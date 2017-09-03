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03.09.2017 23:41  Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 10 "Buster"

Началось тестирование первой альфа-версии инсталлятора следующего значительного релиза Debian - "Buster".

Ключевые изменения в инсталляторе:

  • Ядро Linux обновлено до выпуска 4.12;
  • Обеспечено создание пользователя sshd для разделения привилегий в OpenSSH;
  • Прекращена поддержка образов orion5x-qnap;
  • В БД поддерживаемого оборудования добавлены платы Raspberry Pi 3 Model B, BeagleBone Green, Firefly-RK3399, Radxa Rock 2 Square и различные системы на основе sunxi (Banana Pi BPI-M2-Plus, FriendlyArm NanoPi M1, FriendlyARM NanoPi NEO Air, Lichee Pi Zero, NextThing C.H.I.P. Pro, Xunlong Orange Pi Zero);
  • В загрузчик добавлена поддержка JBOD-систем с большим числом дисков;
  • Проведена чистка неподдерживаемых субархитектур MIPS;
  • В набор md-modules добавлен модуль dm-raid.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian, installer
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  • 1, Аноним, 23:56, 03/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Дебиян Бомбастер!
     
  • 2, Ergil, 00:06, 04/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В письме сказано Orange Pi Zero, а https://d-i.debian.org/daily-images/armhf/daily/u-boot/ лежит только для Orange Pi Plus. Кажется нас обманули.
     

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