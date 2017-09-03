03.09.2017 23:41  Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 10 "Buster"

Началось тестирование первой альфа-версии инсталлятора следующего значительного релиза Debian - "Buster". Ключевые изменения в инсталляторе: Ядро Linux обновлено до выпуска 4.12;

Обеспечено создание пользователя sshd для разделения привилегий в OpenSSH;

Прекращена поддержка образов orion5x-qnap;

В БД поддерживаемого оборудования добавлены платы Raspberry Pi 3 Model B, BeagleBone Green, Firefly-RK3399, Radxa Rock 2 Square и различные системы на основе sunxi (Banana Pi BPI-M2-Plus, FriendlyArm NanoPi M1, FriendlyARM NanoPi NEO Air, Lichee Pi Zero, NextThing C.H.I.P. Pro, Xunlong Orange Pi Zero);

В загрузчик добавлена поддержка JBOD-систем с большим числом дисков;

Проведена чистка неподдерживаемых субархитектур MIPS;

В набор md-modules добавлен модуль dm-raid.



