для десериализации XML-блоков (применяется по умолчанию).

Пользователям рекомендуется как можно скорее установить исправление, так как не исключено повторение весенней массированной атаки на корпоративные сети, в которых применяются приложения на базе Apache Struts. По статистике около 65% компаний из списка Fortune 100 используют приложения на базе Struts и почти во всех подобных корпоративных приложениях используется плагин REST. В частности, системы на базе Apache Struts применяются в таких компаниях, как Lockheed Martin, the IRS, Citigroup, Vodafone, Virgin Atlantic, Reader’s Digest, Office Depot и SHOWTIME.

С учётом распространённости Apache Struts в корпоративной среде для создания публичных web-сервисов (например Struts используется во многих банковских службах и системах бронирования авиабилетов), ущерб от эксплуатации уязвимости может быть очень значительным. Например, руководитель службы безопасности одного из американских банков первого уровня считает, что атаки на Apache Struts представляют большую угрозу, чем уязвимость POODLE в SSL.

Проблема присутствует в коде десериализации внешних данных, затрагивает все версии Apache Struts, выпущенные с 2008 года. Уязвимость пока остаётся неисправленной в дистрибутивах Debian, EPEL-7, Ubuntu (в SUSE, Fedora и RHEL Struts 2 не поставляется). Если нет возможности обновить версию Struts в качестве обходного пути блокирования уязвимости предлагается удалить плагин Struts REST. В случае если web-приложение выполняется в контейнере Apache Tomcat, запускаемом с правами root, в результате атаки сразу может быть получен root-доступ к системе.



