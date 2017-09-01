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01.09.2017 13:46  Релиз дистрибутива для образовательных учреждений Ubuntu EducationPack 16.04

Проект UALinux выпустил сборку Ubuntu EducationPack 16.04, ориентированную на использование в учебных учреждениях. Дистрибутив основан на пакетной базе Ubuntu 16.04 и предоставляет из коробки полностью настроенное решение для образовательного учреждения, готовое для использования сразу после установки. Сборки поставляются для 32-х и 64-разрядных систем (4.1 Гб).

Установочный диск содержит более 140 предустановленных программ для образования, науки, программирования и организации учебного процесса. Ещё более 80 программ доступно на дополнительном диске. Интерфейс основан на окружении на GNOME Flashback. В комплект входит LTSP-сервер, позволяющий использовать старые компьютеры в качестве тонких клиентов или бездисковых рабочих станций, загружающихся из сети без установки.

  1. Главная ссылка к новости (https://ualinux.com/ru/ualinux...)
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  3. OpenNews: Доступна сборка openSUSE Edu Li-f-e 42.1 для образовательных учреждений
  4. OpenNews: Проект Debian выпустил дистрибутив для школ - Debian-Edu 9
  5. OpenNews: Выпуск GNOME Flashback 3.18.0, рабочего стола на базе классической панели GNOME
Автор новости: zluka
Тип: Программы
Ключевые слова: ualinux, edu
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  • 1, Аноним, 22:05, 01/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Удивительно, что UALinux еще жив, учитывая все, что происходит на Украине Чтож,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Аноним, 22:20, 01/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Что происходит в Украине О_о Я аж русским младенцем подавился, нельзя же так шу... весь текст скрыт [показать]
     

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